VTuberプロダクション『Million Production』から登録者数に応じたリスナー参加型企画が続々解禁！雨夜リズ、眠雲ツクリのデビューも決定！
株式会社Million Production
[表: https://prtimes.jp/data/corp/152339/table/5_1_a58c0bb91cfb6c10d8ffca09b0509809.jpg ]
株式会社Million Production（以下「当社」）は、この度、今後の登録者数に応じて実施するリスナー参加型企画を発表いたしました。
オフラインイベントの開催から、オリジナル楽曲リリース、そして3Dライブ開催まで、企画が盛りだくさんです。
■ 登録者数に応じて夢が広がる！企画ラインナップ
[表: https://prtimes.jp/data/corp/152339/table/5_1_a58c0bb91cfb6c10d8ffca09b0509809.jpg ]
さらにこの度、ミリプロNOVAに続く音楽特化型の新たなユニットが始動し、雨夜リズと眠雲ツクリの2名がデビューすることも決定いたしました。今後の活躍にご期待ください。
各企画の詳細につきましては、ミリプロ公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@Mil_Pro)および公式X(https://x.com/Mil_Pro_)にて随時発表いたしますので、続報にご期待ください。