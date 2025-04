Oh my teethは、”誰もが笑顔に自信を持てる社会”を目指しています。

株式会社Oh my teeth

株式会社Oh my teeth(本社:東京都新宿区、代表取締役CEO:西野誠)は、「未来の歯科体験を生み出す」をミッションに、通わないマウスピース矯正を軸とした次世代の歯科体験を提供しています。

2025年、私たちのApril Dreamは──

「自信のある笑顔を、全国すべての人に届ける」こと。

その夢に向けて、私たちは新たな一歩を踏み出しました。

2025年3月31日、名古屋駅徒歩圏内に「名古屋名駅矯正歯科」をオープン。

これにより、東京・大阪に続き、三大都市圏すべてでOh my teethのマウスピース矯正を体験いただけます。

笑顔がつながる未来へ:私たちの夢

歯並びが変わると、人生が変わる。

笑顔に自信が持てると、人は前を向けるようになる。

私たちは、そんな小さな変化が、やがて社会全体を明るくすると信じています。

Oh my teethはこれから、より多くの街・人へ、“自信のある笑顔”を届けていきます。

名古屋にも“通わない矯正”を

約4割の人が悩む「歯のガタつき」

Oh my teeth導入クリニック 名古屋名駅矯正歯科- 住所:〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅2丁目42-1 THE EDGE名古屋 3階- アクセス:- - JR「名古屋駅」徒歩5分- - 地下鉄「名古屋駅」徒歩2分- - 近鉄名古屋線「名古屋駅」徒歩7分- - あおなみ線「名古屋駅」徒歩2分- 診療時間:10:00~19:00(平日・土日祝)- 電話番号:052-485-7011- 診療科目:マウスピース矯正専門歯科医院- 詳細:名古屋駅・中村区のマウスピース矯正はOh my teeth | 名古屋名駅矯正歯科(https://www.oh-my-teeth.com/locations/nagoya)

歯並びに関する悩みの中で最も多く挙げられるのが「歯のガタつき」です。自社調査※によると、矯正検討者・経験者のうち約4割が上・下どちらかの歯のガタガタ(叢生・乱ぐい歯)が悩みという結果が出ています。

※ 歯科矯正に関するアンケート実態調査(https://www.oh-my-teeth.com/posts/orthodontic-awareness-survey-2024)

関連記事:

下の歯のガタガタだけを矯正できる?(https://www.oh-my-teeth.com/posts/orthodontics-partial-lower-teeth)

マウスピース矯正で出っ歯を治す方法(https://www.oh-my-teeth.com/posts/can-clear-aligners-fix-an-overbite)

「矯正は高い」を変えていく

2025年の独自アンケート調査※によると、マウスピース矯正の平均費用は約61.7万円。多くの人にとって、歯列矯正は決して安くありません。



※マウスピース矯正費用に関するアンケート調査(https://www.oh-my-teeth.com/posts/mouthpiece-orthodontic-prices)

Oh my teethは、こうした“費用面の壁”もテクノロジーと仕組みで解決します。

通院を不要にすることでコストを抑え、部分矯正のBasicプランは33万円(税込)。

従来の「矯正=高い」というイメージを払拭し、ストレスフリーな矯正体験の提供を目指しています。

関連記事:

マウスピース矯正ができない例とは?(https://www.oh-my-teeth.com/posts/mouthpiece-orthodontics-not-applicable-cases)

マウスピース矯正が安い理由は?(https://www.oh-my-teeth.com/posts/mouthpiece-orthodontics-cheap)

歯並びの矯正にかかる値段は?(https://www.oh-my-teeth.com/posts/orthodontics-price)

部分矯正の値段は?(https://www.oh-my-teeth.com/posts/orthodontics-partial-cost)

テクノロジーで笑顔に革命を!Oh my teethの特長

「通わない矯正」で、誰もが笑顔に自信を持てる未来へ

・初診以降の通院は原則不要

・LINEによる24時間サポート

・明瞭な料金体系(Basic/Proプラン)

・継続率97%(自社調べ)

これまで「仕事が忙しい」「歯医者に行く時間がない」「費用が不安」──

そんな理由で矯正をあきらめていた方々に、私たちは“通わない矯正”という新しい選択肢を届けています。



■ 「Oh my teeth」とは

Oh my teethは、2019年10月に設立した「未来の歯科体験を生み出す」をミッションに生まれたオーラルテックベンチャーです。

テクノロジーに精通したメンバーと、歯科矯正専門家がタッグを組み、未来の歯科体験を生み出しています。日頃支えてくださっている皆さまのおかげで、2024年10月、体験ユーザーは5万人を突破いたしました(2019年12月1日~2024年9月17日までの歯型スキャンへのご来院数の合計)。

Oh my teethは「テクノロジーで未来の歯科体験を生み出す」をミッションに、原則通院不要の歯科矯正サービスを運営するための基盤(予約、問診、決済、電子カルテ、マウスピース製造、LINE サポートなど)を開発し、提携クリニックに導入を進めています。

■株式会社Oh my teethについて

・社名:株式会社Oh my teeth

・代表者:代表取締役CEO 西野 誠

・本社所在地:東京都新宿区築地町19-4 オーナーズビル神楽坂

・設立日:2019年10月18日

・資本金:5,902,100円

・業内容:マウスピース矯正ブランド「Oh my teeth」の企画・開発・運営

・提携クリニック:表参道・新宿・有楽町・池袋・大阪心斎橋・梅田・名古屋(詳細はこちら:https://www.oh-my-teeth.com/locations)

・公式HP:https://www.oh-my-teeth.com/company

・公式X(旧Twitter):https://twitter.com/oh_my_teeth

・公式Instagram:https://www.instagram.com/__ohmyteeth__/

■導入クリニックHP

・新宿 https://tokyo-shinjuku-kyousei.com/

・有楽町 https://www.tokyo-ginza-yurakucho-kyousei.com/

・表参道 https://www.tokyo-omotesando-kyousei.com/

・池袋 https://tokyo-ikebukuro-kyousei.com/

・心斎橋 https://osaka-shinsaibashi-kyousei.com/

・梅田 https://www.oh-my-teeth.com/locations/umeda

・名古屋 https://www.oh-my-teeth.com/locations/nagoya

■ 採用

Oh my teethに新たな価値をもたらしてくれる方を募集しています!

・事業統括責任者:https://herp.careers/v1/ohmyteeth/dmzbFZXuavlu

・プロダクトマネージャー:https://herp.careers/v1/ohmyteeth/nGOjsETfxL_U

・第二新卒オープンポジション:https://herp.careers/v1/ohmyteeth/RrZmlUxfGE1F

・第二新卒マーケター:https://herp.careers/v1/ohmyteeth/Q6XvlU66c4wl

・エリア統括責任者:https://herp.careers/v1/ohmyteeth/QbhmdsBG4GXU

・ストアマネージャー:https://herp.careers/v1/ohmyteeth/qCp_j6iBvKaI

・PR責任者:https://herp.careers/v1/ohmyteeth/Opj4Wg7hZZ8f

・CS(リーダー候補):https://herp.careers/v1/ohmyteeth/5M7NIlNeaL0n

・コーポレートマネージャー:https://herp.careers/v1/ohmyteeth/WienRpfVU3iv

・リクルーティングリーダー:https://herp.careers/v1/ohmyteeth/uOsPx-gXnZ3-

・歯科技工士:https://herp.careers/v1/ohmyteeth/PMH8IctjcfOx

「April Dream」は、4月1日に企業がやがて叶えたい夢を発信する、PR TIMESによるプロジェクトです。私たちはこの夢の実現を本気で目指しています。