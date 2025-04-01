『STEINS;GATE』オンラインくじ発売決定!
株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：加藤 勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじクリフ」にて『STEINS;GATE』オンラインくじを、2025年4月1日(火)10時より販売します。
ゲーム内に出てくるビジュアルのイラストとくじクリフオリジナル描きおこしイラストを使用した豪華ラインナップ！
＜『STEINS;GATE』オンラインくじ 概要＞
販売期間：2025年4月1日(火)10:00～2025年4月30日(水)23:59
販売価格：1回770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujicliffe.com/lotteries/sgkuji
(C)MAGES./NITRO PLUS
A賞：スクエアクッション（全2種）
B賞：マグカップ（全2種）
C賞：オーロラアクリルスタンド（全10種）
D賞：ホログラム缶バッジ（全10種）
E賞：SNS風クリアカード（全8種）
『STEINS;GATE』は、志倉千代丸企画・原作による、99%の科学と1%のファンタジーをコンセプトに、現実に存在する科学的事象を物語の骨格として組み込んだSFサスペンス「科学アドベンチャーシリーズ」の第2弾として、2009年10月に発売されたゲームです。テレビアニメ化、劇場アニメ化に加えて、舞台化、コミカライズ、ノベライズ、続編ゲームの発売など様々なメディアミックス展開をおこなっています。
HP：https://steinsgate.jp/
「くじクリフ」とは
みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしのオンラインくじサービスです。
関連サイト
公式サイト：https://kujicliffe.com/
公式X：https://x.com/Sutcliffe_O_S
商品に関するお問い合わせ
くじクリフ https://kujicliffe.com/contacts/new