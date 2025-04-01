世界が認めた究極の一杯を、特別な空間で。「Japanese Soba Noodles 蔦」のケータリングサービス『空蔦』がスタート！

TSUTA BEYOND TSUTA --日本が世界に誇るUMAMIと出汁の文化を世界へ。

株式会社蔦の音

世界初のミシュラン星付きラーメン店「Japanese Soba Noodles 蔦」が、新たな挑戦としてケータリングサービス『空蔦（SORATSUTA）』をスタートしました。

空蔦(SORATSUTA)とは

『空蔦』は、ライブ・コンサート・舞台・撮影・企業イベント・百貨店・商業施設など、特別なシーンに「Japanese Soba Noodles 蔦」のラーメンをお届けするプレミアムケータリングサービスです。

代々木上原の店舗でのみ提供していた蔦のラーメンは、店舗の枠を超え、より多くの方々にラーメンの新たな可能性を届けてまいります。

独創的な一杯を、あなたのもとへ --。

「Japanese Soba Noodles 蔦」が誇る、上質な出汁の旨味と厳選素材が織りなす唯一無二の味わいを、特別な空間でお楽しみください。

提供内容：Japanese Soba Noodles 蔦のラーメン（空蔦特別メニュー）

利用シーン：ライブ・イベント・撮影現場・企業パーティー・百貨店催事 ほか

料金：基本料金:25万円～



※ 茹で麺機を含む必要機材はすべて持ち込みいたします。

※ 追加で必要な備品・設備がある場合は、別途ご相談となります。

TSUTA BEYOND TSUTA ／ 蔦を超える蔦をつくる

Japanese Soba Noodles 蔦について

株式会社 蔦の音

2012年1月26日 東京・巣鴨にて開業。

2014年に黒トリュフを使用した醤油ラーメンの提供を開始し たことが瞬く間に評判を呼び、国内外のお客様から高く評価されるようになりました。2016年にはラーメン店として初めてミシュラン一つ星を獲得。

その後4年連続ミシュランスターを獲得しております。

世界にむけて日本のダシ文化を伝播することを目的に、シンガポールに海外1店舗目をオープン。

現在では、シンガポール、タイ、アメリカ (ニューヨーク) にて店舗を運営。



2019年12月、代々木上原に移転。2022年12月より浅倉由香オーナーにて再始動。現在に至る。

Japanese Soba Noodles 蔦では、無化学調味料にこだわった厳選された素材のみを使用しています。

体にやさしく、食べることをためらうことのないラーメンの開発を長年実践し、原材料の調達も持続可能性を考慮しています。

国産小麦、ブランド地鶏(青森シャモロックの丸鶏/天草大王の丸鶏)、特注の削り機で毎日お店で削る鹿児島県本枯れ節など、素材が持つ本来のおいしさを最大にお楽しみいただけます。

Japanese Soba Noodles 蔦 店舗概要

所在地 ： 東京都渋谷区西原3-2-4 フロンティア代々木上原B1

営業時間： 昼 11:00～15:00 ／ 夜 17:30～22:00 ※会員制

定休日：昼 不定休 ／ 夜 日・月・火曜日

電話番号： 03-6416-8620

アクセス： 小田急・東京メトロ代々木上原駅から徒歩2分

Eメール：info@tsuta79.tokyo

公式サイト：https://www.tsuta79.tokyo/

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9RAYRs3FKUpkFOhKLi9U1A

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