ポイントがお得に貯まる自動車保険・バイク保険の還元率を2％に拡大します

三井ダイレクト損害保険株式会社

MS＆ADインシュアランス グループの三井ダイレクト損害保険株式会社（取締役社長：河村 隆之、URL：https://www.mitsui-direct.co.jp/、以下「三井ダイレクト損保」）は、各ポイント運営会社の会員向けに提供しているポイント還元型商品の還元率を、保険料の1%から2倍の2%に拡大します。

「ポイント還元型商品」とは、三井ダイレクト損保と各ポイント運営会社が提携し、募集経費の削減効果などを、ポイントでお客さまへ還元する保険商品です。

今回の改定により、ポイント（２．に記載の各商品の還元ポイントに準じます）を進呈する自動車保険・バイク保険において最高水準（2025年3月現在、三井ダイレクト損保調べ）の還元率となりました。

今後も、さらなるサービス拡充と利便性の向上を図り、お客さまに満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

１．概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/2355/table/189_1_cc39f3bf3efec657aaba22fceb96d119.jpg ]

※付与上限・付与時期・付与条件については、今回の改定に伴う変更はありません。

２．ポイント２%還元対象商品[表2: https://prtimes.jp/data/corp/2355/table/189_2_6472f592a99eeef07fe117693d5806bd.jpg ]

※ａｕ自動車ほけんについては、現時点で2％還元の対象とはなりません。2%還元となることが決まりましたら、専用ウェブサイト等でお知らせいたします。

■三井ダイレクト損害保険株式会社 会社概要

本社所在地 東京都文京区後楽2丁目5番1号

代表者 取締役社長 河村 隆之

事業内容 国内損害保険事業