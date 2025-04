「中森明菜 Best Performance on NHK」配信開始！1980年代のNHK番組映像がデジタルリマスターで蘇る！

株式会社NHKエンタープライズ

1982年のデビュー以来、圧倒的な歌唱力と表現力で多くの人々を魅了し、日本を代表する歌手となった中森明菜。彼女が出演した「レッツゴーヤング」や「ヤングスタジオ101」「NHK紅白歌合戦」などNHKの音楽番組での数々のパフォーマンスが、NEPレストアサービスによって4K画質相当の映像にデジタルリマスターされ、配信されることが決定しました!

【概要】

★名称:「中森明菜 Best Performance on NHK」

★配信開始:2025年4月1日から

★配信サイト

・ワーナーミュージック・ジャパン公式YouTube【4Kリマスター映像】

URL:https://www.youtube.com/warnermusicjapan

・中森明菜 公式YouTube【4Kリマスター映像】

URL:https://www.youtube.com/@akinanakamoriofficial

・NHKグループモール【4Kリマスター映像】

URL:https://nhk-groupmall.jp/blogs/read/akinanakamori-release-info

※Apple Music、LINE MUSICなどではリマスター前のオリジナル画質にて配信

★内容:2025年4月から2026年3月まで、数曲のまとめ動画と各単曲配信の2種類を毎月1日と15日(7月は1日と13日)の2回、合計24回に分けて配信します。予定楽曲数は100曲以上にのぼり、NHKで放送された番組「レッツゴーヤング」「ヤングスタジオ101」「NHK紅白歌合戦」などでの、1982年からのパフォーマンス映像がデジタルリマスターされ、初めて配信されます。

美しい映像でお届けすることにより、ファンの皆様に中森明菜さんの魅力を再発見していただける内容となっています。

<2025年4月の配信楽曲>

4月1日配信分

中森明菜 Best Performance on NHK in April, Vol.1

1984年4月1日 レッツゴーヤング 1⁄2の神話

1984年4月1日 レッツゴーヤング 北ウイング

1985年4月21日 レッツゴーヤング 禁区

1985年4月21日 レッツゴーヤング ミ・アモーレ[Meu amor e…]

1986年4月13日 レッツゴーヤング LA BOHEME

4月15日配信分

中森明菜 Best Performance on NHK in April, Vol.2

1985年4月21日 レッツゴーヤング 北ウイング

1985年4月21日 レッツゴーヤング セカンド・ラブ

1986年4月20日 ヤングスタジオ101 LA BOHEME

1987年4月5日 ヤングスタジオ101 TANGO NOIR

1987年4月19日 ヤングスタジオ101 危ないMON AMOUR

5月1日配信分

Best Performance on NHK紅白歌合戦

1983年12月31日 禁区

1984年12月31日 十戒(1984)

1985年12月31日 ミ・アモーレ[Meu amor e…]

1986年12月31日 DESIRE-情熱-

1987年12月31日 難破船

1988年12月31日 I MISSED “THE SHOCK”

5月15日配信分

Best Performance on NHK in May

1983年5月15日 レッツゴーヤング スローモーション

1983年5月15日 レッツゴーヤング 1⁄2の神話

1984年5月6日 レッツゴーヤング サザン・ウインド

1984年5月6日 レッツゴーヤング 1⁄2の神話

1984年5月27日 レッツゴーヤング 北ウイング

1984年5月27日 レッツゴーヤング サザン・ウインド

1986年5月11日 ヤングスタジオ101 LA BOHEME

6月以降の配信リストは1日の配信の前日に発表します。

【NHKグループモール特設サイト】

https://nhk-groupmall.jp/blogs/read/akinanakamori-release-info

NHKグループモールでは2026年3月まで、配信情報を発信します。

★いつでも配信を視聴できます!

会員登録&商品購入(無料)でいつでもなんどでも配信のまとめ動画を視聴できます。2026年3月まで毎月1日と15日の月2回、合計24回にわけて順次配信されていきます。

https://nhk-groupmall.jp/products/akinabest

★楽曲ラインナップをいち早く発表!

6月以降は1日の配信の前日にその月の配信リストをNHKグループモールの特設サイト、メルマガなどで発表。

★さらに中森明菜さんを知る記事も!

中森明菜さんに関する記事が随時更新されます。ファンの方々にとっては、過去の名演を振り返るだけでなく、新たな発見や楽しみが広がる内容となっています。

【中森明菜 プロフィール】

写真提供:HZ VILLAGE Inc.

歌手、女優。1965年7月13日生まれ、東京都出身。 1981年にオーディション番組で山口百恵さんの「夢先案内人」を歌い、歴代最高得点で合格。翌年1982年5月1日に「スローモーション」でデビュー。1985年には「ミ・アモーレ[Meu amor e...]」、1986年には「DESIRE -情熱-」で2年連続日本レコード大賞を受賞。1990年代には「素顔のままで」や「冷たい月」などテレビドラマでも活躍。2010年より体調不良を理由に無期限の音楽活動の休止を発表し、2022年現在も体調回復に専念中。デビュー40周年としてファンにメッセージを届けるため、X(当時はTwitter)と公式ウェブサイトを開設し、新たなファンクラブ「中森明菜OFFICIAL FANCLUB:ALDEA」もオープン。

【NEP ビデオレストアサービスとは?】

オリジナルマスターから4K並みの高画質映像に変換する、NHKエンタープライズの独自技術。映像のシーン内容に沿ったパラメーター設定を行うことで、一律的なフォーマット変換では再現が難しいハイクオリティなレストアを実現します。

【NHKグループモールについて】

NHKグループモールはNHK グループ公式通販(ネットショップ)です。 NHK大河ドラマ「べらぼう ~蔦重栄華乃夢噺~」「光る君へ」や連続テレビ小説「あんぱん」「おむすび」の書籍、グッズ、ブルーレイ、配信などの新商品、展覧会の図録販売、NHKグループ各社のイベント・展覧会のリリース情報を掲載しています。

会員登録は無料です。

https://nhk-groupmall.jp/

NHKグループモール「中森明菜 Best Performance on NHK」特設サイト

https://nhk-groupmall.jp/blogs/read/akinanakamori-release-info

問い合わせ先:https://nhk-groupmall.jp/pages/contact