UNITED NUDE 渋谷スクランブルスクエアにて期間限定のポップアップストアがオープン
株式会社UNITED NUDE JAPAN
Shibuya Scramble Square Pop Up Store 4F Space4
UNITED NUDE（ユナイテッドヌード）は2025年4月11日(金)から8月3日(日)までの期間、渋谷スクランブルスクエアに限定ストアをオープンする。【開催情報】
UNITED NUDE POP UP STORE
期間：2025年4月11日(金)～8月3日(日)
場所：渋谷SCRAMBLE SQUARE 4階
Bull Sporty 税込\53,900-
Bull Sporty 税込\53,900-
Bull Sporty 税込\53,900-
Bull Sporty 税込\53,900-
United Nude x Kiwandakiwanda
税込\3,300-
税込\3,300-
税込\3,300-
Shibuya Scramble Square Pop Up Store 4F Space4
UNITED NUDE（ユナイテッドヌード）は2025年4月11日(金)から8月3日(日)までの期間、渋谷スクランブルスクエアに限定ストアをオープンする。
このストアでは、2025年春夏の新作を発売。ユナイテッドヌードらしいヒールアイテムから、スポーツサンダルタイプまで取扱。直営店ならではのラインナップを展開する。
UNITED NUDE POP UP STORE
期間：2025年4月11日(金)～8月3日(日)
場所：渋谷SCRAMBLE SQUARE 4階
Bull Sporty 税込\53,900-
Bull Sporty 税込\53,900-
Bull Sporty 税込\53,900-
Bull Sporty 税込\53,900-
POP UP STOREでは、Kiwandakiwandaとコラボレーションした別注ソックスも登場。
United Nude x Kiwandakiwanda
左からGIZA HALF/FACE/GOKURAKUの３型。シースルー素材を使用しUNITED NUDEのサンダルに合わせてスタイリングをお楽しみいただけます。
税込\3,300-
税込\3,300-
税込\3,300-