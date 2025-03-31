【西鉄久留米駅フードコート内】時刻表サイネージの広告取扱開始

マチディア株式会社

マチディア株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：宮崎 泰彦、以下、マチディア）はこの度、西鉄久留米駅北口改札に直結したフードコート内に設置されている時刻表サイネージの広告を取扱開始しました。

マチディアが提供する媒体設置エリア(https://www.machidea.com/media#achievements)

レイリアス久留米フードコート内 時刻表サイネージ広告

学生の利用客が多い西鉄久留米駅内、人気店が6店舗入居するフードコートでの情報発信に、ぜひご活用ください。

掲出面数 ｜3面

表示サイズ｜約35インチ（横）

広告秒数 ｜15秒

素材形式 ｜JPG（静止画、5MB以内）、MP4（動画、20MB以内）※音声は流れません。

放映時間 ｜7:00～23:00（16時間）

販 売 枠｜9枠

設置場所 ｜レイリアス久留米（西鉄久留米駅ビル）2階 フードコート内

福岡県久留米市東町316-2

掲出位置 ｜

レイリアス久留米２階 フロアガイド

詳しくはこちら(https://www.machidea.com/media#achievements)から、媒体資料をご請求ください。

※ その他記載されている会社名、商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

※ 掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

（会社概要）

<商号> マチディア株式会社

<設立> 2023年8月

<代表者> 代表取締役社長 宮崎泰彦

<本社所在地>福岡県福岡市中央区大名2丁目12-8 大名町ビル（(株)ドーガン内）

<事業内容>

・広告事業

広告、宣伝に関する企画、制作、取次、ならびに広告配信システムの企画、設計、開発、制作、販売、賃貸、運用、保守および管理など。

・ IT流通事業

コンピューター・通信機器およびその周辺機器、関連ソフトウェアの仕入、販売、輸出入、賃貸、開発・製造、ならびに保守業務など。

・ DX事業

スマートバス停や各種媒体（dボタン広報誌、西日本新聞関連媒体を含む）向けの自治体や企業のコンテンツ配信、および配信システムの開発、調査、研究。

<企業ホームページ>

https://www.machidea.com/

<関連リンク>

・ スマートバス停（株式会社YEデジタル）

https://smartcity.ye-digital.com/busstop/works/

・ dボタン広報誌（KBCグループホールディングス株式会社）

https://kbc.co.jp/d-button/

・ 西日本新聞me（株式会社西日本新聞社）

https://www.nishinippon.co.jp/