SBINFTとCryptoGames、トレーディングカードのRWAトークン（NFT）を「SBINFT Market」で取扱い開始することに合意

SBINFT株式会社(代表取締役社長:高 長徳、以下「SBINFT」)とCryptoGames株式会社(代表取締役:小澤 孝太、以下「CryptoGames」)は、CryptoGamesが発行したトレーディングカードのRWA(※1)トークン(NFT)の二次流通の取扱いを、SBINFTが運営するNFTマーケットプレイス「SBINFT Market」内で開始することについて、2025年3月31日付で合意しました。

◆本件の概要について

CryptoGamesは、RWAトークンの売買プラットフォームである「TCG STORE」と提携し、鑑定済みのトレーディングカード(以下「トレカ」)を裏付け資産とするRWAトークンをNFTとして発行し、ユーザー向けに販売しています。2025年2月の販売開始以降、発行されたRWAトークン(NFT)の総数は1,000枚を超えています。このRWAトークン(NFT)は、ゲームに特化したブロックチェーンであるOasys(※2)を基盤とする TCG Verseチェーン上で発行されており、RWAトークン(NFT)の保有者がburn(※3)を実行すると、実物のトレカが「TCG STORE 」からburnを実行したユーザーの手元に届く仕組みになっています。そのため、ユーザーは、実物のトレカを受渡しせずとも、RWAトークン(NFT)の取引を通じてトレカを売買することが可能となります。

「SBINFT Market」は、SBINFTが運営する承認制のNFTマーケットプレイスです。流通するNFTを承認済みのコンテンツホルダーが発行したものに限定し、ユーザーが模倣品や海賊版を購入するリスクの排除に努めています。また、暗号資産決済以外にもクレジットカード決済に対応することで、Web3初心者が安心してNFT取引を開始できる環境を提供しており、2025年3月現在で累計約20,000人のユーザー(ウォレット接続ユーザー数)に利用いただいております。

◆本合意の背景について

RWAの市場規模は、オンチェーン上のRWA(ステーブルコインを除く)の時価総額が、2023年末の約84億ドルから、2025年2月時点で約170億ドルと急速に拡大しており(※4)、2030年には約2兆ドルに達すると予測されています(※5)。

RWA市場の急拡大を受け、トレカのRWAトークン(NFT)の取引需要も高まっておりますが、ユーザーが、「TCG STORE」内で、トレカのRWAトークン(NFT)を購入する際の決済手段は、暗号資産に限定されています。そのため、RWAトークン(NFT)化されたトレカは、ブロックチェーン上で効率的に売買される反面、暗号資産を持たないユーザーからは購入しにくい状況でした。また、ユーザーが二次流通市場でトレカのRWAトークン(NFT)を購入しようとする場合、海賊版を購入してしまうリスクも生じておりました。

本合意により、CryptoGamesが「TCG STORE」で販売するトレカのRWAトークン(NFT)が、「SBINFT Market」内でクレジットカード決済(日本円)により購入できるようになります。そのため、暗号資産を保有しないWeb3初心者層でも、簡単にRWAトークン(NFT)化されたトレカを購入できるようになり、流動性の高まりが期待されます。

また、CryptoGamesは、顧客層の拡大を図りつつ、ユーザーに対して二次流通における海賊版購入リスクを排除した、安心できる取引環境を提供することが可能となります。SBINFTは、トレカ購入希望者の取引需要を取り込みつつ、「SBINFT Market」の二次流通市場における売買の活性化が図れます。

よって両社は、「SBINFT Market」においてトレカのRWAトークン(NFT)の二次流通の取扱い開始について合意しました。両社は、今回の合意を通じて、トレーディングカード市場における、信頼性が高く効率化された取引環境の構築を推進し、Web3市場の発展に貢献してまいります。

SBINFTは、今後もお客様のニーズに応えるサービス提供を通じ、お客様の利便性と満足度向上を図りながら、様々な企業・団体と協業を進めつつ、日本のWeb3を牽引するビジネスの創出を目指します。

CryptoGamesは、ブロックチェーンカードゲーム「CryptoSpells」、「TCG STORE」で販売するトレカのRWAトークン(NFT)など、ブロックチェーンを活用しトレーディングカードの新しいユーザー体験を追求してまいります。

(※1)RWAとは、Real World Assetsの略です。不動産、アート作品、バッグや宝石などの実物の資産を意味します。これらの実物資産を裏付けに、ブロックチェーン上で発行されたトークンは、RWAトークンと呼ばれます。

(※2)Oasysは、日本発のゲームに特化したパブリックチェーンの基盤として、国内外のゲーム会社との共創により、ブロックチェーンゲームを誰もが当たり前にプレイする世界を目指すプロジェクトです。

https://www.oasys.games/

(※3)burnとは、NFTを永続的に取引不能にする処理を意味します。

(※4)株式会社HashHub「RWAエコシステムマーケットレポート【2025年2月】:主要プレイヤーの取り組みと収益モデルの整理(前編)」

https://hashhub-research.com/articles/2025-02-13-rwa-market-report-2025-2-and-categorize-business-model

(※5)McKinsey & Company「From ripples to waves: The transformational power of tokenizing assets」

https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/from-ripples-to-waves-the-transformational-power-of-tokenizing-assets

◆ 「TCG STORE」について

鑑定済みのトレーディングカードをNFT(非代替性トークン)としてデジタル化し、ブロックチェーン上での所有・取引を可能にするプラットフォームです。

URL:https://tcgstore.io/

公式X:https://x.com/TCGSTORE_io

◆ TCG Verseについて

TCG Verseは、「あなたのカードNFTが資産となる世界」を目指す、OasysのL2チェーンです。CryptoSpells、NFTWars等のカードゲームタイトルがリリース済みとなっています。

◆ 「SBINFT Market」について

「SBINFT Market」は、公認されたコンテンツホルダーやNFT販売事業者、個人活動するアーティストが制作したNFTの販売(一次販売)および、利用者同士が保持しているNFTを売買(二次販売)できる、パブリックチェーンのNFT売買プラットフォームサービスです。対応する決済手段は、Ethereum、Polygon、Oasys(各種Verse)、Avalancheおよびクレジットカード(日本円)です。

URL:https://sbinft.market/

【CryptoGamesについて】

2019年6月25日にブロックチェーンカードゲーム「クリプトスペルズ」を正式リリースし、クラウドセールの売上は900ETHとなり当時日本最高記録。2020年6月には初の地上波テレビCMも実施しました。2022年にガス代無料のOasys Verse layer「TCG Verse」をローンチし、「NFTwars」「OasChoice」などのブロックチェーンゲームを展開しています。

URL:http://cryptogames.co.jp/

Email:info@cryptogames.co.jp

◆ 会社概要

会社名:CryptoGames株式会社

所在地:東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号 桑野ビル2階

代表者:小澤 孝太(おざわ こうた)

設立:2018年4月

事業内容:ブロックチェーンゲーム開発支援、クリプトスペルズ、NFTWarsの運営

【SBINFTについて】

「Be the FIRST. Be the STANDARD.」

NFTを社会へ広げる、その真ん中に。

利便性の向上、コミュニティーの形成、新たな体験の提供。そんなNFTを通した革新的なサービスを、先頭に立って社会へ。そのサービスを誰もが信頼できるプラットフォームで、社会の常識に。ひらかれ、つながった社会の構築を目指して。

