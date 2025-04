中古の名車の購入から修復、販売までの一連の流れを追う大人気シリーズのスピンオフシリーズ「名車再生！ワールドツアー シーズン1」をディスカバリーチャンネルで4月14日（月）から初放送！

ディスカバリー・ジャパン合同会社

世界中の人々の情熱や好奇心を満たす上質な体験を提供する『ディスカバリーチャンネル』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、買い付け・販売担当のマイクと修復を手がける元F1メカニックのエルヴィスがイギリスのガレージを飛び出し、ヨーロッパ各国やオーストラリア、アメリカで様々な名車を地元のディーラーの助けを借りながら修理・改造・レストアして蘇らせ、新たなオーナーを探すミッションに挑む「名車再生!ワールドツアー シーズン1」を4月14日(月)22:00から初放送いたします。

エンジンのオーバーホールやターボのアップグレード、燃料インジェクターの交換、サスペンションの改良、ディファレンシャルの調整、ブレーキの修理、ステアリングのアップグレード、排気システムやタイヤの交換、ギアリンクの修理といったシステム周りはもちろん、カーペットの敷設やラッピング、ソーラーパネルの取り付け、キッチンユニットの設置といった設備面の作業にも手を抜かない。

各国のクルマ文化や美しい風景、ファン必見の修復のヒントやコツも満載!

2人の手によって名車はどのような姿に生まれ変わるのだろうか。

【訪れる国と車種】

イタリア:フェラーリ348

ポーランド:フィアット126

ドイツ:BMW M3 (E30)

フランス:シトロエン 2CV フォルゴネット

オーストラリア:フォード ファルコンXR8

オーストラリア:フォルクスワーゲン タイプ2 コンビバス

オーストラリア:トヨタ・ハイラックス

オーストラリア:ホールデン WB パネルバン

アメリカ:マクラーレンP1

イギリス:ミニ クーパーS

<エピソード>

フェラーリ 348 4月14日(月)22:00~

マイクたちは北イタリアで、アナログなフェラーリ348をレストア。タイミングベルトを交換する必要があり、エルヴィスはエンジンを外して複雑な作業に挑む。熟練の彼でも緊張を強いられる。一方、マイクはマラネッロの町でエンジン組み立ての巨匠と会うことができる。さらに彼はボロボロのフロントバンパーやステアリングホイールを安く直す方法を発見。修理が終わった後はレース場で試運転する。

フィアット 126 4月21日(月)22:00~

マイクとエルヴィスはポーランドで製造されたフィアット126を求めて、ポーランドを旅する。そして雨ざらしになったフィアット126と出合う。工夫しながら節約してレストアすることに。中古部品を調達し、掘り出し物を求めて現地のスクラップヤードへ向かう。さらにフィアット126のファンが集まるコミュニティに参加して、インスピレーションを得ようとする。テスト走行で盛り上がりは最高潮に達する。

BMW E30 4月28日(月)22:00~

マイクたちはドイツでBMWのE30を気に入り購入することに。これまでで最も高い買い物になる。エンジンと車体の修理を終えると、この車の価値をさらに高めようとする。エルヴィスはエンジンの最適化やブレーキ交換、ドライアイスを使ったシャシーの洗浄を行う。一方、マイクは運転席用に希少な生地を手に入れようとする。最後は山岳地帯でテスト走行を行う。

「名車再生!ワールドツアー シーズン1」

<放送情報>

■放送局:ディスカバリーチャンネル

■番組名:「名車再生!ワールドツアー シーズン1」

■放送日時:4月14日(月)22:00スタート

レギュラー:毎週月曜22:00

再放送:日曜10:00ほか

(60分・全10話・新シリーズ)

■ディスカバリーチャンネル

ディスカバリーチャンネルは、世界中の人々の情熱を引き出し、好奇心を満たす上質な体験を提供するメディアです。宇宙、クルマ、サバイバル、アドベンチャーをはじめ、サイエンス、テクノロジー、ライフスタイルなど多岐に渡る情報を、世界220以上の国・地域で配信されている世界最大級のネットワークを駆使し、新しい発見とともにお届けします。日本では1997年より放送を開始しており、全国のケーブルテレビ局、スカパー!、IPTV放送、各種オンラインメディアなどでご覧いただけます。

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

ワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。

ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。