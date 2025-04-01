¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¶µ¼¼¤ÎÊÒ¶ù¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¶µ¼¼¤ÎÊÒ¶ù¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÉ¤¤¶µ²Ê½ñ¤ä¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
À©ÅÙ¤äÀ¯ºö¤Î²þÁ±¤â·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Î¸°¤Ï¡¢¶µ¼¼¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëÀèÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¡£
ÀèÀ¸¤¿¤Á¼«¿È¤¬¾®¤µ¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ø¤Ù¤ë¶µ¼¼¤òºî¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¶µ°é¤Î¼Á¸þ¾å¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
SALASUSU¤Ï¡¢4·î1Æü¤òÌ´¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÆü¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëApril Dream¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¡ÖÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍSALASUSU¡Ê¥µ¥é¥¹ー¥¹ー¡Ë¡×¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡£
SALASUSU¤¬ÌÜ»Ø¤¹¶µ¼¼¤Î»Ñ¤ò¡¢¤¢¤ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¿Í¶µ»Õ¤ÎÊª¸ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Èà¤ÎÌ¾¤Ï¥½¥¯¡£¾®³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤ÏÊ¿ËÞ¤Ê¶µ»Õ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥½¥¯ÀèÀ¸¤ÏÀÅ¤«¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¸ÅÌ¤Ë¤Ï¡Ø¤Ç¤¤ë»Ò¡Ù¤È¡Ø¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¡Ù¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆü¡¢¶µÃÅ¤ËÎ©¤Á¡¢À¸ÅÌ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶µ¼¼¤ÇËÜÅö¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡¢º£¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¤¢¤ëÆü¡¢¥½¥¯ÀèÀ¸¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÏÁë¤Î³°¤Ð¤«¤êÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¾¯Ç¯¥ê¥à¤¬¡¢ÄÁ¤·¤¯Ì´Ãæ¤Ç¥Îー¥È¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¸«¤ë»Ñ¤Ç¤·¤¿¡×
¥ê¥à¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¥¿¥¤¤Ø½Ð²Ô¤®¤Ë¹Ô¤¡¢Èà¤ÏÁÄÊì¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤·¤¿¡£¥½¥¯ÀèÀ¸¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¥ê¥à¤¬½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¯´Ñ»¡¤¹¤ë¤È°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥à¤ÏÊ¸»ú¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£½¸Ãæ¤Ç¤¤ë»þ¤Ï¡¢ÎÙ¤ÎÀÊ¤Î»Ò¤¬¤½¤Ã¤È½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç¡¢»ä¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Å¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
µ¤¤Å¤¤¤¿¥½¥¯ÀèÀ¸¤Ï¡¢¶µ¼¼¤ÎºÂÀÊ¤ò4¿Í¥°¥ëー¥×¤ËÊÑ¤¨¡¢À¸ÅÌ¤¬¼«Á³¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¶µ¼¼¤¬ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥à¤ò´Þ¤á¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¬Ì´Ãæ¤Ç³Ø¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤Ê³èµ¤¤¬¶µ¼¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Â´¶È¼°¤ÎÆü¡¢¥ê¥à¤Ï¥½¥¯ÀèÀ¸¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀèÀ¸¤Î¼ø¶È¤ÎÆü¤Ï¡¢³Ø¹»¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×
¥½¥¯ÀèÀ¸¤ÏÀÅ¤«¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤Ï¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶µ¼¼¤ÇËÜÅö¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤º¤Ã¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¤Ç¤¤ë»Ò¡Ù¤â¡Ø¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¡Ù¤â¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤É¤Î»Ò¤âÌ´Ãæ¤Ç³Ø¤Ù¤ë¡£¤½¤Î´Ä¶¤òºî¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¶µ»Õ¤Î¾®¤µ¤Ê¹©É×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
¢¨¥½¥¯ÀèÀ¸¤È¥ê¥à¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¡ÖApril Dream¡×¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤¤¤¿²Í¶õ¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¤¬¡¢SALASUSU¤¬¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÇÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤à¶µ°é³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¶µ¼¼¤ÎÊÒ¶ù¤Çµ¯¤¤¿¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¹ñ¶¤ò±Û¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¶µ¼¼¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µ»Õ¤¬¾®¤µ¤Êµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ø¤Ù¤ë¶µ¼¼¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÇËÜ¼ÁÅª¤ÊÊÑ²½¤¬¡¢ÆüËÜ¤ä¥¢¥¸¥¢¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¡Ö¶µ¼¼¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò»ä¤¿¤Á¤ÏÌ´¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎÌ´¤¬À¤³¦Ãæ¤Ë¹¤¬¤ë¤È¤¡¢¶µ°é¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È²¹¤«¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µ°é¸½¾ì¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢À©ÅÙ¤ä»ØÉ¸¤À¤±¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶µ¼¼¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê¸½¾ì¤Ç¡¢¶µ»Õ¼«¿È¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÀÅ¤«¤Ë¼Ò²ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏÅìµþÂç³Ø¤Î²®Áã¿òÀ¤½Ú¶µ¼ø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê£¿ô¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¶¨Æ¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¡Ö¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¡×¤ò¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¸½¾ì¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¶µ»Õ¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤¬ÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¤ò¿ôÂ¿¤¯ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¡£
¡Ú´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡Û
¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â³Ø¤ÓÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤È¶µ°é¡¢¶µ¼¼¤È²ñ¼Ò¡£¾ì½ê¤Ï°ã¤¨¤É¡¢¿Í¤¬°é¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÆ±¤¸¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
SALASUSU¤Î¶µ°é¸½¾ì¤Ë¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤¬¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤¬³Ø¤Ó¹ç¤¤¡¢¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ëÎ¹¤ò»Ï¤á¤Þ¤»¤ó¤«¡£¹Ö±é²ñ¤Î¼Â»ÜÅù¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³Ø¹»¡¦¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡Û
¹ñ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¶µ¼¼¤ËÎ©¤ÄÀèÀ¸¤¿¤Á¤Î´ê¤¤¤Ï¤¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ì´Ãæ¤Ç³Ø¤Ö¶µ¼¼¤ò¶¦¤Ëºî¤ê¤¿¤¤ÀèÀ¸Êý¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤È¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¢¶µ¼¼¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤³¤ÎÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥¿¥Ç¥£¥Ä¥¢ー¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡Û
¶µ¼¼¤È¤¤¤¦¸½¾ì¤Çµ¯¤¤ë¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÀÅ¤«¤Ë¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ù±ç¤Ï¡¢°ì¿Í¤ÎÀèÀ¸¤Îµ¤¤Å¤¤È¤Ê¤ê¡¢°ì¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬Ì´Ãæ¤Ç³Ø¤Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê¶µ¼¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤³¤ÎÎ¹¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿ï»þ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç§ÄêNPOË¡¿ÍSALASUSU¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ç§ÄêNPOË¡¿ÍSALASUSU¤Ï¡¢¡ÖEnjoy your life journey - Ã¯¤â¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÎ¹¤ò³Ú¤·¤á¤ë¼Ò²ñ¤Ø¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¼Á¤Î¹â¤¤³Ø¤Ó¤ò¸ø¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ø¶È¸¦µæ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆüËÜÈ¯¤Î³Ø¹»²þ³×¼êË¡¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶µ»Õ¶µ°é¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤È¤Î¿¼¤¤¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©¤ò¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¤È¹¤¬¤ë¸ø¶µ°é²þ³×¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://salasusu.com/blog/2417/)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://docs.google.com/forms/d/19jDh8iH8LYvqo5yfY6pSxqZCVg1dz9NkRofjzRyrtPQ/edit
Facebook:¡¡https://www.facebook.com/salasusufromcambodia
Instagram:¡¡https://www.instagram.com/salasusu/