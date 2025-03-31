【新たなリーダー陣を迎え新体制へ！】アイビューティー協会の「理事・顧問・評議員長」に新メンバーが就任
一般社団法人アイビューティー協会（住所：千葉県千葉市中央区新町15-2大友ビル402、代表理事：いちご）は、このたび「理事」「顧問」「評議員長」に新たなメンバーを迎え、より強固な体制へと進化しました。業界のさらなる発展と革新を目指し、経験豊富なリーダー陣とともに新たなステージへと歩みを進めます。
デジタルサロン協会について
一般社団法人アイビューティー協会は、「想像もつかないような可能性が溢れる『I（アイ）』の未来を共に、」というスローガンを掲げ、2024年3月15日に設立しました。
私たちは、目元に宿る人生の物語に寄り添い、多くの可能性を広げることを使命としています。決められた生き方に囚われず、新しい挑戦を続けることで「I（アイ）の未来」を創造します。この協会の活動を通して、これからも多くの人生に触れ、共に歩んでいきます。
・協会ホームページ：https://i-b-a.org/
新メンバーのご紹介
〇 新理事のご紹介
松瀬雅子（株式会社OSM 代表取締役）
〇インスタグラム
https://www.instagram.com/masako.mmmm/?locale=ja_JP
住原美穂（Eye Haven 代表）
〇インスタグラム
https://www.instagram.com/miho_sumihara/?locale=ja_JP
山内優香子（lash room GERBERA アイラッシュデザイナー）
〇インスタグラム
https://www.instagram.com/buchayon/?locale=ja_JP
甲斐紀行（株式会社Lond Holdings 代表取締役）
〇インスタグラム
https://www.instagram.com/kai_noriyuki/?hl=ja
〇 新顧問のご紹介
新間茉生（株式会社STYLE 代表取締役）
〇インスタグラム
https://www.instagram.com/mai_shinma/?locale=ja_JP
Kiki（ラッシュプラス CEO）
〇インスタグラム
https://www.instagram.com/lashartist_kiki/?locale=ja_JP
〇 新評議員長のご紹介
西山 奈月子（Nature eye）
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https://www.instagram.com/nishiyama.2012/?locale=ja_JP
Airi Hatanaka（salon de wave eyelash）
〇インスタグラム
https://www.instagram.com/wave_eyelash/?locale=ja_JP
AYUMI（ELMO eye）
〇インスタグラム
https://www.instagram.com/lashartist_ayumi/?locale=ja_JP
RIKA（R eyelash）
〇インスタグラム
https://www.instagram.com/r_eyelash_sendai/?locale=ja_JP
長谷川りさこ（眉毛サロンBirthday）
〇インスタグラム
https://www.instagram.com/birthday_risako_eyebrow/?locale=ja_JP
高玉奈多理（株式会社NATARI 代表取締役）
〇インスタグラム
https://www.instagram.com/natari_.lash/?locale=ja_JP
AKANE（ALash）
〇インスタグラム
https://www.instagram.com/hakata_akane/?locale=ja_JP
藤本ゆづ葉（ORIS eyelash）
〇インスタグラム
https://www.instagram.com/oris_eyelash/?locale=ja_JP