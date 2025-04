中華圏で権威のある「TTG China Travel Awards 2025」において「Best New Hotel（International）」を受賞

東急ホテルズ&リゾーツ株式会社

BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel (東京都新宿区、総支配人 西川克志)は、中華圏の旅行業界の最高峰を表彰する「TTG China Travel Awards 2025」において、「Best New Hotel(International)」を受賞いたしました。

詳細を見る :https://www.bellustartokyo.jp/topics/ttgchinatravelawards2025/

「TTG China Travel Awards」は、Travel Trade Publishingが主催し、2008年に創設された、アジア太平洋地域の優れた旅行・観光関連組織を表彰するアワードで、中華圏において最も影響力のある旅行業界賞のひとつとして広く知られています。TTG China, TTG-BTmice China, TTG Asia, TTG India, TTG mice, TTG associations, TTG Asia Luxuryの読者である旅行業界関係者の投票によって、航空会社、ホテル、リゾートホテル、サービス付きレジデンス、旅行サービスのカテゴリーにおける最高峰が選出されます。(公式ウェブサイト:https://awards.ttgchina.com/en)

BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel が受賞したのは、China Outbound Market Awardsにおける「Best New Hotel(International)」。中華圏からの渡航先となる世界中のホテルが対象とされる分野で、新設ホテルとしての世界最高峰という栄誉ある賞を受賞することができました。

総支配人の西川克志は、受賞にあたり次のように述べています。

「このたび、TTG China Travel Awardsにおいて『Best New Hotel』という栄誉ある賞をいただき、大変光栄に思います。この受賞は、日々お客さまのために尽力しているチーム全員の努力と献身の賜物です。私たちのサービスや施設が旅行業界の皆さまに高く評価されたことを、非常に嬉しく思います。

私たちのホテルは、常にお客さまに最高の体験を提供することを目指しております。この受賞を励みに、今後も皆さまに愛されるホテルであり続けられるよう、全力を尽くしてまいります。」

「TTG China Travel Awards 2025」授賞式の様子



2023年に開業したBELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotelは、2025年5月19日に2周年を迎えます。開業以来、数多くの著名なアワードを受賞し、その存在感を高め続けています。

■BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel 受賞歴

・Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2024

Top 10 City Hotel

・World Luxury Awards 2024

Best Luxury New Hotel in East Asia

Best Architectural Design in East Asia

・ミシュランガイドホテルセレクション

1ミシュランキー

■SPA sunya 受賞歴

・World Luxury Awards 2024

Best Relaxation Lounge in East Asia

Best Unique Experience Spa in East Asia

Best Luxury City Hotel Spa in East Asia

■BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotelについて

地上の喧騒から離れた特別な空間を楽しむ都会のラグジュアリーホテル。39階以上の広々とした客室は、日本の伝統文化を織り交ぜたインテリアと東京を一望する眺めが特徴です。最上層では、唯一無二の空間での独創的な食体験や、日本の大地の恵みを体感できるスパ、そしてペントハウス5室を有する「天空のプライベートヴィラ」にて、360度見渡す限りの絶景とともに自分自身に戻る時間をお過ごしいただけます。

所在地:東京都新宿区歌舞伎町1-29-1

東急歌舞伎町タワー 18・39~47階

TEL:03-6233-8800(代表)

公式ウェブサイト:https://www.bellustartokyo.jp