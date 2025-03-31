チューニング＆ドレスアップ徹底ガイド!『ハイパーレブ Vol.284スズキ・ジムニー＆ジムニーシエラ＆ジムニーノマド No.16』発売!!
ハイパーレブ Vol.284 スズキ・ジムニー＆ジムニーシエラ＆ジムニーノマド No.16
発売日：2025年3月31日
定価：3,080円（本体価格：2,800円）
JANコード：9784779652080
三栄公式ウェブ：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505208/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505208/)
株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2025年3月31日より『ハイパーレブ Vol.284 スズキ・ジムニー＆ジムニーシエラ＆ジムニーノマド No.16』を発売いたします。
ジムニー＆シエラに、新たに仲間に加わった5ドアジムニー「ノマド」の最新情報を１冊に凝縮。好評のチューニング＆ドレスアップカタログは総数3575点以上の大ボリューム。ジムニー好き必見の充実した内容でお届けします。
◆CONTENTS
・巻頭特集「ノマド」最速カスタム
・ブリッド流 目的別シート選び
・好みのフォルムを選べる「 MUDRON 」
・クローズアップ! 次の一手はコレだ！
・アピオ×青木拓磨「ZERORISE』
・カスタム入門講座 エンジンチューン編
・Best Wheel Collection 2025
・GO OUT JIMNY CAMP （静岡県）
・総数3750点オーバー！チューニング&カスタムパーツカタログ
ハイパーレブ Vol.284 スズキ・ジムニー＆ジムニーシエラ＆ジムニーノマド No.16
発売日：2025年3月31日
定価：3,080円（本体価格：2,800円）
JANコード：9784779652080
三栄公式ウェブ：https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505208/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505208/)
■株式会社三栄について
三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。
代表取締役：鈴木賢志
創業：昭和22年10月
設立：昭和27年9月17日
資本金：9,800万円
従業員：141名
〒163-1126
東京都新宿区西新宿6-22-1
新宿スクエアタワー26Ｆ
三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/
2025年3月31日
株式会社三栄