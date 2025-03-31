『カラオケ行こ！』『ファミレス行こ。』の岡聡実＆成田狂児の誕生日をお祝いするフェアが、アニメイトで4月1日から開始！

株式会社アニメイトホールディングス△フェア特典：バースデーカード（上段：岡聡実〈全3種〉 下段：成田狂児〈全3種〉）フェアの詳細はこちらから！ :https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112797

株式会社アニメイトは、【「カラオケ行こ！」「ファミレス行こ。」4/1岡聡実 5/5成田狂児 誕生日おめでとう！バースデーフェア】を2025年4月1日から開催いたします。

『カラオケ行こ！』とは、合唱部部長の男子中学生・岡聡実が、ヤクザの男・成田狂児に頼まれて歌のレッスンをするうちに、奇妙な友情が芽生えていく様子を描いた和山やま先生によるコミックス。2024年1月に公開された実写映画は、日本アカデミー賞で優秀主演男優賞をはじめ4部門を受賞。さらに2025年には、同じく和山やま先生による作品『夢中さ、きみに。』と同時にTVアニメ化も決定しているなど、ますます盛り上がりを見せています。

全国アニメイト・アニメイト通販で4月1日～6月8日まで開催する【「カラオケ行こ！」「ファミレス行こ。」4/1岡聡実 5/5成田狂児 誕生日おめでとう！バースデーフェア】では、対象書籍をご購入1冊毎に、「バースデーカード」を1枚プレゼントいたします。特典の絵柄は期間によって異なり、4月1日～5月4日には「岡聡実 バースデーカード（全3種）」を、5月5日～6月8日は「成田狂児 バースデーカード（全3種）」をお渡しします。



また、このフェアに加えて、「アニメイトアプリきせかえ」で岡聡実と成田狂児のデザインを期間限定で配信するほか、誕生日アルバム風チラシを全国アニメイト店頭で配布するなど、2人の誕生日をお祝いする施策が盛りだくさん！ ぜひチェックしてみてください！

■フェア情報

「カラオケ行こ！」「ファミレス行こ。」4/1岡聡実 5/5成田狂児 誕生日おめでとう！バースデーフェア

開催期間：2025年4月1日～6月8日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：対象書籍（『ファミレス行こ。』上、『カラオケ行こ！』、『夢中さ、きみに。』）をご購入1冊毎に、期間によって異なる絵柄の「バースデーカード」を1枚プレゼントいたします。

特典内容：＜4月1日～5月4日＞岡聡実 バースデーカード（全3種）

＜5月5日～6月8日＞成田狂児 バースデーカード（全3種）

※特典はお選びいただけません。

■関連施策情報

＜岡聡実＞お誕生日特別施策

1）アニメイトアプリきせかえに【岡聡実】デザインが登場！

配信期間：2025年3月21日～6月30日

2）アニメイト池袋本店南館3Fエレベーター前壁面装飾

掲出期間：2025年4月1日～4月30日

3）お誕生日おめでとうポスター掲示

掲示期間：2025年4月1日～6月8日

掲示店舗：アニメイト池袋本店、蒲田、大阪日本橋

△アニメイトアプリきせかえ【岡聡実】デザイン

＜成田狂児＞お誕生日特別施策

1）アニメイトアプリきせかえに【成田狂児】デザインが登場！

配信期間：2025年4月21日～7月31日

2）アニメイト大阪日本橋エスカレーター前壁面装飾

掲出期間：2025年5月1日～5月31日

3）お誕生日おめでとうポスター掲示

掲示期間：2025年4月1日～6月8日

掲示店舗：アニメイト池袋本店、蒲田、大阪日本橋

△アニメイトアプリきせかえ【成田狂児】デザイン

＜岡聡実・成田狂児＞共通お誕生日特別施策

1）誕生日アルバム風チラシの配布

配布期間：2025年4月1日～6月8日

配布店舗：全国アニメイト

※なくなり次第終了となります。

2）お誕生日おめでとう装飾の実施

展開期間：2025年4月1日～6月8日

展開店舗：アニメイト蒲田

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



■権利表記

(C)Yama Wayama



■関連URL

「カラオケ行こ！」「ファミレス行こ。」4/1岡聡実 5/5成田狂児 誕生日おめでとう！バースデーフェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112797)

『カラオケ行こ！』『ファミレス行こ。』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=16667)

TVアニメ「カラオケ行こ！」「夢中さ、きみに。」公式サイト(https://karaoke-muchusa.com/)