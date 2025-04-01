【埼玉県】令和７年度「埼玉わっしょい大使」を募集します！～埼玉県の農産物の魅力を発信！～
Instagramを使って県産農産物の魅力を発信していただく令和７年度「埼玉わっしょい大使」を募集します。県産農産物のＰＲに御協力いただける方の、たくさんの御応募をお待ちしています。
１ 活動内容
（１）Instagramによる埼玉県産農産物のＰＲ投稿（月１回以上）
※県公式Instagramアカウント「埼玉わっしょい」（@saitama_wassyoi）を共同投稿者として設定していただきます
（２）埼玉県の生産者を取材し、情報発信を行うほ場見学への参加（月１回程度）
（３）研修会への参加（年３回程度）
２ 応募条件
以下の条件を全て満たす方
（１）埼玉県産農産物に関心がある方
（２）インスタグラムのアカウントを持っている方
※アカウントは公開アカウントとしてください
（３）１８歳以上の方
（４）月１回以上のＰＲ投稿を実施できる方
（５）ほ場見学、研修会に参加できる方
（６）ＷＥＢ会議に対応できる方
（７）迅速に連絡が取れる方
（８）任命式（令和７年５月２０日（火）午後）への参加が可能な方
（９）埼玉わっしょい大使決定に係る記者発表と任命式の際に顔出しが可能な方（撮影を含む）
※投稿は顔出しなしでも構いません
※過去に「埼玉わっしょい大使」の経験がある方も応募可能です
※令和７年度「埼玉県広報アンバサダー(*)」との兼任も可能です
* 埼玉県広報アンバサダーとは、埼玉県が任命し、若者等が見たい・知りたい視点で県の魅力・取組をPRするインスタグラマーです。埼玉わっしょい大使と同じ期間に令和７年度「埼玉県広報アンバサダー」を募集しています。兼任を希望される場合は、令和７年度「埼玉県広報アンバサダー」募集要項を必ず御確認ください。
３ 募集人数
５名（複数名で1つのアカウントを運営している場合１名として数えます）
４ 募集期間
令和７年４月１日（火）から令和７年４月１５日（火）
５ 任期
令和７年６月１日（日）～令和８年５月３１日（日）
６ 応募方法
県の電子申請システムの応募フォームから申請してください。
※「令和７年度「埼玉わっしょい大使」募集要項」を必ず御確認の上、お申し込みください。
＜電子申請システム応募フォーム＞
https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=92075&accessFrom=(https://apply.e-tumo.jp/pref-saitama-u/offer/offerDetail_initDisplay?tempSeq=92075&accessFrom=)
＜「埼玉わっしょい大使」について＞
https://www.pref.saitama.lg.jp/saitama-wassyoi/enjoy/news070401.html
＜「埼玉県広報アンバサダー」について＞
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0314/instagram.html