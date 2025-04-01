『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』エイプリルフールver.の2DMV公開！

株式会社セガ

株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史）と株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク（以下、プロジェクトセカイ）』について、「いーあるふぁんくらぶ」（作詞・作曲：みきとP）、「え？あぁ、そう。」（作詞・作曲：蝶々P）、「きゅうくらりん」（作詞・作曲：いよわ）、「フォニイ」（作詞・作曲：ツミキ）、「夜もすがら君想ふ」（作詞・作曲：TOKOTOKO(西沢さんP)）、「エンヴィーベイビー」（作詞・作曲：Kanaria）のエイプリルフールver.の2DMVを、『プロジェクトセカイ』公式YouTubeチャンネルにて公開いたしました。

■「いーあるふぁんくらぶ」（作詞・作曲：みきとP）エイプリルフールver.の2DMV公開！

「いーあるふぁんくらぶ」（エイプリルフールver.）： https://youtu.be/-nGWNTYGz0U(https://youtu.be/-nGWNTYGz0U)

天翔戦隊ZOOレンジャー！：初音ミク、花里みのり（CV.小倉唯）、東雲彰人（CV.今井文也）、天馬司（CV.廣瀬大介）、朝比奈まふゆ（CV.田辺留依）

■「え？あぁ、そう。」（作詞・作曲：蝶々P）エイプリルフールver.の2DMV公開！

「え？あぁ、そう。」（エイプリルフールver.）： https://youtu.be/qO3yG3XH7Xg(https://youtu.be/qO3yG3XH7Xg)

FOW：MEIKO、日野森雫（CV.本泉莉奈）、白石杏（CV.鷲見友美ジェナ）、暁山瑞希（CV.佐藤日向）

■「きゅうくらりん」（作詞・作曲：いよわ）エイプリルフールver.の2DMV公開！

「きゅうくらりん」（エイプリルフールver.）： https://youtu.be/lRlznKLMA9E(https://youtu.be/lRlznKLMA9E)

HopeHope(ハート)Heart：巡音ルカ、天馬咲希（CV.礒部花凜）、桐谷遥（CV.吉岡茉祐）、鳳えむ（CV.木野日菜）

■「フォニイ」（作詞・作曲：ツミキ）エイプリルフールver.の2DMV公開！

「フォニイ」（エイプリルフールver.）： https://youtu.be/BKSOApu_TAg(https://youtu.be/BKSOApu_TAg)

Fussy Eaters：鏡音リン、星乃一歌（CV.野口瑠璃子）、神代類（CV.土岐隼一）、宵崎奏（CV.楠木ともり）

■「夜もすがら君想ふ」（作詞・作曲：TOKOTOKO(西沢さんP)）エイプリルフールver.の2DMV公開！

「夜もすがら君想ふ」（エイプリルフールver.）： https://youtu.be/pzcpqgP83_Y(https://youtu.be/pzcpqgP83_Y)

Devoted Evil：KAITO、望月穂波（CV.上田麗奈）桃井愛莉（CV.降幡愛）、青柳冬弥（CV.伊東健人）

■「エンヴィーベイビー」（作詞・作曲：Kanaria）エイプリルフールver.の2DMV公開！

「エンヴィーベイビー」（エイプリルフールver.）： https://youtu.be/Dcaby0YwOkM(https://youtu.be/Dcaby0YwOkM)

CBNEL：鏡音レン、日野森志歩（CV.中島由貴）、小豆沢こはね（CV.秋奈）、草薙寧々（CV.Machico）、東雲絵名（CV.鈴木みのり）

上記6楽曲のエイプリルフールver.は、本日2025年4月1日（火）のみ『プロジェクトセカイ』のリズムゲームとしてもお楽しみいただけます。ゲーム内の「音楽ショップ」で「ミュージックカード」と交換することで楽曲が追加されます。

■参考：『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』について

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史）と、サイバーエージェントグループの株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）との協業による、iOS/Android向けリズム&アドベンチャーゲームです。本タイトルには、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」が登場いたします。

■参考：『初音ミク』について

『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

【タイトル概要】

タイトル名称：プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク

対応OS：iOS／Android

App Store URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710(https://itunes.apple.com/jp/app/id1489932710)

Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.pjsekai)

配信開始日：配信中（2020年9月30日（水）配信）

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：リズム＆アドベンチャー

メーカー：セガ/ Colorful Palette

公式サイト：https://pjsekai.sega.jp

公式X（Twitter）：https://twitter.com/pj_sekai

著作権表記：(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.

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