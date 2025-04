賀来賢人さんが“AIバディ”との流暢な英会話を披露！AI英会話スピークバディの新CMが2025年4月1日（火）から公開

株式会社スピークバディ

AI英会話スピークバディの開発・運営を行う株式会社スピークバディ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:立石剛史、以下「当社」)は、2025年4月1日(火)より俳優の賀来賢人さんをイメージキャラクターに起用した新CM「撮影終わり篇」を放送開始いたします。

スピークバディは、2016年9月にリリースした日本発のAI英会話アプリです。従来の「人との対話」ではなく、感情豊かなキャラクター(AIバディ)との会話を通じて、キーフレーズや発音、語彙、イディオムなどを総合的に学びます。第二言語習得理論と最新のAI技術(音声認識や生成AI・自然言語処理など)を融合させた学習体験が特長で、講師予約や教室への移動を伴うことなく1日15分~楽しく効率的に学習することで実践的な英会話力を習得できます。

新CMでは、出演している賀来さんが仕事終わりの移動中にAIバディと英会話を楽しむ様子が描かれています。撮影中には、プライベートでも英語学習を続けていらっしゃる賀来さんの流暢な英語発音や、イントネーションを納得行くまで追求するストイックな姿勢を垣間見ることができました。

また、撮影後に行ったインタビューでは、スピークバディをご利用くださった感想や英語学習をしている中で辛かった経験などを教えていただきました。また、“AIバディとAI英会話”にちなんだ「大切な“相棒”的存在は?」という質問に対して、わからない英単語などをすぐに書き留める「メモです」と、ストイックな英語学習習慣を教えていただきました。

・撮影現場レポート

“AIバディと、いつでもどこでもリアルな英会話”というサービスコンセプトを表現した今回のCMでは、賀来さんが撮影終わりの移動中でAIバディとの自然な英会話を楽しむ姿が映し出されました。

「How was your day?(どんな1日だった?)」というバディからの質問に対して、「It was a long day of filming, and the action scenes were quite challenging. But I think I nailed it. (1日中撮影で、アクションシーンが大変だったけど、うまくいったと思う!)」と流暢な英語で現場スタッフを驚かせる場面もあり、仕事と家族の忙しいスケジュールの合間を縫って本気で英語学習に取り組んでいることが伝わってきました。

またバディから「Why did you start learning English?(なぜ英語学習を始めたの?)」と英語学習を始めたきっかけを問われ、「I want to act in international films someday, and the English felt like the way to make that happen.(国際的な映画に出るのが夢で、英語がそれを叶えるカギだと思ったんだ。)」というリアルな夢を語っていただきました。

撮影中には、言いづらいフレーズに何度かつまづきながらも、納得いくイントネーションを追求する場面も。プロフェッショナルとしての一面とストイックな学習姿勢が垣間見えた瞬間でした。

・賀来賢人さん 撮影後インタビュー

Q. 今回、賀来さんの英語学習についてのSNS投稿を見て、オファーさせていただきました。最初に話を聞いた時の感想を聞かせてください。

僕の(SNSでの)つぶやきがきっかけになったということで、つぶやいてよかったなってまず思いました(笑)。

スピークバディを使ってみて、実践的でしたし、日本人の英語学習においてかゆいところに手が届く素敵なアプリだったので、(CMに出演できて)嬉しかったです。

Q. 英語学習を始めたきっかけや続けてきた中で感じていることをお聞かせください。

最初のほうは海外の方と仕事でお会いするときに(英語で)喋れない自分がもどかしくて、本気で勉強し始めました。

続けていくうちに趣味みたいになって、旅行や仕事で今までコミュニケーションが取れなかった方と会話できるようになりましたし、英語の記事や情報も吸収できるようになりました。自分の中の可能性が広がり、自信にもつながって、良いことしかないです。

Q. 英語学習について壁にぶつかったこと・辛かった経験はありますか?

毎日壁にぶつかってます。一生これは続くんだろうなと。

ここまで出来るようになったと思っても、また違うハードルが出てくるというのは語学学習の辛さでもありやりがいでもあると思います。

海外に行って理解できないことがあったり、辛いことはありますけど、その瞬間を超えて理解できるようになった喜びのほうが大きいので、今は「壁にぶつかって当然」と思って勉強しています。

Q. “スピークバディ”にちなんで、賀来賢人さんにとっての“大切な相棒”は?

もちろん家族も、友達も、仕事仲間もバディですけど、(こと英語学習においては)英語の勉強を始めたときから言えなかったことや意味がわからなかったフレーズや英単語をメモしています。

わからないものがあったときに瞬間的にメモするということが癖になってきて、(メモ帳アプリが)バディ化しています。

Q. これから英会話を始める方にメッセージをお願いします。

日本にいると英語と触れ合う機会がないからこそ、いかに楽しくやるかが大切だと思います。

スピークバディを使って楽しく英語を勉強することもそうですけど、いかに飽きずに、毎日5分でも良いのでコツコツ続けられるかというのが英語勉強の一番の近道だと思います。

一番の近道と言いましたが、間違いなく近道はないのでどこまで続けられるかのがポイントだと思います。

一緒に頑張りましょう!

・スピークバディ新CM「撮影終わり篇」(15秒)ストーリーボード

【スピークバディ新CM「撮影終わり篇」概要】

タイトル : 「撮影終わり篇」

放映開始日 :2025年4月1日(火)

放映地域 :関東・関西エリア

URL :https://youtu.be/4cC0TMrItNo

・出演者プロフィール

01.「スピークバディ」02. AIバディ「How was your day?(今日はどんな1日だったの?)」03. 賀来さん「It was a long day of filming, (1日中撮影で)」04. 賀来さん「and the action scenes were quite challenging. (アクションシーンが大変だったけど)」05. 賀来さん「But I think I nailed it! (うまくいったと思う!)」06. AIバディ「That’s fantastic!(それはよかったね!)」07. 賀来さん「英会話、AIで良くない?」08. NA「AIバディと」09. NA・賀来さん「スピークバディ♪」

賀来賢人 (かく けんと)

1989年7月3日生まれ。俳優。

2007年、映画『神童』で俳優デビュー。

近年の主な出演作は、

映画『今日から俺は!!劇場版』

ドラマ『半沢直樹』

映画『劇場版 TOKYO MER~走る緊急救命室~』

Amazon Originalドラマ『龍が如く~Beyond the Game~』など。

Netflixシリーズ『忍びの家House of Ninjas』では、原案・主演・プロデューサーを務め、映像制作会社である「SIGNAL181」を設立。

・制作クレジット

■Production : ants

・Creative Director:北尾 昌大

・Producer:今西 宏次

・Production Manager:高嶋 光大

■CM

・Director/Camera:六反 和希(フリーランス)

・Light:野田 真基(フリーランス)

・Art:鳴滝 良弘(クラフト)

・DIT:辻村 浩介(フリーランス)

・Stylist:小林 新(UM)

・Hair Make:西岡 達也(ラインヴァント)

・Driver:渕上 義広 (JCM)

・Offline edit:菊地 佳紀(デジガ)

・Online edit:山田 雄太 (ants)

・Animator:青池 良輔(Fever Creations)

・Grading:川村 尚寛(デジガ)

・Mixer : 熊谷 久志(STEP)

・Casting:杉本 祐子(エイスリー)

・Casting:阿美 琴巴(エイスリー)

■GR

・Art Director :大橋 謙譲(CHERRY INC.)

・Photographer:福岡 秀敏(WHITNEY)

・Designer:七尾 遥香(J2 COMPLEX)

・Designer:内田 彩花(J2 COMPLEX)

・Retouch:福永 剛志(VITA)

・Production Manager:佐藤 たら(ants)

「AI英会話スピークバディ」

2016年9月にリリースした日本発のAI英会話アプリ。第二言語習得理論と最新のAIを組み合わせた画期的な学習体験を提供しています。1000以上のシーンで構成されたオリジナルストーリーに基づくレッスンでは、学習者が主人公となり、個性豊かなキャラクター(AIバディ)との会話を通してキーフレーズや発音、語彙、イディオムを総合的に学ぶことができます。

2021年、AI英会話アプリとして初のグッドデザイン賞受賞、2023年、第20回日本e-Learning大賞(最優秀賞)受賞、Google play ベスト オブ 2023「優れたAI部門」部門賞 受賞。現時点までに累計450万ダウンロードを突破し、企業や学校法人での導入も100社超となっています。

【URL】 https://app.speakbuddy.me/

株式会社スピークバディ

【会社名】 株式会社スピークバディ

【英語表記】 SpeakBUDDY Ltd.

【所在地】 東京都中央区日本橋1-4-1コレド日本橋5F

【代表者】 代表取締役 立石剛史

【設立年月日】2013年5月

【事業内容】

・「AI英会話スピークバディ」の開発・運営

・オンライン英語コーチング「コーチバディ」の運営

・英語学習者の悩みにプロの英語コーチが回答するQ&Aサイト「スピークバディ英語学習Q&A」の運営

・「AI英会話スピークバディ」および「コーチバディ」の法人向け提供

【URL】 https://www.speakbuddy.com