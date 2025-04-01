KINGレイナ 、AIのエキシビジョンに参戦！入場無料【東京4月15日(火)～17日(木)】 ― mocomoco株式会社

mocomoco株式会社

高性能音声認識AI「mocoVoice」を提供するmocomoco株式会社は、2025年4月15日（火）～17日（木）の3日間、東京ビッグサイト東展示棟第7ホールにて開催されるエキシビジョン「NextTech Week 2025 AI・人工知能EXPO」に出展いたします。



当社の展示ブースには、総合格闘技イベントRIZINやDEEP等でお馴染みの“MUTEKIのビッグマウス”ことKINGレイナさんが全日程で登場します。KINGレイナさんと楽しめるさまざまなイベントや特典をご用意しておりますので、ぜひ事前に「mocoVoice」の無料アカウントをご登録の上、ご来場ください。





▼無料アカウントの作成はこちら

https://products.mocomoco.ai/mocoVoice



今後もイベントの詳細は、当社のXアカウントにて随時発信してまいります。お見逃しのないよう、ぜひフォローして最新情報をチェックしてください！



▼mocomoco公式Xアカウント

https://x.com/mocomoco_inc



【イベント概要】

イベント名：NextTech Week 2025 AI・人工知能EXPO

会場：東京ビッグサイト 東展示棟第7ホール

日時：2025年4月15日（火）～17日（木）10:00～17:00

入場料：無料

※下記より事前に来場登録の上、お立ち寄りください。

https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/lp/vis/spring/ai.html