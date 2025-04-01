⚫︎新商品⚫︎「Doggy style」30周年記念ブロック XB-28007
「Doggy style」30周年記念ブロック 291ピース XB-28007
ノリモノ雑貨ブランド CAMSHOP.JP（キャムショップ・株式会社フェイス） より、ヒップホップの歴史に残る大名盤、スヌープドッグの1stアルバム「Doggy style」30周年記念ブロックが予約販売開始！
291ピースからなるブロックは、組み立てた後は飾って楽しむことができ、インテリアやギフトとしても楽しめる製品です。
商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=f108
【Snoop Dogg (スヌープ・ドッグ)】
アメリカ合衆国カリフォルニア州ロングビーチ出身のアメリカのラッパー、レコードプロデューサー、俳優。
今ではCMを始め、テレビや映画など、幅広く活躍している。
本名は、カルバン・コードザー・ブローダス。
「Doggy style」30周年記念ブロック 291ピース XB-28007
「Doggy style」30周年記念ブロック 291ピース XB-28007
【商品詳細】
JAN：6974141965136
品番：XB-28007
ピース数：291ピース
サイズ
組み立て後：12.56×9.44×22.32 cm
パッケージ：12×10×26.5 cm
【CAMSHOP.JP】
CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。
各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。
オフィシャルサイト：https://camshop.jp/
販売元会社名 ：株式会社フェイス
所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38
お問い合わせ：076-287-6593(#)
メール ：27@faith-jp.com
受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)
HP ：https://camshop.jp/
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