パナソニックグループ

パナソニック コネクト株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 執行役員 プレジデント・CEO：樋口 泰行、以下、パナソニック コネクト）は、工場・倉庫内のフォークリフトやピッキングカートなど荷役車両の動線・手元作業の実態を可視化し、現場の改善に向けた真因分析を支援する業務アプリケーションとして、Visual SLAM（※）を活用した課題発見型カイゼン支援ソリューション「CYTIS Insight（サイティス インサイト）for Cargo」を2025年3月31日より提供開始します。

■今後の展開

パナソニック コネクトは工場・倉庫内物流において、倉庫管理システム（WMS）や倉庫実行管理システム（WES）を提供しています。今回「CYTIS Insight for Cargo」で取得する荷役車両の走行動線や映像データによって、既存のWMS・WESだけでは取得できなかった作業実績を補完し、工場・倉庫内作業全体の可視化を可能にします。さらなるカイゼンの実現により、自律的な倉庫現場とサステナブルなサプライチェーンの実現を目指します。

※カメラ・イメージセンサーの映像から自己位置や周囲の環境を認識する技術

【お問い合わせ先】

パナソニック システムお客様ご相談センター

フリーダイヤル：0120-878-410

受付：9時～17時30分（土・日・祝日は受付のみ）

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]Visual SLAMを活用した課題発見型カイゼン支援ソリューション「CYTIS Insight for Cargo」を提供開始（2025年3月31日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn250331-4

＜関連情報＞

・システムお客様ご相談センター お問い合わせ

https://connect.panasonic.com/jp-ja/support/cs-contact

・課題発見型カイゼン支援ソリューション「CYTIS Insight for Cargo」ウェブサイト

https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/cytis/cytis-insight-cargo

・厚生労働省「技能講習等の登録教習機関数及び修了者数」（2025年2月11日）

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/index.html

・パナソニック コネクト株式会社 ウェブサイト

https://connect.panasonic.com/jp-ja/

・パナソニック コネクト Newsroom

https://connect.panasonic.com/jp-ja/newsroom

・パナソニック コネクト DEI（Diversity, Equity & Inclusion）

https://connect.panasonic.com/jp-ja/about/sustainability/dei