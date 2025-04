サンディスクからSanDisk Extreme(R) Portable SSD for PlayStation(R)5 Console and PCが新登場

サンディスク

サンディスクは、SanDisk Extreme(R) Portable SSD for PlayStation(R)5 Console and PC(https://shop.sandisk.com/ja-jp/products/ssd/portable-ssd/sandisk-extreme-portable-ssd-ps5)を4月4日に発売します。PlayStationのユーザーは、容量を拡大し、転送速度を向上させ、どこでも安全にゲームを持ち運べる保護機能を強化できます。

この新たなSanDisk Extreme Portable SSDは、ゲーミングにおける忠実度の高いビジュアルや性能のニーズに応えて開発されました。PlayStationに合わせてデザインされ、公式ライセンスを受けた携帯型のフォームファクタで、PlayStationのユーザーのゲームライブラリーをまるごと余裕で保存できるスペースを提供します。

PlayStationのユーザーは、SanDisk Extreme Portable SSD for PlayStation 5 Console and PCで次のようなことができます。





・ 懐かしいゲームを楽しめる:最大1000MB/秒の読み出し速度で、外付けSSDのアーカイブからPlayStation 5の内部ストレージに速やかにゲームを転送することができます。・ PlayStation 5のライブラリーを拡大する:PlayStation 5の最新の大人気タイトルに必要な保存容量を確保し、古いゲームを削除することなく、新たなゲームを保存することができます。・ PCで直接プレイできる:PlayStation PCゲームのみの機能として、ゲームライブラリーを保存した本製品がPCに接続されている時は、この高速SSDから直接プレイすることができます。・ 安心してプレイできる:このSSDはIP65に準拠し、3メートルの高さからの落下の衝撃に耐えます。+++SanDisk Extreme Portable SSD for PlayStation 5 Console and PC・ 製品リンク: こちら(https://shop.sandisk.com/ja-jp/products/ssd/portable-ssd/sandisk-extreme-portable-ssd-ps5)・ 製品の詳細な仕様:こちら(https://shop.sandisk.com/ja-jp/tools/documentRequestHandler?docPath=/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/sandisk/product/portable-drives/extreme-portable-ssd-ps5/data-sheet-sandisk-extreme-portable-ssd-ps5.pdf)・ 価格及び発売日: オープンプライス。サンディスクストア、正規販売店およびオンラインストアで4月4日より発売予定。