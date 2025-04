¤ï¤¿¤·¤â¤¢¤Ê¤¿¤â¥Ø¥ë¥¸¥¢¥ó

株式会社MAE

わたしが健康になり、わたしとあなたが健康になったら、わたしたちが健康になる。

わたしたちが健康になり、あなたたちも健康になったら、このへんの社会が健康になる。

このへんの社会が健康になり、あの辺の社会も健康になったら、世界が健康になる。

その先の宇宙まで、わたしたちの考えるアイデアで満たしたい。

MAE は製薬- 未製薬分野の多様な事業を通して、

「健やかを大切にする人=ヘルジアン」を生み出します。

私たちを取り巻くすべての世界が、良い巡りで溢れ、

人も地域も銀河も、健やかでいられるようなヘルスケアの概念を革新します。

健康を塗るヘルジアン肉球を労わるヘルジアン美しい健康のヘルジアンおいしい健康のヘルジアン健康を育てるヘルジアン健康を旅するヘルジアンスパを受けるヘルジアンサウナ大好きヘルジアン

