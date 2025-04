地域で働く想いがある医師のキャリア形成と地方創生の新たなカタチを創る株式会社FLOCAL設立・事業開始

株式会社FLOCAL

株式会社FLOCAL(本社:千葉県南房総市、代表取締役:日下伸明、以下「FLOCAL」)は、「土地に縛られない地域医療プラットフォーム」と「現場主義による医療経営支援」を軸に、地域医療に新たな価値を提供する企業として設立されました。本格的な事業開始を機に、地域医療の現場と医療従事者の多様なニーズを結びつけ、循環型の地域・医療エコシステムを実現するための取り組みをスタートします。

背景

地域で働く想いがある医療者の悩み:“都市部への偏在”と“キャリア迷子”

日本の地域医療は、医師不足や病院経営の悪化など、深刻な課題に直面しています。医師の都市部への集中は、地方の医療現場における人材不足を招き、医療サービスの質低下や医療アクセスの格差を拡大させています。一方で、高齢化の進展に伴い、医療ニーズはますます多様化・複雑化しており、都市部よりも地域に根付く医療機関のほうがより質の高い医療サービスを提供することが求められています。

孤独になりがちな地域の病院長:診療現場と病院経営の間で悩むジレンマ

さらに、地域の医療機関は、“病院経営難”に苦しむケースが増加しています。診療報酬の改定や人件費の高騰、医療機器の更新など、医療機関を取り巻く経営環境は厳しさを増しており、経営の安定化が喫緊の課題となっています。

まちから病院が消える時代:地域の医師不足に伴い、生活の質も低下

このような状況の中、地域住民は、医療への不安を抱えています。医療機関の不足や医師不足、医療費の負担増など、地域住民にとって、医療は生活の質を大きく左右する重要な要素であり、安心して暮らせる地域社会の実現には、地域医療の充実が不可欠です。

FLOCALについて

私たちFLOCALの創業メンバーは、長年地域医療に従事しています。そこで気づいたことは「地域医療の課題は、病院内だけでは解決できない」ということです。私たちが考えなければいけないのは、地域社会全体がどうあるべきか、国の方向性はどうあるべきか、その中での医療はどうしていくのか、それぞれを連関させながら丁寧に考え、行動していくことが必要であるということです。

現役医師である私たちはもちろん病院内アプローチを得意としているので、地域分析から地域に必要かつ求められる病院・診療所のあり方を共に模索し、経営的なハード面だけでなく、ソフト面でも共に解決方法を考え、実際に医療者として共に働き、地域に必要な医療機関づくりを行っていきます。さらに、病院内外を行き来しながら、そのために必要な地域施策や取り組みなどにも積極的に関わります。そして、あらゆる施策を研究し、データ化しながら根拠に基づく施策を提案していくことを目指します。

今後、世界的にも少子高齢化・人口減少が進むと言われている中で。その解決策の一助を提示していきたい。このような思いから私たちは会社を設立しました。

「FLOCAL」に込めた思い

私たちが地域医療を考えるとき、単なる「地域」というニュートラルな言い方ではなく、あえてもう一度「ふるさと(FURUSATO)」という視点から見つめ直したい。そして、既存の固定観念にとらわれず、多様な生き方や自由な考えが尊重される「FREE」な視点から課題解決に取り組みたい。こうした思いを込めて、私たち自身の名前を「F × LOCAL」すなわち「FLOCAL」と名付けました。

ロゴ制作|デザイナー 紫藤浩史

FLOCALのコンセプト

今後の展開

まず私たちができる“はじめの一歩”として、FLOCALでは6つの視点で活動していきます。

- 現役医師が病院長の側近として医療者・患者目線から経営課題解決をサポート- 現場主義による医療経営支援- 多拠点生活をサポートし、医療者の地域医療におけるキャリア形成をサポート- 病院の外に出て、病院と地域をつなげる- 地域コミュニティづくり- 医療人材のシェアリングエコノミーの実現

今後、FLOCALの取り組みを定期的に発信していきますので、ご注目いただけますと幸いです。

創業メンバー

FLOCALは、医療現場、経営、教育、地域活動など、多様な分野で豊富な経験を持つメンバーで構成されています。

日下 伸明(CEO):

現役の医師として救急、総合診療、在宅診療など幅広い分野で診療経験を持ち、亀田総合病院、安房地域医療センター、志摩市民病院などで勤務。元自治体病院副院長・病院長代理として、志摩市民病院 病院長養成プログラムや医療コンサルタント業務を経験し、医療機関の経営にも深く携わる。また、「鴨川健」プロジェクトなど地域企画にも携わり、亀田総合病院 Best teacher of the year 2019~21を受賞、医療系学生、NP、特定看護師の指導歴も持つなど医療者教育にも尽力。日本全国の多拠点の地域医療に従事している。

鳥山 敬祐(取締役):

現役の医師としてプライマリ・ケア、神経内科の診療に従事。熊本赤十字病院、九州大学病院、飯塚病院、済生会福岡総合病院などで勤務経験を持ち、北海道家庭医療学センター(HCFM)に所属。過去にボストン・コンサルティング・グループのコンサルタントとして医療機関の経営コンサルティングにも携わる。HCFM 医師キャリア支援・広報センターで医師リクルートの専門家として、医療経営と人材採用の両面からFLOCALを支える。

佐々木 暁洋(取締役):

現役の医師であり、救急医療の現場で活躍。八戸市民病院、亀田総合病院、安房地域医療センターなどで勤務経験を持ち、政策研究大学院大学公共政策プログラム医療政策コース、そして英バーミンガム大学公衆衛生大学院を修了。医療政策と公衆衛生の専門知識を有し、安房地域医療センターでは救急センター長として救急部門運営の経験を持ち、亀田総合病院 Best teacher of the year 2022を受賞するなど医師教育にも貢献。

代表取締役 日下伸明よりご挨拶

「私自身、人口5万人以下の自治体に10年以上住み、地域医療を実践する中で、人口減少、少子高齢化、診療報酬改定に伴う全国的な病院経営の悪化、田舎地域の衰退など、田舎で安心に暮らしていくことが難しくなっている現状を肌で感じました。既存の仕組みだけではなく、これからの日本の田舎地域の未来を創造し、地域社会に貢献したいという強い思いから、FLOCALを設立しました。

私たちは、田舎での地域医療に興味はあるけれども、家庭環境やキャリアとして現実的に勤務が難しい医療者に対して、多様な働き方やキャリアアップの機会を提供します。医療機関に対しては、上記の医療者がチームとして、働きたい地域や病院での勤務、ビジョンを持った健全な経営支援、働きがいのある職場作り、人材育成など、多角的な支援を行い、地域医療の質向上に貢献します。さらに、活動の一環として、地域住民の声に真摯に耳を傾け、議論し、地域社会との連携を強化することで、地域に根ざした医療サービスを提供し、地域全体の健康増進に貢献します。

FLOCALは、医療者、医療機関、地域社会、そして私たちFLOCALのメンバー、それぞれの力を結集し、地域医療の課題解決に全力で取り組んでまいります。FLOCALのサービスを通じて、より多くの人々が健康で幸せな生活を送れるような地域づくりを行い、これからの日本の地域・医療のあり方を創造していきます。」

今後、公式noteでも活動報告やお知らせをしたいと思いますので、ぜひご登録ください。

株式会社FLOCAL 公式note:https://note.com/flocal

会社概要

社名:株式会社FLOCAL

設立:2024年11月

代表者:代表取締役 日下 伸明

所在地:千葉県南房総市

事業内容:

土地に縛られない地域医療プラットフォームの運営

現場主義による医療経営支援

URL: https://flocal.co.jp/