世界が認めた究極の一杯を、特別な空間で。「Japanese Soba Noodles 蔦」のケータリングサービス『空蔦』がスタート！
TSUTA BEYOND TSUTA --日本が世界に誇るUMAMIと出汁の文化を世界へ。
世界初のミシュラン星付きラーメン店「Japanese Soba Noodles 蔦」が、新たな挑戦としてケータリングサービス『空蔦（SORATSUTA）』をスタートしました。
空蔦(SORATSUTA)とは
『空蔦』は、ライブ・コンサート・舞台・撮影・企業イベント・百貨店・商業施設など、特別なシーンに「Japanese Soba Noodles 蔦」のラーメンをお届けするプレミアムケータリングサービスです。
代々木上原の店舗でのみ提供していた蔦のラーメンは、店舗の枠を超え、より多くの方々にラーメンの新たな可能性を届けてまいります。
独創的な一杯を、あなたのもとへ --。
「Japanese Soba Noodles 蔦」が誇る、上質な出汁の旨味と厳選素材が織りなす唯一無二の味わいを、特別な空間でお楽しみください。
提供内容：Japanese Soba Noodles 蔦のラーメン（空蔦特別メニュー）
利用シーン：ライブ・イベント・撮影現場・企業パーティー・百貨店催事 ほか
料金：基本料金:25万円～
※ 茹で麺機を含む必要機材はすべて持ち込みいたします。
※ 追加で必要な備品・設備がある場合は、別途ご相談となります。
TSUTA BEYOND TSUTA ／ 蔦を超える蔦をつくる
Japanese Soba Noodles 蔦について
株式会社 蔦の音
2012年1月26日 東京・巣鴨にて開業。
2014年に黒トリュフを使用した醤油ラーメンの提供を開始し たことが瞬く間に評判を呼び、国内外のお客様から高く評価されるようになりました。2016年にはラーメン店として初めてミシュラン一つ星を獲得。
その後4年連続ミシュランスターを獲得しております。
世界にむけて日本のダシ文化を伝播することを目的に、シンガポールに海外1店舗目をオープン。
現在では、シンガポール、タイ、アメリカ (ニューヨーク) にて店舗を運営。
2019年12月、代々木上原に移転。2022年12月より浅倉由香オーナーにて再始動。現在に至る。
Japanese Soba Noodles 蔦では、無化学調味料にこだわった厳選された素材のみを使用しています。
体にやさしく、食べることをためらうことのないラーメンの開発を長年実践し、原材料の調達も持続可能性を考慮しています。
国産小麦、ブランド地鶏(青森シャモロックの丸鶏/天草大王の丸鶏)、特注の削り機で毎日お店で削る鹿児島県本枯れ節など、素材が持つ本来のおいしさを最大にお楽しみいただけます。
Japanese Soba Noodles 蔦 店舗概要
所在地 ： 東京都渋谷区西原3-2-4 フロンティア代々木上原B1
営業時間： 昼 11:00～15:00 ／ 夜 17:30～22:00 ※会員制
定休日：昼 不定休 ／ 夜 日・月・火曜日
電話番号： 03-6416-8620
アクセス： 小田急・東京メトロ代々木上原駅から徒歩2分
Eメール：info@tsuta79.tokyo
公式サイト：https://www.tsuta79.tokyo/
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9RAYRs3FKUpkFOhKLi9U1A
公式LINE：https://page.line.me/805gisbo?oat__id=4311692&openQrModal=true(https://page.line.me/805gisbo?oat__id=4311692&openQrModal=true)
【SNS】
X：https://x.com/tsutainfo
Instagram（Japanese Soba Noodles 蔦）：https://www.instagram.com/tsutajapanofficial/
Instagram（夜蔦）：https://www.instagram.com/yorutsuta_/
Threads：https://www.threads.net/@tsutajapanofficial
facebook：https://www.facebook.com/jsn.tsuta