自然の「気配」を取り入れたライフスタイル提案ブランド「Kewai」　ミラノデザインウィークに初出展

株式会社Kewai

株式会社Kewai(東京都、日本)は、2025年4月7日(月)から4月13日(日)まで、イタリア・ミラノで開催される世界最大規模のデザインの祭典「ミラノデザインウィーク 2025」に「Sense of Spring collection」を初出展いたします。

Kewaiの「Sense of Spring Collection」

『Sense of Spring collection』

日本の春を象徴する桜をモチーフに、うつろいゆく季節の儚さ、日本の美意識のひとつである「侘び寂び」を表現したコレクションです。

透明度の高い最高品質のレジンを、日本の職人が幾層にも重ね合わせ、数千枚におよぶ手切りの花びらを一枚一枚、丁寧に構成しました。 その繊細な技によって、風に舞い、今まさに桜が散ろうとする刹那を捉え、静謐な時が流れはじめます。

『Sense of Spring collection』は、空間にそっと置くだけで、そこに “春の気配”が立ちのぼり、見る人の心に静かに響く

そんな、時間と記憶を閉じ込めた作品です。

株式会社Kewaiは「自然の気配を取り入れた、心豊かな生活」を提案しています。

ぜひこの機会に足をお運びいただき、ご体感ください。

【出展概要】

Kewai 「Sense of Spring collection」

開催期間(一般公開)

2025年4月7日(月)~4月13日(日) 10:00~20:00

会場 TENOHA MILANO (ミラノ、ナヴィリオ地区)

住所 Via Vigevano 18, 20144, Milano, Italy

https://www.tenoha.it/

「気配」漠然と全体の感覚によって感じられる物事の様子。自然の移ろい、季節の変わり目、日常に訪れる微細な変化を感じることは、私たちの生活をより豊かにし、心にゆとりをもたらします。気配、古くは「けわい」と読んでいたという説があり、社名のKewaiはここに由来しています。Kewaiは、自然の「気配」を取り入れたライフスタイルを提案し、現代社会の喧騒の中でも、自然と共にある穏やかで充実した時間を提供します。季節の変化や天気の予兆を感じながら過ごすことで、日常に少しずつ豊かさと彩りを加えることができるでしょう。自然の気配と共に心豊かな生活を提供することを目指しています。

Company Name/Kewai Inc.

代表/藤原 綾

Established/2024

Office/Tokyo

Business Activities/Planning and import/export of various products

Email: contact@kewai.co.jp

https://kewai.co.jp/

クリエイティブディレクター

河瀬 太樹

1986年東京生まれ。東京藝術大学デザイン科にてデザイン、アートを学ぶ。

経営者と共に未来を描き、企業/事業のブランディング、プロダクト/サービス開発、空間演出、グラフィック、など多岐にわたる仕事を手がける。世界で90以上の賞を受賞している。