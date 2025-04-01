¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤ë¤È±ºÅçÂÀÏº¤Î¤è¤¦¤ËÅòµ¤¤ÇÁ°¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¡×¤ªÎÁÍý¤ò¹âÎð¼Ô»ÜÀßÆâ¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡ª
¤³¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢AprilDream¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¶¦´¶¤·¡¢4·î1Æü¤òÌ´¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÆü¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÈ¯¿®¤·¤¿Ì´¤Ç¤¹¡£
¿Í°÷ÉÔÂ¤ÎÃæ¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¡×¤ª¿©»ö¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡ªCo³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Þ¤¹¡ª
Co³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢4·î1Æü¤òÌ´¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÆü¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëApril Dream¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ÏCo³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡£
£²£°£²£µÇ¯¡¢¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Î¤ª¿©»ö¤Ï·ãÊÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Î¿Í°÷ÉÔÂ¤Ï²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¹¤«¤¤¤ª¿©»ö¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¯¤Æ¤â³ð¤ï¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤ª¤È¤º¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¤¿Í°÷¤Ç¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¡×¤ª¿©»ö¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
Co³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤º¤Ã¤È¿²¤ë´Ö¤âÀË¤·¤ó¤Ç¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾¯¤·¸À¤¤²á¤®¡©¡Ë¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¡×¤ª¿©»ö¤Ï¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¥Ñ¥ïー¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Åòµ¤¤ÇÁ°¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¤ªÎÁÍý¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±ºÅçÂÀÏº¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ªÈ¿ÂÐ¤Ë¼ãÊÖ¤ë¤«¤â¡ª
¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍÍ¡¹¤Ê´ë¶ÈÍÍ¤ÈÄó·È¤·¡¢µ¡³£¤ËÎÁÍý¤Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¿§¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÄ¥¤êÁÏ°Õ¹©É×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¤·ÊÑ¹¹¤·²þÁ±¤·Á°¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
·è¤·¤Æ¤¢¤¤é¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿´¤â¿ÈÂÎ¤â¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¡×¤Ê¤ëÅòµ¤¤¬Éñ¤¦¤ªÎÁÍý¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡ª
¾¯¤·¤Å¤Ä·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¸½¤«¤é²þÎÉ¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
11Ç¯¤Û¤É¾øµ¤¤Ç²¹¤á¤ëµ¡³£¤ò»È¤¤¡¢¿©ºà¤Î²þÎÉ¤òÂ³¤±¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¡×¤·¤«¤âÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤Ç¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¡×¤ªÎÁÍý¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¹Ô¤¯Æü¤Ï¡¢¤¹¤°¤½¤³¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¡×
¤ª¿©»ö¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë
Á´¤Æ¤Î´Ä¶¤ò
ÁÏ¤ê½Ð¤¹
¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡ÖCo³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ÏÆÍ¤¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡ª
Á´¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Î¿¦°÷ÍÍ¡¢³§ÍÍ¤È¶¦¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¤ß¤»¤Þ¤¹¡ª
¡ÖAprilDream¡×¤Ï¡¢4·î1Æü¤Ë´ë¶È¤¬¤ä¤¬¤Æ³ð¤¨¤¿¤¤Ì´¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡¢PR¡¡TIMES¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÌ´¤Î¼Â¸½¤òËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£