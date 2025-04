【U-NEXT】2025年4月の新着配信ラインナップを発表！社会現象となったシェアード・ユニバース・ムービー『ラストマイル』を独占配信

株式会社 U-NEXT

ドラマ「アンナチュラル」と「MIU404」と同じ世界線上で物語が展開するシェアード・ユニバース・ムービー『ラストマイル』を独占先行配信。

そのほか、『はたらく細胞』『THE LAST OF US シーズン2』『バニーとお兄さんたち』『やぶさかではございません』『ソロ活女子のススメ5』『INITIME MUSIC』『マスターズ2025』など注目作品やスポーツを配信いたします。

2025年4月の注目コンテンツ

邦画

ラストマイル

監督・塚原あゆ子と脚本・野木亜紀子、主題歌・米津玄師の最強チームが生み出す、ドラマ「アンナチュラル」と「MIU404」と同じ世界線上で物語が展開する完全オリジナルのシェアード・ユニバース・ムービー。主演の満島ひかりは、事件の舞台となる大手ショッピングサイトの関東センター長・舟渡エレナを演じる。そしてエレナに振り回されながらも事件解決に奔走する同センターのチームマネージャー・梨本孔に岡田将生が起用された。本作は興行収入59億円を突破し、第48回日本アカデミー賞では10部門で優秀賞を受賞するなど、社会現象となった話題作である。U-NEXTでは4月25日より本作を先行独占配信。

【配信開始日】2025年4月25日(金)

【配信形態】399円(税込)/視聴期限:2日間

はたらく細胞

2024年12月に公開された映画『はたらく細胞』は、細胞を擬人化した斬新かつユニークな設定で大きな話題を呼び、テレビアニメ化もされた人気作品の実写化である。原作漫画はシリーズ累計発行部数1,000万部を超える大ヒット作となっている。W主演として、主人公の赤血球役を永野芽郁が、赤血球とともに体内を守る白血球(好中球)役を佐藤健が演じている。本作は2025年2月に興行収入62億円を突破し、第48回日本アカデミー賞では作品賞を含む6部門で受賞を果たした。

【配信開始日】2025年4月16日(水)

【配信形態】399円(税込)/視聴期限:2日間

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0179483 ※配信開始日よりアクセス可

海外ドラマ

THE LAST OF US シーズン2

2023年公開のシーズン1は全世界で爆発的ヒットとなり、同年の第75回エミー賞では、作品賞を含む全24部門でノミネートを果たし、U-NEXTでも2023年度の海外ドラマジャンルでほか作品を抜く圧倒的な視聴数で1位を記録した。今回新たに配信されるシーズン2は、2020年にPlayStation(R)4向けに発売されたゲーム版の続編『The Last of Us Part II』の物語をもとに描かれる。

前シーズンから5年後、旅を終えたジョエルとエリーはジョエルの弟・トミーが治めるワイオミング州ジャクソンのコミュニティで暮らしていたが、新たな人物たちの登場によって、5年前の事件を巡りさらなる壮絶な運命に巻き込まれていく…。

【配信開始日】2025年4月14日(月)毎週月曜配信

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0181655 ※配信開始日よりアクセス可

韓国ドラマ

バニーとお兄さんたち

4月4日(金)より次世代を担う若手俳優たちが贈るラブコメディ『バニーとお兄さんたち』を"U-NEXTオリジナル"として日本初・独占見放題配信。バニー(ノ・ジョンウィ)が恋愛の失敗を乗り越え、彼女の前に現れたファン・ジェヨル(イ・チェミン)や、チャ・ジウォン(チョ・ジュニョン)ら、4人のイケメンのお兄さんたちと、本当のときめきを見出す彼氏探しロマンス。

【配信開始日】4月4日(金)23:20 ※毎週金・土曜日更新

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0185085 ※配信開始日よりアクセス可

国内ドラマ

やぶさかではございません

主演・松村沙友理と共演・駒く木根葵汰の“相思相愛”溺愛胸キュンラブコメディー。「LINEマンガ」限定レーベル「ジーンLINE」で連載を開始すると、LINEマンガデイリーランキング初登場第1位を獲得するなど話題を呼んだMaritaによる大人気同名作を実写ドラマ化!サイレントカフェ「アサガオ」で働く主人公・不思議麻衣は、カフェの同僚で人との距離感近めな年下男子・上下亮とある日をきっかけにお互いを“観察”し合う関係に。一緒に働くうちに亮のことが気になる麻衣だったが、初恋にトラウマがあり恋愛こじらせ中のため一筋縄ではいかず…。一方、亮も麻衣のことが気になり、クールな表情の裏側には麻衣に対する想いが溢れてしまい…。果たして、2人はお互いの心の扉を開けることができるのか!?U-NEXTでは各話1週間独占先行配信中。

【配信開始日】配信中 ※4月2日(水)24:30よりテレ東系列にて放送スタート

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0181874

ソロ活女子のススメ5

江口のりこ主演の人気シリーズの第5弾、「ソロ活女子のススメ5」。フリーライター・朝井麻由美の人気エッセー本『ソロ活女子のススメ』(大和書房刊)を原案にドラマ化した本作は、2021年4月期にシーズン1がスタートして以来、毎年連続ドラマとしてシーズンを重ね、各動画配信プラットフォームや海外でも好評を博しました。シーズン3では、埼玉県秩父市や宮崎県都城市といった地方都市とのコラボも果たし、昨年4月期に放送されたシーズン4では、初の海外ソロ活として台湾編を制作。台湾の国内配信プラットフォーム・中華電信では堂々の1位を獲得するなど、五月女恵のソロ活人気は国内だけにとどまらず、海を越えてパワーアップ。そして、今回のシーズン5では、オーストラリア政府観光局・ビクトリア州政府観光局の特別協力のもと、海外編第2弾としてオーストラリア・メルボルンでのソロ活が決定。U-NEXTでは各話1週間先行配信中。

【配信開始日】配信中 ※4月2日(水)25:00よりテレ東系列にて放送スタート

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0181873

音楽ライブ

INITIME MUSIC

2021年にオーディション番組からデビューした11人組グローバルボーイズグループ・INIの冠音楽番組「INITIME MUSIC」初の番組連動ライブイベント「INITIME MUSIC LIVE」の模様を、4月12日(土)から13日(日)の2日間に渡り、見放題で独占ライブ配信。INIのパフォーマンスに加え、ゲストアーティストとのスペシャルコラボなど、見ごたえ満点なライブの模様をお届け。

【配信形態】月額会員 視聴無料

【ライブ配信開始日・視聴ページ】

DAY1:4月12日(土)19:00~ https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008644

DAY2:4月13日(日)19:00~ https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008645

ゴルフ

マスターズ2025

各国ツアーの成績上位者など、限られた「マスター(名手)」だけが招待される特別な舞台。2021年には松山英樹プロがアジア勢初の優勝を成し遂げ、世界的スターの仲間入りを果たした。世界中のゴルフファンが憧れるこの「ゴルフの祭典」を皮切りに、U-NEXTでは海外メジャー全4試合をすべて独占配信。

【ライブ配信開始日】2025年4月10日(木)

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000008482 ※4月1日よりアクセス可

新着配信ラインナップ

洋画

4月2日(水)

めくらやなぎと眠る女

国境ナイトクルージング

動物界

チャン・イーモウ初期3作品(『紅いコーリャン』『紅夢』『菊豆』)

4月3日(木)

ガール・ピクチャー

ぼくは君たちを憎まないことにした

4月9日(水)

ロード・オブ・ザ・リング/ローハンの戦い

4月16日(水)

対外秘

4月26日(土)

ポッド・ジェネレーション

配信中

クレイヴン・ザ・ハンター

邦画

4月1日(火)

無限の住人

劇場版『TOKYO MER~走る緊急救命室~』

交換ウソ日記

4月2日(水)

映画 ◯月◯日、区長になる女。

4月5日(土)

ある閉ざされた雪の山荘で

4月11日(金)

TANG タング

4月16日(水)

はたらく細胞

4月19日(土)

おまえの罪を自白しろ

4月25日(金)

シンペイ 歌こそすべて【独占先行】

ラストマイル【独占先行】

4月30日(水)

六人の嘘つきな大学生

海外ドラマ

4月1日(火)

グランチェスター 牧師と刑事の殺人捜査 シーズン1~3

4月4日(金)

ハーレイ・クイン シーズン5【独占】

4月14日(月)

THE LAST OF US シーズン2【独占】

4月16日(水)

グランチェスター 牧師と刑事の殺人捜査 シーズン4

4月21日(月)

リハーサル -ネイサンのやりすぎ予行演習- シーズン2【独占】

配信中

ザ・ピット / ピッツバーグ救急医療室【独占】

ジェムストーン家の敬虔なる私生活 シーズン4【独占】

ポール・アメリカン / ジェイクとローガンの家族でSHOW!【独占】

ホワイト・ロータス / 諸事情だらけのリゾートホテル シーズン3【独占】

韓流・アジア

4月1日(火)

マイ・ラブ(ハート)スーパースター【独占】

朝鮮弁護士カン・ハンス ~誓いの法典~【独占】

4月4日(金)

バニーとお兄さんたち【独占】

4月11日(金)

夜に咲く花【独占】

4月16日(水)

むやみに接してくれ【独占】

国内ドラマ

4月1日(火)

対岸の家事~これが、私の生きる道!~【独占】

4月2日(水)

めんつゆひとり飯2

4月4日(金)

トウキョウホリデイ

4月5日(土)

ディアマイベイビー~私があなたを支配するまで~

4月6日(日)

いつか、ヒーロー

4月7日(月)

夫よ、死んでくれないか

4月11日(金)

花のれん(テレビ朝日ドラマプレミアム 山崎豊子生誕100年記念)

4月13日(日)

キャスター

4月18日(金)

イグナイト -法の無法者-【独占】

配信中

やぶさかではございません【独占先行】

ソロ活女子のススメ5【先行】

アニメ

4月3日(木)

完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる【先行】

最強の王様、二度目の人生は何をする?【先行】

4月4日(金)

「宇宙戦艦ヤマト」長編 8作品

4月5日(土)

ギャグマンガ日和GO【先行】

4月6日(日)

ウマ娘 シンデレラグレイ【先行】

ウィッチウォッチ

4月7日(月)

LAZARUS ラザロ【先行】

ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-

4月11日(金)

機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)

順次

劇場版『名探偵コナン 時計じかけの摩天楼』

劇場版『名探偵コナン 14番目の標的(ターゲット)』

劇場版『名探偵コナン 世紀末の魔術師』

劇場版『名探偵コナン 瞳の中の暗殺者』

劇場版『名探偵コナン 天国へのカウントダウン』

劇場版『名探偵コナン ベイカー街(ストリート)の亡霊』

劇場版『名探偵コナン 迷宮の十字路(クロスロード)』

劇場版『名探偵コナン 銀翼の奇術師(マジシャン)』

劇場版『名探偵コナン 水平線上の陰謀(ストラテジー)』

劇場版『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌(レクイエム)』

劇場版『名探偵コナン 紺碧の棺(ジョリー・ロジャー)』

劇場版『名探偵コナン 戦慄の楽譜(フルスコア)』

劇場版『名探偵コナン 漆黒の追跡者(チェイサー)』

劇場版『名探偵コナン 天空の難破船(ロストシップ)』

劇場版『名探偵コナン 沈黙の15分(クォーター)』

劇場版『名探偵コナン 11人目のストライカー』

劇場版『名探偵コナン 絶海の探偵(プライベート・アイ)』

劇場版『名探偵コナン 異次元の狙撃手(スナイパー)』

劇場版『名探偵コナン 業火の向日葵』

劇場版『名探偵コナン 純黒の悪夢(ナイトメア)』

劇場版『名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター)』

劇場版『名探偵コナン ゼロの執行人』

劇場版『名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)』

劇場版『名探偵コナン 緋色の弾丸』

劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』

劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)』

『名探偵コナン 緋色の不在証明』

特別編集版『名探偵コナン 本庁の刑事恋物語~結婚前夜~』

総集編『名探偵コナン 灰原哀物語~黒鉄のミステリートレイン~』

TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』

名探偵コナン『警察学校編 Wild Police Story』

配信中

化け猫あんずちゃん【独占】

「宇宙戦艦ヤマト」テレビシリーズ 3作品

キッズ

4月6日(日)※ライブ配信

NEW GENERATION THE LIVE スターズ編 ウルトラマンゼット~旅立ちの時~ in 博品館劇場【独占】

4月9日(水)

おかあさんといっしょ ファンターネ!セレクション #1~3

4月16日(水)

いないいないばあっ!アニメだいすき!

おかあさんといっしょ スタジオライブ・コレクション ~うたをあつめて~

4月25日(金)

セサミストリート シーズン55【独占】

TV番組・エンタメ

4月1日(火)

水曜どうでしょうプレミア 東京2泊3日70km

水曜どうでしょうプレミア ヨーロッパ・リベンジ

配信中

ごぶごぶ

ジンギス談!

Aぇ!!!!!!ゐこ【独占】

ドキュメンタリー

4月1日(火)

ナチス電撃作戦

ナチス 崩壊への道〈モスクワ攻防戦〉

爆撃編隊B-17

サンダーボルト作戦

栄光の空戦

バイオグラフィー:フィデル・カストロ ~不屈の革命家

バイオグラフィー:ポル・ポト ~カンボジア独裁者

バイオグラフィー:レーニン ~ソビエト連邦創設者

4月2日(水)

マイケル・ジャクソン:マン・イン・ザ・ミラー

4月4日(金)

Uボート ナチス艦隊と消えた財宝

4月9日(水)

ビートルズ:イン・ザ・ライフ

4月15日(火)

ニコール・ブラウン -O・J・シンプソン事件の悲劇-

4月16日(水)

クイーン:マーキュリー・ライジング

4月23日(水)

THE NAKED XL シーズン7

アラスカ移住生活 シーズン2

エレファント・ウォーズ

ワイルド!フランク 動物取引の真相

自然災害の解明

4月24日(木)

マフィア / デヴィッド・チェイスと『ザ・ソプラノズ』【独占】

配信中

勝ち切る覚悟 ~日本一までの79日~【独占】

音楽・ライブ ※ライブ配信

4月5日(土)

2024 1ST IS:SUE ASSEMBLE - WE ARE IS:SUE【独占】

4月6日(日)

2024 FNC KINGDOM - SING SING SING -【独占】

OWV 5th Anniversary LIVE -SUPERNOVA-【独占】

4月12日(土)

INITIME MUSIC LIVE DAY1【独占】

4月13日(日)

INITIME MUSIC LIVE DAY2【独占】

4月14日(月)

スキマスイッチ TOUR 2024-2025 “A museMentally”追加公演【独占】

4月20日(日)

AMEFURASSHI Live「Sweetie, Lovely, Yummy!」【独占】

4月27日(日)

Crossfaith "OUR FAITH WILL NEVER DIE"【独占】

配信中

Ado SPECIAL LIVE 2024「心臓」【独占】

Vaundy one man live ARENA tour “FUSION”【独占】

スポーツ ※ライブ配信

<格闘技>

4月6日(日)

MAROOMS presents KNOCK OUT 2025 vol.2【独占】

4月12日(土)

UFC 314:ボルカノフスキー vs. ロペス

4月13日(日)

DEEP TOKYO IMPACT 2025 2nd ROUND

<サッカー>※サッカーパック対象

開催中

プレミアリーグ【独占】

ラ・リーガ

FAカップ【独占】

コパ・デル・レイ【独占】

Women's Super League

<ゴルフ>

4月10日(木)

マスターズ2025【独占】

<テニス>

4月6日(日)

Masters1000 モンテカルロ【独占】

4月23日(水)

Masters1000 マドリード【独占】

<バスケットボール>

開催中

りそなグループ B.LEAGUE

<野球>

開催中

横浜DeNAベイスターズ主催公式戦2025

