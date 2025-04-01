Îß·×±þÊç¼Ô¿ô¤ÏÌó3,100ÁÈ¡¢º£´ü¤Ï14 ÁÈ¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤ò¥µ¥Ýー¥È¡ª¡ÖZAMST¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¥×¥í¥°¥é¥à¡×Âè10´ü¥á¥ó¥Ðー·èÄê
¥¹¥Ýー¥Ä¸þ¤±¥µ¥Ýー¥È¡¦¥±¥¢À½ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖZAMST¡Ê¥¶¥à¥¹¥È¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¥·¥°¥Þ¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚ ÍÎÊå¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¡¢¥Áー¥à¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖZAMST¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÂè10´ü¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¡¢10Ì¾¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¡¢4¤Ä¤Î¥Áー¥à¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖZAMST¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¥×¥í¥°¥é¥à¡×Âè10´ü¥á¥ó¥Ðー·èÄê¡ª
¢£¡ÖZAMST ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¹ñÆâµÚ¤ÓÀ¤³¦¤Ç¤Î³èÌö¤òÌÜ»Ø¤·Æü¡¹¥¹¥Ýー¥Ä¶¥µ»¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¢¥¹¥êー¥È¡¢¥Áー¥à¤ËÂÐ¤·¡¢¥¶¥à¥¹¥ÈÀ½ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ±þ±ç¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ê1¡Ë Äó¶¡ÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡¡¥¶¥à¥¹¥ÈÀ½ÉÊ¡Ê¥¢¥¹¥êー¥È¸Ä¿Í6Ëü±ßÊ¬¡¡/¡¡¥Áー¥à20Ëü±ßÊ¬¡Ë
¡Ê2¡Ë À½ÉÊÄó¶¡´ü´Ö¡¡¡¡2025Ç¯4·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë～2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡¡Ê1Ç¯´Ö¡Ë
¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¥×¥í¥°¥é¥à¡¡ÆÃÀß¥Úー¥¸ :
https://www.zamst.jp/support-project/challenger/
¢£¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÇØ·Ê
¥¶¥à¥¹¥È¤Ç¤Ï³Æ¶¥µ»¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤Ê¤É·ÀÌó¥¢¥¹¥êー¥È¡¦¥Áー¥à¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¥¹¥Ýー¥Ä¶¥µ»¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¸Ê¼Â¸½¡¦¼«¸ÊÉ½¸½¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ï¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¥µ»¤òÌä¤ï¤º¿ôÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¶¥µ»¼Ô¤òÉý¹¤¯¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÈ¯Å¸¡¦ÉáµÚ¤Ë´óÍ¿¤·¤è¤¦¤È2020Ç¯¤ËËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ïº£²ó¤ÇÂè10´üÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¥×¥í¥°¥é¥à³«»Ï°ÊÍè¡¢Îß·×149ÁÈ¡Ê¸Ä¿Í100Ì¾¡¦49¥Áー¥à¡Ë¤ÎZAMST¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¡Ö¥¶¥à¥¹¥ÈÀ½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¡×¡¢¡Ö¥±¥¬¤Ê¤¯¥·ー¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âè10´ü¥¶¥à¥¹¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥¢¥¹¥êー¥È¡¦¥Áー¥à
¡Ú¸Ä¿ÍÉôÌç¡Ê10Ì¾ 50²»½ç¡Ë¡Û
¿·°æÀ¿Ìï¡§¥Æ¥Ã¥¯¥Üー¥ë¡¡https://www.instagram.com/seiya021266/(https://www.instagram.com/seiya021266/)
¢¥¿·°æÀ¿Ìï
TEQBALLÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢Æü¡¹Á´ÎÏ¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¥¶¥à¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥½ー¥ë¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÙ¤«¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤äÄ¹»þ´Ö¤Î»î¹ç¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥¶¥à¥¹¥È¤È¶¦¤ËÀ¤³¦¤ÎÉ½¾´Âæ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£·½¸ã¡§¶áÂå¸Þ¼ï¡¡https://www.instagram.com/ito.k.090/(https://www.instagram.com/ito.k.090/)
¢¥°ËÆ£·½¸ã
¶áÂå¸Þ¼ïÆüËÜÂåÉ½¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤ËÆü¡¹³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÂå¸Þ¼ï¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ä¥±¥¢¡¢¤½¤·¤Æ5¼ïÌÜ¤ÎÎý½¬¤ò²ø²æ¤Ê¤¯¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤ÎÍ½ËÉ¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥¶¥à¥¹¥È¤È¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
°æ¾åÚö±û¡§¥«¥Ìー¡¡https://www.instagram.com/inoue5531/(https://www.instagram.com/inoue5531/)
¢¥°æ¾åÚö±û
2025Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÎÆþ¾Þ¡¢¥¢¥¸¥¢¶¥µ»²ñ¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ç¤¹¡£ ¤½¤·¤ÆºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ï2028Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥í¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤¹¤ë»ö¤Ç¤¹¡£
º£²ó¥µ¥Ýー¥È¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤È¹¹¤Ê¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¶¥à¥¹¥ÈÍÍ¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤ÈÆó¿Í»°µÓ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
²Å¿ôÈôÄ»¡§½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¡¡https://www.instagram.com/k0913asuka/(https://www.instagram.com/k0913asuka/)
¢¥²Å¿ôÈôÄ»
ºòÇ¯¤Ê¤Ç¤·¤³¥êー¥°¡¢Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤â¼ã¼ê¤ËÉé¤±¤º¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó³«ËëÀï¤Ç²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áá¤¯Éüµ¢¤·¡¢º£¸å²ø²æ¤ò¤·¤Ê¤¤¿ÈÂÎºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥¶¥à¥¹¥È¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤é¤¬º£¥·ー¥º¥ó¤â¥êー¥°Í¥¾¡¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿Í¾Þ¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¶¥à¥¹¥È¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âÁá¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÉüµ¢¤·¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª¤Í¤¬¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
µ×ÊÝÅÄÏ¡ÅÍ¡§¥Ñ¥Ç¥ë¡¡https://www.instagram.com/rento_padel1/(https://www.instagram.com/rento_padel1/)
¢¥µ×ÊÝÅÄÏ¡ÅÍ
»ä¤Ï¥Ñ¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤È¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÆóÅáÎ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ë°ú¤Â³¤ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢Âç²ñÏ¢ÇÆ¡¢À¤³¦Âç²ñ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥Ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñÂç²ñ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥¶¥à¥¹¥ÈÀ½ÉÊ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é²ø²æ¤ÎÍ½ËÉ¤ò¤·¤ÆÎ¾¶¥µ»¤È¤âÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
À¶¿å¤Þ¤Ò¤í¡§¥Õ¥í¥¢¥Üー¥ë¡¡https://www.instagram.com/mahichandaze/(https://www.instagram.com/mahichandaze/)
¢¥À¶¿å¤Þ¤Ò¤í
ºòÇ¯¡¢±¦É¨¤ÎÁ°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÃÇÎö¤·¡¢1Ç¯´Ö¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¡¢¶¥µ»Éüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ï¥Õ¥í¥¢¥Üー¥ëÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¥êー¥°¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¥êー¥°¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆü¡¹Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¶¥à¥¹¥È¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²ø²æ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤ËÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ëÊý¤Ø¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¶¥µ»Éüµ¢¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¹â¶¶ÂÙÃÏ¡§¥é¥°¥Óー¡¡https://www.instagram.com/taichi2921/(https://www.instagram.com/taichi2921/)
¢¥¹â¶¶ÂÙÃÏ
¸½ºß¤Ï¥é¥°¥Óー¥êー¥°¥ï¥óD1¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æü¡¹¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1»î¹ç¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥¶¥à¥¹¥ÈÀ½ÉÊ¤ò»È¤¤¡¢ÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¥·ー¥º¥ó¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä¾Ìîè½±©¡§¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¡¡https://www.instagram.com/linoha2525/(https://www.instagram.com/linoha2525/)
¢¥Ä¾Ìîè½±©
»ä¤Ï¾Íè¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÍ¸À¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹Îý½¬¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¤Î¥µー¥Ö¥ë¤Ï½ÖÈ¯ÎÏ¤ä½ÓÉÒÀ¤¬É¬Í×¤Ê¶¥µ»¤Î¤¿¤á¡¢Â¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢¥¶¥à¥¹¥ÈÀ½ÉÊ¤ò7ºÐ¤Îº¢¤«¤é°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¥¶¥à¥¹¥È¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢²ø²æÍ½ËÉ¤ä¿ÈÂÎ¥±¥¢¤ËÎÏ¤òÃí¤°¤³¤È¤Ç¡¢»î¹ç¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
Á¥±Û¹°¹¬¡§¥Ç¥Õ¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¡¡https://www.instagram.com/lendafuna/(https://www.instagram.com/lendafuna/)
¢¥Á¥±Û¹°¹¬
»ä¤Ï1ºÐ¤Î»þ¡¢¤ª¤¿¤Õ¤¯É÷¼Ù¤Ç¼ºÄ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
20ºÐ¤Î»þ¤Ë¥Ç¥Õ¡ÊÄ°³Ð¾ã¤¬¤¤¡Ë¤Î¥µ¥Ã¥«ー¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é25Ç¯´Ö¡¢¥Ç¥Õ¥µ¥Ã¥«ー/¥Ç¥Õ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥×¥ìー¤µ¤»¤ÆÄº¤¡¢°úÂà¸å¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¤·¤Æ¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Õ¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ2025Ç¯Åìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡ÊÄ°³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ë½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¯¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËÍ¾Ç°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¶¥à¥¹¥È¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ï¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡ª¥Ç¥Õ¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¡¢²ÁÃÍ¤ò¥¶¥à¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
°ÂÂ¼Íã¡§¥Õ¥Ã¥È¥´¥ë¥Õ¡¡https://www.instagram.com/tsubasa_footgolf(https://www.instagram.com/tsubasa_footgolf)
¢¥°ÂÂ¼Íã
ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥´¥ë¥ÕÀ¤³¦°ì¡ª
¥Õ¥Ã¥È¥´¥ë¥Õ¤È¤¤¤¦¥¹¥Ýー¥Ä¤ÇÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥¶¥à¥¹¥ÈÀ½ÉÊ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤È²ø²æ¤ÎÍ½ËÉ¤ËÅØ¤á¡¢À¤³¦°ì¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Áー¥àÉôÌç¡Ê4¥Áー¥à 50²»½ç¡Ë¡Û
T-SQUAREµþÅÔ¡§¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¡¡https://www.instagram.com/t_square_kyoto/
¢¥T-SQUAREµþÅÔ
3Ç¯Á°¤Ë½÷»Ò¡¢2Ç¯Á°¤ËÃË»Ò¤¬ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯ÅÙ¤ÏµþÅÔÉÜµþÅÄÊÕ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁ´¹ñÂç²ñ¤ÇÃË½÷¥¢¥Ù¥Ã¥¯Í¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¤«¤é6Ç¯À¸¤Þ¤Ç70Ì¾°Ê¾å¤¬½êÂ°¤·¡¢³Ú¤·¤ó¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¿´¿È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¡¢¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¹¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¶¥à¥¹¥È¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¡¢À®Ä¹´ü¤ÎÌÜ°ìÇÕÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë²ø²æ¤ÎÍ½ËÉ¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±þ±ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
WISTERIA¡§¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¡¡https://www.youtube.com/@wisteriaaa13(https://www.youtube.com/@wisteriaaa13)
¢¥WISTERIA
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¾å¤Ï40Âå¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤¤¤ë¼Ò²ñ¿Í¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç1ÈÖ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ò³Ú¤·¤à½¸ÃÄ¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢³Æ¼ïSNS¤Ç¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Î³Ú¤·¤µ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
»ä¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Î¶¥µ»¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯»ö¤ò´ê¤¤¡¢¥¶¥à¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
»ÖÌÈ¥Ö¥é¥¶ー¥º¡§¾¯Ç¯Æð¼°Ìîµå¡¡https://www.instagram.com/shimebrothers(https://www.instagram.com/shimebrothers)
¢¥»ÖÌÈ¥Ö¥é¥¶ー¥º
Ê¡²¬¸©Áì²°·´»ÖÌÈÄ®¤ò µòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë ¾¯Ç¯¾¯½÷Æð¼°Ìîµå¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£ º£²ó¥¶¥à¥¹¥È¤ÎÀ½ÉÊ¤ò»È¤¤¡¢¤è¤ê¥Ù¥¹¥È¤Ê¥×¥ìー¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È²ø²æËÉ»ß¤ò¹¹¤Ë¿´³Ý¤±·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¡¢Àº¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¡¢¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Áー¥à¤È¤Ê¤êÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é¤âÃÏ°è¤ò±Û¤¨¾¯Ç¯Ìîµå³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ ¥¶¥à¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¡ØÄ©¤á¡£ºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤Ø¡£¡Ù
ÆüËÜÂç³Ø¥Æ¥Ë¥¹Éô¡§¥Æ¥Ë¥¹¡¡https://www.instagram.com/nihon_univ.tennis_official/(https://www.instagram.com/nihon_univ.tennis_official/)
¢¥ÆüËÜÂç³Ø¥Æ¥Ë¥¹Éô
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£ÆüËÜÂç³Ø¥Æ¥Ë¥¹Éô¤Ç¤¹¡£
ËÜ³Ø¥Æ¥Ë¥¹Éô¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÇÁÏÉô75¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Á´¹ñ¤Ç¤âÎò»Ë¤Î¤¢¤ëÂç³Ø¥Æ¥Ë¥¹Éô¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤ÎÂç³ØÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ³Ø¤ÎÁª¼ê¤¬¸Ä¿ÍÀï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ïÌÜ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢ÃÄÂÎÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢¥¶¥à¥¹¥È¤Î¤´»Ù±ç¤Î¤â¤È¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜ³ØÁª¼ê¤¬¾å°Ì¤òÆÈÀê¤·¡¢ÃÄÂÎÀï¤Ç¤Ï2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Éô°÷°ìÆ±Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´»Ù±ç¤Î¤Û¤É¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ZAMST¡Ê¥¶¥à¥¹¥È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡¡https://www.zamst-online.jp/(https://www.zamst-online.jp/)
¥¶¥à¥¹¥È¤Ï°åÎÅ¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆÀ°·Á³°²Ê¸þ¤±À½ÉÊ¤ò³«È¯¡¦À½Â¤¤¹¤ëÆüËÜ¥·¥°¥Þ¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬1993Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¸þ¤±¥µ¥Ýー¥È¡¦¥±¥¢À½ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¾ï¤ËÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤ÇÆ®¤¤Â³¤±¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î30Ç¯¤Î·Ð¸³¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁÃ¤È¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¶¥à¥¹¥È ¥Ö¥é¥ó¥É¥Ò¥¹¥È¥êー :
https://prtimes.jp/story/detail/ZrX5ojC7vvb
¢£ZAMST¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¡¡¡https://www.zamst.jp/about/partner/
¥¶¥à¥¹¥È¤Ï¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¢¥µ¥Ã¥«ー¡¢¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¢¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸Â³¦¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤äÃÄÂÎ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¡§À¾ÅÄÍ»Ö¡¢¹â¶¶Íõ¡¢¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¡¢»³ËÜÃÒÂç¡¢¥¦¥£¥ë¥Õ¥ì¥É¡¦¥ì¥ª¥ó¡¢º´¡¹ÌÚÀé¹É
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡§ÉÙ³ßÍ¦¼ù¡¢²ÏÂ¼Í¦µ±¡¢À¾ÅÄÍ¥Âç¡¢»ûÅè¶³Ç·²ð¡¢¥È¥ì¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¡¢»³ËÜËã°á
¥µ¥Ã¥«ー¡§È«ÃæËêÇ·Êå¡¢µÜ»ÔÎ¼¡¢Ê¡ÅÄ»Õ²¦¡¢±ÌÚ°êºÈ¡¢¾®ÎÓÍ´²ð¡¢º´Æ£Î¼
¥Æ¥Ë¥¹¡§À¾²¬ÎÉ¿Î¡¢ÌÊ´ÓÍÛ²ð¡¢ÆüÈæÌîºÚ½ï¡¿¥Þ¥é¥½¥ó¡§´ä½ÐÎè°¡¡¿¥¹¥ー¥¸¥ã¥ó¥×¡§³ëÀ¾µªÌÀ
¥´¥ë¥Õ¡§·ê°æ»í¡¿¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡§¾¾Í§Èþº´µª¡¿Ìîµå¡§¾¾ËÜ¹ä
Â¾¥¢¥¹¥êー¥È¡¦¥Áー¥àÂ¿¿ô
¢£ÆüËÜ¥·¥°¥Þ¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.sigmax.co.jp/
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-24-1
ÁÏ¶È¡§1973Ç¯6·î1Æü
»ñËÜ¶â¡§ 9,000Ëü±ß
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚ¡¡ÍÎÊå
¼Ò°÷¿ô¡§241Ì¾¡Ê2024Ç¯3·îËö¡Ë
Çä¾å¹â¡§127.3²¯±ß¡Ê2024Ç¯3·î´ü¡Ë
ÆüËÜ¥·¥°¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡Ö¿ÈÂÎ³èÆ°»Ù±ç¶È¢¨¡×¤ò»ö¶È¥É¥á¥¤¥ó¤È¤·¡¢Éý¹¤¤¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¿Í¡¹¤Î¿ÈÂÎ¤Ë´Ø¤ï¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡Ö°åÎÅ¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÀ°·Á³°²ÊÊ¬Ìî¡×¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¡¢³Æ¼ï´ØÀáÍÑÁõ¶ñ¤ä¥®¥×¥¹¤Ê¤É¤Î³°¸ÇÄêºà¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ØÏ¢À½ÉÊ¡¢ÎäµÑÎÅË¡¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¼£ÎÅ¡¦¿ÇÃÇ¤Î¤¿¤á¤Î°åÎÅµ¡´ï¤Ê¤É¡¢ÆÃÄ§¤Î¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥Ýー¥ÄÊ¬Ìî¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¸þ¤±¥±¥¢¡¦¥µ¥Ýー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ØZAMST¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Æü¾ïÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¥Ç¥¤¥êー¥±¥¢¡×¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î¿ÈÂÎ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¥ïー¥«ー¥º¥±¥¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ç¡ØMEDIAID¡Ù¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ½ÉÊ¤ò³ÈÂçÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿ÈÂÎ³èÆ°»Ù±ç¶È¡§±¿Æ°´ï¾ã³²¤ÎÍ½ËÉ¡¦¿ÇÃÇ¡¦¼£ÎÅ¡¦²óÉü¡¢µÚ¤Ó±¿Æ°µ¡Ç½°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¡¹¤¬¤è¤ê·ò¹¯¤Ç²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¶È¡ÊÅö¼Ò¤Ë¤è¤ëÂ¤¸ì¡Ë