長崎のビワと先端技術を融合したスキンケアクリームを発売

有限会社SSC

有限会社SSC(所在地:長崎県大村市、代表:篠原光沙実)は、“循環” をテーマに、平和な暮らしを提案するスキンケア・ライフスタイルブランド 「HerbEAU by hisamist(エルボ バイ ヒサミスト)」 を立ち上げました。

第1弾商品として、長崎に自生するビワの果肉・果皮・種・葉を丸ごと使用し、ツバキ種子油(長崎県五島産)も配合した、豊かな自然と先端技術を融合させた「ビワの葉ごころ(R)オマモリジェルクリーム」 を公式オンラインショップにて2025年3月4日(火)に発売いたしました。

開発背景

長崎県の特産品である「ビワ」は、古くから民間の植物療法として活用されてきました。リノレン酸やリノール酸などの不飽和脂肪酸を豊富に含むビワは、肌の健やかさをサポートする成分として注目されています。

「ビワの葉ごころ(R)オマモリジェルクリーム」は、ビワエキス*1 をはじめ、6種の花エキス*1*2や幹細胞培養エキス*1*3 を配合。

さらに、角層まで有用成分を効率的に届ける浸透*4技術で、肌に本当に必要な成分だけを速やかに届けることが可能になりました。

熱や有機溶媒を使わないので、デリケートな成分の性質を壊さずにやさしい使い心地のジェルクリームを実現しました。

*1 全て整肌成分*2 カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、トウキンセンカ花エキス、フユボダイジュ花エキス、ヤグルマギク花エキス、ローマカミツレ花エキス*3 ヒトサイタイ血幹細胞順化培養液、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、リンゴ果実培養細胞エキス *4角層まで

「スキンケアを通じて、家族のコミュニケーションを大切にしたい」 という想いから、忙しい毎日でもサッと使えるワンタッチキャップを採用しました。 片手で簡単に開けられるので、育児や家事に追われてスキンケアの時間がとれない方でも、ストレスなく使えます。さらに、小さな子どもでも扱いやすいため、親子で一緒にスキンケアを楽しむ新しい習慣として取り入れやすい設計になっています。

肌に触れることを通じて、 子どもは親の愛情を感じ、親は子どもの成長を実感する。そんなスキンケアを、新しい親子の習慣として提案します。

また、「一つひとつの商品にじっくり向き合い、納得いくまで試作を重ねる」 ことを大切にする、長崎発のスキンケアブランドだからこそ実現できた商品です。小さな会社だからこそ、大量生産ではできない細部へのこだわりを詰め込み、スタッフ全員で何度も話し合いながら、処方・使い心地・デザインのすべてを徹底的に磨き上げました。

長崎・出島の歴史を香りで表現

長崎出島にあったシーボルトの薬草園 の調査をもとに創香。

かつて出島にあったシーボルトの薬草園を調査し、当時オランダへ輸出されていた クスノキ をベースに、イランイランやパルマローザの華やかな香りをブレンド。さらに、フランキンセンスやミルラが奥行きを加え、まるで雨上がりの庭園に美しい虹がかかるような、心満たされる香りに仕上げました。

香りの調香は、薬剤師であり調香師としても活動しているブランドディレクター篠原が監修。香料メーカーと共同開発し、心と肌を癒す特別な香りを実現しました。

「伝統×革新」を象徴する ブランドフィロソフィー

「時空を超える鳥」をモチーフにしたブランドロゴには、長崎が出島を通じて世界と交わりながら進化してきた精神を込めています。

HerbEAU by hisamist は、自然と科学、西洋と東洋の調和 を大切にし、「香り」を主軸としたスキンケア・ライフスタイルを提案していきます。

長崎の豊かな自然、歴史、そして先端技術を融合したスキンケア。

「触れることで愛情を伝える」という想いを込めた 「ビワの葉ごころ(R)オマモリジェルクリーム」は、肌だけでなく、香りで心まで満たすスキンケア体験を提供します。

長崎の土地だからこそ生まれた本商品を、ぜひお試しください!

商品ページ :https://herbeau-japan.stores.jp/items/67bd43727dd1ee02002092a5

◆ 製品概要 ◆

商品名:ビワの葉ごころ(R)オマモリジェルクリーム

発売日:2025年3月4日(火)

販売場所:公式オンラインショップ / 一部セレクトショップ(決定次第HP記載)

価格:4,200円(税込)

◆ 本件に関するお問い合わせ先 ◆

HerbEAU by hisamist

〒856-0023 長崎県大村市上諏訪町837-1

E-mail: herbeau.staff@gmail.com

TEL: 095-895-9850

公式サイト: https://herbeau-japan.com/

Instagram:@herbeau_japan

HerbEAU by hisamist(有限会社SSC)

水は山から海へと運ばれ、

大地を潤し、生命に魂を吹き込み、

その魂は物質循環をもとに、

生物を育みます。

Herb(ハーブ)の EAU(水)を表す

HerbEAUは、“循環”をテーマに、

大地の力を授かる私たち動物や植物たちと共に循環を促し、

自然を愛し、平和な暮らしを提案する

スキンケア・ライフスタイルブランドです。



Water flows from the mountains to the sea, moistens the earth,

and breathes its soul into life, which in turn sustains

plants and animals through the material cycle.



Herbeau is a skincare lifestyle brand that promotes circulation

among animals and plants,

harnessing the power of the earth,

and advocating for a peaceful life through a love for nature.