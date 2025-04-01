中部第一工場屋根上太陽光発電による再生可能エネルギー調達のお知らせ
株式会社エフピコ（代表取締役会長：佐藤守正、以下「当社」）は、三井物産プロジェクトソリューション株式会社(代表取締役社長：谷垣匡輝、以下「MPS」)と中部第一工場屋根上に設置する太陽光発電による電力購入契約（以下「オンサイトPPA」、※1）を締結しましたのでお知らせいたします。
＜概要＞
＜設置場所＞
中部第一工場
本件はエフピコとMPSとのオンサイトPPA協業案件としては、4件目(※2)の取組みとなります。
引き続き、当社及び MPS は環境負荷低減を更に加速させるため、再生可能エネルギーを積極導入することで低炭素社会の実現と持続可能な社会の構築を目指してまいります。
※1 「オンサイトPPA（Power Purchase Agreement）」とは、電力会社等のPPA事業者が、電力需要家の敷地や屋根などを借り受け、太陽光発電設備を設置し、そこで発電した電力を電力需要家に販売する事業モデルのことです。
※2 過去3案件の取組実績あり（関東八千代工場・関東エコペット工場/2022年3月発電開始、中部3拠点/2023年10月発電開始、関西工場・関西ハブセンター/2024年3月運転開始）。
（関連リリース）
2021/2/1「使用済み容器リサイクルによるカーボンオフセット実現に向けエフピコと三井物産グループが屋根上太陽光発電の協業開始」
press_keieikikaku_20210201.pdf (fpco.jp)(https://www.fpco.jp/dcms_media/other/press_keieikikaku_20210201.pdf)
2021/7/19「三井物産プラントシステム株式会社との電力購入契約（PPA）締結のお知らせ」
press_keieikikaku_20210719.pdf (fpco.jp)(https://www.fpco.jp/dcms_media/other/press_keieikikaku_20210719.pdf)
2022/3/10「太陽光発電による再生可能エネルギー調達開始のお知らせ」
press_keieikikaku_20220310.pdf (fpco.jp)(https://www.fpco.jp/dcms_media/other/press_keieikikaku_20220310.pdf)
2022/4/4「中部エリアにおける再生可能エネルギー調達に向けた三井物産プラントシステム株式会社との電力購入契約（PPA）締結のお知らせ」
press_keieikikaku_20220404.pdf (fpco.jp)(https://www.fpco.jp/dcms_media/other/press_keieikikaku_20220404.pdf)
2023/3/31「福山リサイクル工場向けの再生可能エネルギー調達にあたり三井物産プラントシステム株式会社との電力購入契約（PPA）締結のお知らせ」
press_keieikikaku_20230331_2.pdf (fpco.jp)(https://www.fpco.jp/dcms_media/other/press_keieikikaku_20230331_2.pdf)
2024/3/15「関西工場・関西ハブセンター屋根上太陽光発電による再生可能エネルギー調達開始のお知らせ」
press_keieikikaku_20240315_1.pdf (fpco.jp)(https://www.fpco.jp/dcms_media/other/press_keieikikaku_20240315_1.pdf)
以 上