UNITED NUDE 渋谷スクランブルスクエアにて期間限定のポップアップストアがオープン

写真拡大 (全9枚)

株式会社UNITED NUDE JAPAN

Shibuya Scramble Square Pop Up Store 4F Space4

UNITED NUDE（ユナイテッドヌード）は2025年4月11日(金)から8月3日(日)までの期間、渋谷スクランブルスクエアに限定ストアをオープンする。

このストアでは、2025年春夏の新作を発売。ユナイテッドヌードらしいヒールアイテムから、スポーツサンダルタイプまで取扱。直営店ならではのラインナップを展開する。

【開催情報】
UNITED NUDE POP UP STORE
期間：2025年4月11日(金)～8月3日(日)
場所：渋谷SCRAMBLE SQUARE 4階




Bull Sporty 税込\53,900-

Bull Sporty 税込\53,900-

Bull Sporty 税込\53,900-

Bull Sporty 税込\53,900-

POP UP STOREでは、Kiwandakiwandaとコラボレーションした別注ソックスも登場。




United Nude x Kiwandakiwanda

左からGIZA HALF/FACE/GOKURAKUの３型。シースルー素材を使用しUNITED NUDEのサンダルに合わせてスタイリングをお楽しみいただけます。



税込\3,300-

税込\3,300-

税込\3,300-