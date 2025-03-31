「夢王国と眠れる100人の王子様」10thプリンスパレード アフターPOP UP SHOPが新宿マルイアネックス7FにてOPEN！
株式会社コンテンツシード（本社：東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は、2025年4月26日(土)より新宿マルイアネックス7Fにて「夢王国と眠れる100人の王子様」10thプリンスパレード アフターPOP UP SHOPを開催いたします。
今回のイベントでは、「夢王国と眠れる100人の王子様」のグッズを販売いたします。
ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！
【特設ページ】
https://www.the-chara.com/blog/?p=90487
【イベント情報】
イベント名：「夢王国と眠れる100人の王子様」10thプリンスパレード アフターPOP UP SHOP
開催期間：2025年4月26日(土)～5月6日(火・祝)
開催場所：新宿マルイアネックス7F
【ご購入者様特典】
【新商品】
ホログラムカード(ブラインド)
価格：550円(税込)
種類数：全16種
サイズ：約W86mm×H54mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ホログラムカンバッジ(ブラインド)
価格：660円(税込)
種類数：全16種
サイズ：直径約56mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ホログラムデカアクリルスタンド
Dream Bouquet～あなたの旅路へ～ ver.
価格：各2,420円(税込)
種類数：全8種
サイズ：約180mm
ホログラムデカアクリルスタンド
Dear My Princess ver.
価格：各2,420円(税込)
種類数：全7種
サイズ：約180mm
ホログラムアクリルスタンド Dream Bouquet～あなたの旅路へ～ ver.
価格：1,650円(税込)
種類数：全1種
サイズ：約100mm
アクリルジオラマ Dream Bouquet～あなたの旅路へ～ ver.
価格：2,750円(税込)
種類数：全1種
サイズ：約W200mm×H140mm
アクリルジオラマ
Dear My Princess ver.
価格：2,750円(税込)
種類数：全1種
サイズ：約W200mm×H140mm
【10thプリンスパレード発売商品】
インスタントフォト風ブロマイド(ブラインド) 10thプリンスパレード ver.
価格：550円(税込)
種類数：全15種
サイズ：約W54mm×H86mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
グリッターカンバッジ(ブラインド)
10thプリンスパレード ver.
価格：660円(税込)
種類数：全15種
サイズ：直径約56mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ハート型ホログラムキーホルダー(ブラインド) 10thプリンスパレード ver.
価格：770円(税込)
種類数：全15種
サイズ：約W60mm×H51mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ヘアゴム(ブラインド)
10thプリンスパレード ver.
価格：880円(税込)
種類数：全15種
サイズ：約W39mm×H39mm
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ホログラムデカアクリルスタンド
10thプリンスパレード ver.
価格：各2,420円(税込)
種類数：全15種
サイズ：約180mm
リボンスカーフ
10thプリンスパレード ver.
価格：2,420円(税込)
種類数：全1種
サイズ：約W1030mm×H55mm・約W35mm×H26mm
トートバッグ
10thプリンスパレード ver.
価格：3,300円(税込)
種類数：全1種
サイズ：約W360mm×H370mm×D110mm
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
【関連サイト】
公式URL：https://www.yume-100.com/
THEキャラ：https://www.the-chara.com/
【権利表記】
(C) GCREST (C)Mynet Games Inc.
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売