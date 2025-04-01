近江牛の専門商社がシンガポールにてステーキ専門店「STEAK SUDAKU」を2店舗目となる開店、またフランチャイズ募集開始

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株式会社総合近江牛商社

　株式会社総合近江牛商社(本社:滋賀県守山市/代表取締役社長:西野 立寛)の100％出資の子会社であるOMIGYU TRADING SINGAPORE PTE. LTD.は、2025年4月4日(金)に直営店として『牛排喜达聚・STEAK SUDAKU』(302 Beach Rd)を開店いたします。




新ブランドである「牛排喜达聚・STEAK SUDAKU」のロゴ　※「达」箇所は、簡体字表記のため誤字ではございません。

【牛排喜达聚・STEAK SUDAKU】


新ブランドとなる「牛排喜达聚・STEAK SUDAKU」は、近江牛ステーキを主力商品としてファストカジュアルでありクイックな提供・サービスを売りとしています。また新ブランド名である「喜达聚」には下記の意味が込められており、日本で展開する「すだく（集く）」と音・意味を近づけた中国簡体字を使用した造語になります。


-喜（Xǐ）: 喜び、楽しむ


-达（Da）: 達成する


-聚（Jù）: 集まる


「喜达聚」に込められた想い、意味：楽しみながら集まる場所。となっております。




主力商品である「近江牛厚切りステーキ」

【店舗詳細情報】　


店名　　：牛排喜辻聚・STEAK SUDAKU Beach Rd


住所　　：S199600


　　　　　302 Beach Rd,#01-09 Concourse Skyline


営業時間：全日11:00～15:00（L.O.14:30）17:00~21:00（L.O.20:30）


開店日　：2025年4月4日(金)


Instagram：https://www.instagram.com/steak_sudaku_beachrd/?hl=ja


【会社情報】


社名：OMIGYU TRADING SINGAPORE PTE.LTD.
本社 ：〒049-319 20 COLLYER QUAY #12-06　20 COLLYER QUAY SINGAPORE
事業内容 ： 輸入業、外食事業、フランチャイズ事業、