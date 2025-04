MVNOサービス「LinksMate」にて『ウマ娘 プリティーダービー』のSS席(グッズ付き)が当たる【「ウマ娘 6th EVENT」春公演チケットプレゼントキャンペーン】を開催！

株式会社LogicLinks

LinksMate公式サイト https://linksmate.jp/

株式会社LogicLinks(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:春田 康一)は、MVNOサービス「LinksMate」において2025年3月31日(月)よりゲーム連携対象コンテンツの株式会社Cygames(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡邊耕一)が提供するゲーム『ウマ娘 プリティーダービー(以下、ウマ娘)』のナンバリングイベント「ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier」春公演(以下、「6th EVENT The New Frontier」春公演)の SS席(グッズ付き)が当たるキャンペーンを開催することをお知らせいたします。

■【「ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier」春公演チケットプレゼントキャンペーン】を開催!

2025年3月31日(月)より【「ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier」春公演チケットプレゼントキャンペーン】として、『ウマ娘』のナンバリングイベント「6th EVENT The New Frontier」春公演のSS席(グッズ付き)が当たるキャンペーンを行います。

◆抽選で各日5名様に「6th EVENT The New Frontier」春公演のチケットプレゼント!

LinksMateにて対象のご契約内容でご利用いただいている方が、キャンペーンページよりご応募いただくことで、抽選で各日5名様に『ウマ娘』のナンバリングイベント「6th EVENT The New Frontier」春公演のSS席(グッズ付き)をプレゼントいたします。

<応募対象のご契約内容>

・30GB以上のデータ通信容量プランを契約中

・カウントフリーオプションに加入中

・『ウマ娘 プリティーダービー』とゲーム連携中

<特典グッズ>

※写真はイメージです。

●特典グッズ内容

・公式Tシャツ(6th EVENT Special Ver.) ※Tシャツ背面は出走者名が入ったデザインになります。

・公式マルチチケットホルダー(6th EVENT Ver.)

・公式メタリックステッカーセット(6th EVENT Ver.)

・公式記念チケット(6th EVENT Ver.)

・インビテーションカード

・6th EVENT メモリアルフォト

※キャンペーン期間終了後の抽選時点で、1つのグループで30GB以上のプランにご契約かつカウントフリーオプションに加入中で『ウマ娘 プリティーダービー』とゲーム連携中の方が対象となります。

※抽選結果は応募期間終了後1週間程度を目安にキャンペーンページ内でご確認頂けます。当選者のみメールにてご連絡いたします。

※30GB以上のプランをご契約中の方が対象となります。30GB未満のプランのみをご契約中の方は、プラン変更予約をしても翌月まではプラン内容が変更されないため、応募対象外となります。

※新規お申し込みの場合、初期決済が完了後、応募可能になります。

※応募可能回数はDAY1、DAY2でそれぞれ1回ずつとなります。複数のお申し込みがあった場合、悪質なものは応募を無効とさせていただく可能性がございます。

※キャンペーンの当選者数は各日5名様となります

※キャンペーン全体で当選は1回のみ可能となり、重複当選はございません。

※当選後の辞退はいかなる場合であってもできません。

※本キャンペーンの結果に関わらず、お客様の都合によるキャンセル・変更・払い戻しは一切できません。

※転売および譲渡を禁止します。

※本キャンペーンの実施にあたり、応募フォームにてご登録いただいた個人情報等は当選者の選定、およびチケットの発券のため、株式会社Cygamesへ氏名、メールアドレス、電話番号(固定/携帯)、生年月日、申込及び購入したチケット内容の全部又は一部の情報を提供いたしますのであらかじめご了承の上、お申し込みください。提供した個人情報は本キャンペーンの実施における目的以外の使用はいたしません。

※当選した場合、チケットとグッズは当日会場での引き換えとなります。

※引き換えには当選メールの提示と顔写真付き本人確認書類が必要です。

※特典グッズの内容は6th EVENT メモリアルフォト以外、両日共通となります。

※6th EVENT メモリアルフォトの写真はご来場いただいた当日のステージの様子を撮影したものになる予定のため、開催日毎に内容が異なります。

※特典グッズは各日現地会場のみでのお渡しとなります。個別発送などの対応は行いませんので、あらかじめご了承ください。

※6th EVENT メモリアルフォトのみ、後日発送となります。7月以降順次、LinksMateにご登録いただいているご住所宛に配送いたします。

その他【「ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier」春公演チケットプレゼントキャンペーン】の注意事項や詳細についてはこちら

⇒https://linksmate.jp/campaign/umamusume25spring/

■「ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier」とは

本イベントは、さいたまスーパーアリーナにて春公演・秋公演を開催予定です。春公演には、ナンバリングイベント初出走のキャストも多数登場し、DAY1、DAY2合わせて40名以上のキャストが出走します。

<「ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier」春公演 開催日程>

DAY1:2025年5月24日(土) 開場15:30 / 開演17:30

DAY2:2025年5月25日(日) 開場15:30 / 開演17:30

「ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier」の詳細はこちら

https://umamusume.jp/contents/event/tnf6th/

■「LinksMate」とは

「LinksMate」は、ゲームプレイヤーのためのデータ通信を提供するサービスで、ゲーム・コンテンツ・SNSのデータ通信量のカウントが90%以上OFF(※)になる「カウントフリーオプション」や、対象ゲームと連携することで各ゲームの特典がもらえる「ゲーム連携」を特徴としております。

●株式会社LogicLinks 概要

社名:株式会社LogicLinks

設立:2016年11月25日

資本金:1億1,250万円(資本準備金含む)

代表者:代表取締役社長 春田康一

主な事業:インターネットへの接続サービスの提供、電気通信事業、インターネット電話そのほか情報通信に関するサービス業、ゲームデータ分析業、ゲーム開発サポート業