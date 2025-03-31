豪華K-POPアーティストが集結『Kstyle PARTY』K-POP第2世代の代表格！KARAがデビュー18周年記念日にファンを魅了、SUPER JUNIORがレジェンドステージを披露

株式会社AbemaTVKstyle PARTY 2025（C）

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、東京・有明アリーナにて3月29日（土）と30日（日）に開催となる、K-POP音楽祭『Kstyle PARTY』を国内独占・無料生放送中です。初日となる29日（土）にはBIBI、KARA、Royal 44、SUPER JUNIOR、Tiger JK ＆ Yoonmirae、YOUNG POSSEの豪華6組のアーティストが登場し、会場は熱気に包まれました。

このたび「ABEMA」にて国内独占・無料生放送中の『Kstyle PARTY』は、昨年2月に有明アリーナで初開催され、&TEAM、BOYNEXTDOOR、RIIZE、XGなど全15組が出演し、2日間にわたりステージを盛り上げたK-POP音楽祭です。

2回目の開催となる今年も、豪華アーティストが勢揃い。初日となる3月29日（土）には、今年デビュー

20周年を迎えるレジェントグループ・SUPER JUNIORや、KARA、BIBIをはじめとした6組が出演。今日がデビュー18周年の記念日であるKARAがステージ登場すると、会場からは歓声が巻き起こり、『MammaMia』のイントロが流れると、視聴者からは「泣ける」、「あの頃の青春過ぎて泣く」といったコメントが多数殺到。MCの時間には、KARAのメンバーに向けて「18周年おめでとう！」とデビュー記念日を祝福する歓声と視聴者コメントが多く寄せられるなど、終始温かなムードに包まれながら、日本でも大ヒットとなった「ミスター」を含む全6曲が披露されました。

Kstyle PARTY 2025（C）Kstyle PARTY 2025（C）

◇【動画】今日デビュー18周年！KARA『MammaMia』 のパフォーマンスはこちら

https://x.com/abema_kpopdrama/status/1905939580559433978

29日（土）のトリを飾ったのは、今年でデビュー20周年を迎えるSUPER JUNIOR。代表曲の「SORRY, SORRY」が流れると、会場中が黄色い声援に包まれ、視聴者からは「ソリソリやってくれるの！？」「スジュ～！待ってたよ！」といったコメントが多く寄せられました。MCの時間では、メンバーのシンドンが「僕は日本語の勉強をはじめました」と、勉強中の日本語を披露したり、ウニョクが「僕たちのMCは長いのでみなさん座ってくださ～い！」と笑いを誘うなど、個性豊かなメンバーによる楽しいトークが存分に繰り広げられ、パフォーマンス時のかっこいい表情とは違う一面に会場中が魅了されました。

K-POPの第2世代を代表するKARA、SUPER JUNIORによるライブステージは、4月13日（日）23時59分まで無料見逃し配信中ですので、ぜひご覧ください。

Kstyle PARTY 2025（C）Kstyle PARTY 2025（C）

◇【動画デビュー20周年！SUPER JUNIOR『SORRY, SORRY』 のパフォーマンスはこちら

https://x.com/abema_kpopdrama/status/1905946266020065707

なお、ABEMA K-POP・韓国ドラマ 公式Xでは、KARAとSUPER JUNIORのサイン入り色紙を各1名様ずつにプレゼントいたします。ぜひ、お見逃しなく。

◇KARA サイン入り色紙プレゼント

https://x.com/abema_kpopdrama/status/1905975734184845675

◇SUPER JUNIOR サイン入り色紙プレゼント

https://x.com/abema_kpopdrama/status/1905976989988835787

■国内独占・無料生放送『Kstyle PARTY』概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/721-1

Kstyle PARTY告知映像：https://abema.tv/video/title/721-1_s1_p10000

＜DAY1＞

放送開始日時：2025年3月29日（土）18時～

放送チャンネル：「K WORLD」チャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/k-world/slots/DZS1qpNHRnyYxX

出演者：BIBI、KARA、Royal 44、SUPER JUNIOR、Tiger JK ＆ Yoonmirae、YOUNG POSSE



＜DAY2＞

放送開始日時：2025年3月30日（日）17時～

放送チャンネル：「ABEMA SPECIAL」チャンネル、「K WORLD」チャンネル

放送URL（「ABEMA SPECIAL」チャンネル）：https://abema.tv/channels/special-plus/slots/DnUjfR5LWgfn2s

放送URL（「K WORLD」チャンネル）：https://abema.tv/channels/k-world/slots/DWB26q4zzUZfGs

出演者：RIIZE、&TEAM、TWS、NouerA、QWER



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