KUROSHIRO SHOPグランドオープンを記念してコラボレーションアイテムが登場！ 2024年グッドデザイン賞受賞のNOWHAW “day”pajama に新たな魅力をプラス

株式会社アベキン

株式会社アベキン(本社:新潟県燕市、代表取締役:阿部隆樹)が展開するインテリアブランド「KUROSHIRO」は、東京・中目黒の初の直営店舗「KUROSHIRO SHOP」が4/3(木)にグランドオープンを迎えることを記念し、パジャマブランド「NOWHAW」とのコラボレーションにより、NOWHAWの定番アイテムで2024年にグッドデザイン賞を受賞した”day” pajama #denim のKUROSHIRO限定カラー「ブラック&ホワイトデニム」を発売いたします。

KUROSHIRO×NOWHAW “day” pajama #kuroshiro

1日中快適に過ごせるパジャマ “day” pajama にKUROSHIRO限定カラーが誕生

NOWHAWは、寝心地の良さを最優先に考えたパジャマブランド。人気モデル“day”は、ブレザージャケットデザインを採用し、1日中快適に過ごせるスマートなスタイルが特徴です。2024年には、そのデザイン性と機能性が高く評価され、グッドデザイン賞を受賞しました。

今回登場するKUROSHIRO限定カラー「ブラック&ホワイトデニム」は、通常ではネイビーデニムで展開している“day”pajamaに、黒と白の要素で構成されたモダンでシンプルなKUROSHIROの家具とマッチするブラックとホワイトのデニムを使用しました。従来のNOWHAWのデニムパジャマ同様に色落ち、色移りしない染色方法を用いた柔らかく快適な生地で、日々の洗濯にも気兼ねなく洗えるタフでラフな仕上がりになっています。

このコラボレーションアイテムはKUROSHIROとNOWHAWが同じ2024年にグッドデザイン賞を受賞したつながりからスタートした特別なアイテムです。

商品はKUROSHIRO SHOPとKUROSHIRO公式オンラインストア、NOWHAWのオンラインストアで発売します。

■ 商品概要

商品名:KUROSHIRO×NOWHAW “day” pajama #kuroshiro

販売価格:28,000円(税込30,800円)

サイズ:1 (S-M)、2 (L-LL)

発売日:2025年4月3日

販売場所:

KUROSHIRO SHOP(東京都目黒区)

KUROSHIRO公式オンラインストア(https://kuroshiro.shop(https://kuroshiro.shop))

NOWHAW公式オンラインストア(https://www.nowhaw.com/)

■ ブランドプロフィール



KUROSHIRO

2022年に誕生した株式会社アベキンのインテリアブランド。「invisible interior」をコンセプトに、シンプルな黒と白で構成された家具を展開し、空間に自然に溶け込みながら、住む人の価値観やライフスタイルを引き立てるデザインを追求。2024年グッドデザイン賞受賞。

KUROSHIRO公式オンラインストア:https://kuroshiro.shop

KUROSHIRO SHOP:

〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-43-18 NAKAME GALLERY STREET

お問い合わせ:080-7972-0659

NOWHAW

“寝心地最優先”を合言葉に2013年にスタート。ON/OFFに作用する心地よい寛ぎのためのナイスなパジャマを提案する。

パジャマによる「新しく思いがけない驚きのある休日と世界」を過ごす為のノウハウ

Know-how for passing “New Odd Wonder Holiday And World” by pajamas

NOWHAW公式オンラインストア:https://www.nowhaw.com





【本件に関するお問い合わせ】

株式会社アベキン

Email:kouhou@abekin.co.jp

Webサイト:https://www.abekin.co.jp(https://www.abekin.co.jp)

NOWHAW

Email:info@nowhaw.com