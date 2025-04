KiU PR 4/1 10:00配信アウトドアアクティビティブランド『KiU(キウ)』が横浜に上陸！“KiU POP UP STORE in WORLD PORTERS”4月11日(金)より開催決定！

株式会社ワールドパーティー横浜ワールドポーターズ :https://www.yim.co.jp

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長: 冨田智夫)が展開するアウトドアアクティビティブランド「KiU(キウ)」は、横浜ワールドポーターズにて、約40坪、170種以上の商品が揃う大型POP UP STORE “KiU POP UP STORE in WORLD PORTERS”を2025年4月11日(金)から7月13日(日)まで開催します。GWや夏休みのおでかけ・旅行をさらにワクワクさせる特別ラインナップを大展開します。

KiUブランドサイト :https://kiu-online.jp/

【KiU POP UP STORE in WORLD PORTERS】

POP UP STORE開催期間

2025年 4月 11日 (金)-2025年7月13日(日)

開催場所

〒231-0001

神奈川県横浜市中区新港2丁目2-1

横浜ワールドポーターズ2階「エスパリエ」前

POPUP区画

<取扱商品一部紹介>

【2025年春夏新作アイテム】

●台風並みの雨にも耐えるKiU定番ポンチョ。出先の雨対策や早めの梅雨対策におすすめ!

商品名:キウスタンダードレインポンチョ 2ND

価格:7,920円(税込) 品番:K404

⚫︎見た目に反した収納力!リュック生地の耐久性で長く使える巾着バッグ。

商品名:600D ポケッタフルミニバッグ

価格:3,300円(税込) 品番:K438

●新素材「W-メッシュ」の万能バッグ!通気性と軽さで身軽なお出かけを。

商品名:ダブルメッシュドローストリングショルダー

価格:3,850円(税込) 品番: K451

●コンパクトサイズから33Lサブバッグに!旅行に最適な大容量パッカブルバッグ

商品名:キャリーオントートバッグ

価格:4,400円(税込) 品番:K371

【KiU について】

どんな天気でもその場を楽しむことをモットーに、大人の外遊びを応援するアウトドアアクティビティブランド「KiU」。

ポンチョ・傘・ボディバッグ・リュック・アウトドアグッズなどを広く展開し、お手頃な価格で「どんな天気でも楽しめる」デザイン性や、「痒いところに手が届く」高機能なスペックが特徴。『一歩外に出ればアウトドア』をキーワードに、何気ないお出かけを、さらに楽しさ溢れるアウトドアへ。

KiU Official Instagram @kiu.worldparty

KiU Official X (ex.Twitter) @kiu_official

【株式会社ワールドパーティーについて】

本社所在地:〒558-0014 大阪府大阪市住吉区我孫子1-2-9

TEL:06-6693-2065

代表取締役社長:冨田 智夫

設立:1985年9月

事業内容:レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド:Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU