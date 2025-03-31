【3/31より】「【千葉県】最大3000万円/中小企業成長促進補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
2025年3月31日(月)より、「【千葉県】最大3000万円/中小企業成長促進補助金」の申請サポートを開始します。
千葉県の「中小企業成長促進補助金」が開始します！
申請受付：2025/4/10～2025/5/15
省力化・業務効率化・生産性向上に必要な設備投資に最大3000万円を補助します。
ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
☆相談・申請サポートはこちらから↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
☆補助金の詳細はこちら↓
https://joseikin-now.jp/?p=64076
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株式会社 ナビット 助成金なう事務局
TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
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