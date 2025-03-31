超特大！【推し活】に使いたい、BIG CAP が予約開始
BIG CAP BLACK
イベントにも最適なBIG CAPが新発売！無地だからイベントや推し活に大活躍！
超特大サイズのビッグキャップが新発売しました。
誰がみても振り返りたくなるインパクトたっぷりのキャップ
遊び心たっぷりなファッションアイテムとなっています。
大きい本体ですが、内側にインナークッションつきで、普通のキャップのようにご着用が可能です。
カスタムして推し活に使用したり、各種イベントで目立つこと間違いなしのビッグキャップを
ぜひこの機会にお求めください。
[商品紹介ページ]
https://camshop.jp/?mode=cate&cbid=2840855&csid=0&sort=n(https://camshop.jp/?mode=cate&cbid=2840855&csid=0&sort=n)
[CAMSHOP.JP]
CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。
各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。
オフィシャルサイト：https://camshop.jp/
BIG CAP BLACK
BIG CAP BLACK
BIG CAP BLACK
BIG CAP BLACK
BIG CAP BLACK
商品詳細
内側にウレタンつきなのでかぶり心地も快適です！！
全長：101cm
全高：20cm
被り深さ：5cm
外円周：90cm
内円周：58cm
重量：300g
JAN：4570138434207 (品番：434207)
CAMSHOP.JP
販売元会社名 ：株式会社フェイス
所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38
お問い合わせ：076-287-6593(#)
メール ：27@faith-jp.com
受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)
HP ：https://camshop.jp/
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