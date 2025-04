「東京おもちゃ美術館」館長交代のお知らせ

認定NPO法人芸術と遊び創造協会

認定NPO法人芸術と遊び創造協会が自主運営する「東京おもちゃ美術館」(東京都新宿区)は、館長の多田千尋が2025年3月31日をもって退任し、4月1日より新たな館長に山田心が就任することとなりました。経緯や抱負など両名からのご挨拶をご覧ください。

今後も、赤ちゃんからお年寄りまで、様々な方へ多様な遊び文化を届けて参ります。

前館長 多田千尋 ご挨拶

2024年度をもちまして、「東京おもちゃ美術館」の館長を退任することとなりました。

旧:芸術教育研究所運営の「おもちゃ美術館」時代は、急逝の父から2代目として引き継ぎ、所長兼館長を13年務め、新宿四谷への移転後はNPO法人芸術と遊び創造協会の理事長兼館長として16年間務めてまいりました。

ほとんど館内にいない館長として30年ほど不完全ながらも職責を続けておりましたが、直営館3館、姉妹館10館を数える全国ネットワークを構築した今、こうした落ち着きのない館長の立ち位置の限界を痛感しましたことが大きな理由です。

この度、兼任館長に終止符を打ち理事長に専念し、NPO法人のさらなる発展のために邁進して参ります。

後任の山田心はファンドレイザーとしての資金調達にも優れ、NPO総会やグッド・トイ アウォードなど、長きにわたって我が法人の背骨に当たる最重要事業を支え、法人運営のマネジメントにも長けている一人でもあります。

おもちゃ美術館の3代目“船長”となりますが、次なる新しい時代を颯爽と駆け抜ける力強さとしなやかな重ねもった「おもちゃ美術館」となることを期待しております。

新館長 山田心 ご挨拶

2025年度より多田千尋より、館長の役目を引き継ぐことになりました。

私が入職した20年前、当時中野にあった「おもちゃ美術館」の入館者は1日に40人ほどの小さな小さなミュージアムでした。

四谷に移り16年が経ち、当時の20倍以上の方が訪れる施設になりました。国内外の入館者をお迎えする「おもちゃ学芸員」は東京だけで400名を超え、当館にとって宝となる存在です。

ありがたいことに全国各地で私たちの活動への参画の輪が大きくなる一方で、現代社会では成果や効率性が重視される傾向が強まっており、日々の暮らしからゆとりや遊びが失われつつあるように感じます。

そんな時代だからこそ、おもちゃ美術館が必要です。私たちのミュージアムは、単におもちゃを展示するだけの施設ではありません。コミュニケーションを楽しむ「多世代交流の館」であり、日本の木のぬくもりを体感する「木育推進ミュージアム」でもあります。また、社会課題に向き合う「ソーシャルミュージアム」という側面も持っています。

「東京おもちゃ美術館」が日本を明るくする遊び文化の発信拠点となるよう、これからもみなさんと手を取り合い邁進してまいります。これからもどうぞよろしくお願い致します。

山田心(やまだ しん) Profile

芸術と遊び創造協会に2004年に入職。「東京おもちゃ美術館」設立にむけた資金調達として寄付制度「一口館長」や疑似私募債などを実施。支援者とドラマを共有する関係構築手法が評価され、「日本ファンドレイジング大賞」や「READY FOR of THE YEAR 大賞」などを団体として受賞。

そのほか、これまで法人全体の財務管理のほか、事業推進として「GOOD TOY Awards」や「難病児の遊び支援」、「ミャンマーBOOK&TOYライブラリー100」、「食べる遊ぶ笑う 子ども食堂」や「企業連携」など様々なプロジェクトの事業立上げおよび事業推進を行っている。

青山学院大学院総合文化政策学研究科修士課程修了。おもちゃコンサルタント。一般社団法人サステナブリッジ理事、東京成徳大学 非常勤講師、日本ファンドレイジング協会 アートチャプター運営委員。

1.東京おもちゃ美術館とは

1984年に東京中野で開館。2007年に新宿四谷の戦前に建てられた旧校舎を活用。11教室を活用し。都会のど真ん中にもかかわらず、木の温もりが感じられる体験&交流型のミュージアムです。難病児の招待制度や「グッド・トイ」を発表するなど、日本全国に遊びを届けるアクティブなミュージアムです。

2023年「Children in Museums Award2023」WINNER (世界子ども博物館アウォード)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ElirAYYQSds ]公式Webサイト :https://art-play.or.jp/ttm/

2.全国に広がるおもちゃ美術館

2025年3月に「奈良おもちゃ美術館」(運営:社会福祉法人檸檬会)が開館し、全国13館になりました。今後も「しまなみ木のおもちゃ美術館」(愛媛県今治市)、「富士山おもちゃ美術館」(静岡県御殿場市)をはじめ各地で設立準備が進められています。

2026年開館の「富士山おもちゃ美術館」(設立:御殿場市)全国のおもちゃ美術館 詳細 :https://art-play.or.jp/area/

3.認定NPO法人芸術と遊び創造協会の活動

専門家育成

専門職から学生向けまで、13の遊びの資格を発行

木育推進ウッドスタート

60市区町村が地産地消の木のおもちゃを誕生祝品に

高齢者遊び支援

難病児の遊び支援

遊びが不足しがちな

芸術と遊びの力によって、世代間交流を促進し、だれもが豊かに暮らせる社会の実現を目指すNPOです。

●具体的な事業例

1.東京・福岡・沖縄でおもちゃ美術館の運営

2.遊びの専門家の養成事業(絵画指導、おもちゃ、木育、高齢者福祉など)

3.高齢者福祉施設への文化芸術の専門家派遣

4.全国60自治体と地産地消の木製玩具を届ける事業連携

5.全国13の姉妹おもちゃ美術館の設立および運営支援

6.保育士6000名が集う研修「夏の芸術教育学校」

7.全国200ヵ所での子育て支援「おもちゃの広場」

8.子ども食堂の貧困イメージ脱却プロジェクト

ほか

認定NPO法人芸術と遊び創造協会 Web :https://art-play.or.jp/