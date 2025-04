【MIESROHE】東海地区初出店！名古屋LACHIC店が4月16日(水)ニューオープン

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤 広幸)が展開するレディースファッションブランド「MIESROHE(ミースロエ)」は、阪急うめだ本店、ルミネ新宿1店に次ぐリアルショップ3号店として、東海地区初の店舗を、2025年4月16日(水)名古屋LACHIC(ラシック)3階にオープンいたします。オープンを記念し、名古屋LACHIC店でしか買えない限定サマードレスやノベルティーを数量限定でご用意いたします。



「Universal Design & Just Mode/ユニバーサルデザインと程よいモードを感じる服」をコンセプトとするレディースファッションブランド「MIESROHE(ミースロエ)」。

2022年のデビューし、リアル店舗としては、大阪うめだ阪急本店、新宿ルミネ1と現在2店舗のみで展開しているMIESROHEから、アイテムを直接手に取ってご覧いただける東海地区初となるリアルショップが4月16日(水)より、名古屋LACHIC 3階にグランドオープンいたします。

オープンを記念し、新宿店限定アイテムの発売やノベルティーのプレゼント、3日間のみMA会員様10%ポイントアップなど、様々な特典をご用意しております。

名古屋LACHIC店

オープン日:2025年4月16日(水)

所在地:〒460-0008 名古屋市中区栄3-6-1 名古屋LACHIC 3階

電話番号:05‐2684‐5808

営業時間:11:00~21:00

Special1,名古屋LACHIC店 LIMITED ITEM

2022年MIESROHEデビューコレクションとして展開し大好評を博したジョーゼットカットソーワンピースを名古屋店限定で復刻。

多機能性とMIESROHEならではの凛としたセンシュアルなデザインはそのままに、今の気分に寄り添うカラーとなり、数量限定で展開いたします。

■【名古屋限定】ジョーゼットカットソーキャミOP

カラー:IVR、LBLU、BLK

サイズ:0.1

価格:\20,900(tax in)

発売日:4月16日(水)から

Iラインの美シルエットが映えるキャミソールワンピース。

フロントはシンプルに、バッグデザインでセンシュアルさを表現。細めの肩紐を採用し、より女性らしさを際立てるポイントに。

シワになりにくく接触冷感、UVカットなど多彩な機能とデイリーに活躍するおうちで洗えるイージーケアがMIESROHEらしいこだわり。

カップ付きのバックゴム仕様なので、1枚でサラッと着用いただけます。

カットソー素材ならではの伸縮性に富んだ快適な着心地も魅力のひとつ。

Special2,NOVELTY

名古屋LASIC店にて税込\33,000以上お買い上げのお客様に、ここでしか手に入らないオリジナルインセンススティック(お香)をプレゼントいたします。

※なくなり次第終了

Special3,MAポイントアップキャンペーン

名古屋LACHIC店オープンを記念し、4月16日(水)から18日(金) の3日間限定で

MAポイントアップキャンペーンを開催いたします。

ポイントアップ期間中は、会員ランクに関わらず一律で還元率10%となります。

MIESROHEについて

2022年3月3日デビュー。

MIESROHE “ミースロエ”

ユニバーサルスペース哲学の雄“ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ”に敬意を込めて



【コンセプト】

Universal Design & Just Mode

ユニバーサルデザインと程よいモードを感じる服



Less is more.&God is in the details

“より少ないことは豊かなことである”

“神は細部に宿る”

‐ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ‐



【メッセージ】

都会、緑、水、何を背景にしても一体化するように感じられるミニマルなデザインでありながら、機能的に考え、快適でストレスの少ないウェルビーイングな服。ものづくりは常にサステナブルを傍に環境貢献を意識。

必要以上に着飾ることを主義としない、感性が優れ、自立した女性に向けたファッションデザインを提案します。



【 “ミースロエ” 5つの約束 】

1. 誰にでも着やすいこと

2. 使う上での柔軟性があること

3. シンプルで自明であること

4. 軽やかでゆとりが確保されていること

5. 製品の環境貢献情報が分かること



5原則を携え、常に程よいモードを感じさせるピュアでクリーンなファッションブランド



■Official Online Store : https://miesrohe.jp/

■Instagram: @miesrohe_ ( https://www.instagram.com/miesrohe_/ )

■LINE: MIESROHE ( https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=468udspn )