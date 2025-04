Ideascale ジャパン、松本 毅 氏をエグゼクティブ・アドバイザリー・メンバーに迎え、国内初の「世界創造性・イノベーションデー」公式記念イベントを開催

Ideascaleジャパン株式会社

2025年4月1日(東京) - イノベーション管理プラットフォーム「IdeaScale」の日本総代理店である Ideascale ジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:スバシンヘ・イスル)は、2025年4月1日付で、イノベーション分野において国内外で豊富な実績を有する 松本 毅 氏 を エグゼクティブ・アドバイザリー・メンバーとして迎え入れたことを発表いたします。

また、国連が制定する 「世界創造性・イノベーションデー(World Creativity and Innovation Day/4月21日)」 を記念し、日本初の公式記念イベントを、国内のイノベーション支援機関と連携して完全招待制にて開催いたします。

さらに、日本国内のセキュリティおよびガバナンスニーズに対応するため、AWS日本リージョンでのホスティング対応(リクエストベース)も可能となり、日本企業へのサポート体制を一層強化してまいります。

■松本 毅 氏の参画:日本企業のイノベーション文化醸成を加速

Ideascale ジャパン、松本 毅 氏をエグゼクティブ・アドバイザリー・メンバー

松本氏は、技術戦略立案、オープンイノベーション、国家プロジェクトの推進など、多岐にわたる分野でリーダーシップを発揮してきた、日本のイノベーション分野における第一人者です。現在は 一般社団法人 Japan Innovation Network 常務理事 を務めるほか、NineSigma Japan、リンカーズ株式会社、大阪ガス株式会社にて数々の重要ポジションを歴任されています。

松本 毅 氏

「松本氏の知見とネットワークが加わることで、Ideascaleをご利用のクライアント企業は、イノベーション・カタリストとして、より本質的かつ実践的なイノベーション推進の恩恵を受けられると確信しています」- Ideascale ジャパン 代表取締役 スバシンヘ・イスル

■国内ホスティング対応強化:AWSジャパンリージョンが利用可能に

日本国内におけるデータ管理体制やガバナンス強化を求める声に応え、Ideascale ジャパンは、リクエストベースにて AWSジャパンリージョン上でのホスティング環境 の提供を開始いたしました。これにより、国内企業におけるセキュリティ、パフォーマンス、法令遵守の要件をより確実に満たすことが可能になります。

■日本初開催:「世界創造性・イノベーションデー2025」公式記念イベント(完全招待制)

https://www.un.org/en/observances/creativity-and-innovation-day

国連が制定した「世界創造性・イノベーションデー(World Creativity and Innovation Day/4月21日)」を日本で初めて公式に記念するイベントを、Ideascale ジャパン主催、国内イノベーション支援組織との共催にて開催いたします。

【イベント概要】

イベント名:誰もが挑戦できる環境をイノベーションが根づく職場へ

(Building an Innovation Culture Where Everyone Contributes)

日時:2025年4月21日(月)

15:30~17:30(懇親会 18:00~19:30)

会場:EGG Japan(新丸の内ビルディング)

受付:10階 / 会場:9階

〒100-6510 東京都千代田区丸の内1-5-1

参加形式:完全招待制(Invitation Only)

本イベントでは、イノベーション文化の構築に取り組む先進企業が集結し、最前線の事例共有、最新テクノロジーやマネジメント手法の紹介、ネットワーキングなどを通じて、日本企業における創造性の活性化とイノベーションの共創を目指します。

■松本 毅 氏プロフィール

一般社団法人 Japan Innovation Network 常務理事 元 NineSigma Japan ヴァイスプレジデント 元 大阪ガス株式会社 オープンイノベーション室長 国家プロジェクト(燃料電池、水素エネルギー、GTL・DME等)を歴任 MOT(技術経営)スクール創設者

■Ideascale ジャパンについて

Ideascale

Ideascale ジャパン株式会社は、グローバルで展開する 日本唯一のイノベーションISO 56002対応プラットフォーム「IdeaScale」サービスプロバイダーです。社内外からアイデアを収集・評価・実現することで、オープンイノベーションや新規事業創出を加速。データ分析やAI活用を通じて、持続的な成長と安全なイノベーション環境の構築を支援します。

また、国際イノベーター認証プログラム(GIMI)の提供や、ボトムアップ型の企業内イノベーション文化の醸成支援を通じて、日本企業の人材活性化と競争力強化を推進しています。

イノベーション事例をダウンロード

アイディアスケールジャパンが支援する企業のイノベーション成功事例を、以下のリンクから無料でダウンロードいただけます。

📄 アイディアスケールのケーススタディ

https://ideascale.co.jp/doc_download/

■本件に関するお問い合わせ先

Ideascale ジャパン PRチーム

メール:contact@ideascale.co.jp

ウェブサイト:https://ideascale.co.jp