コーポレートコンセプト変更のお知らせ
2025年3月31日、PXC株式会社（https://pxc.co.jp/(https://pxc.co.jp/)）は、コーポレートコンセプトを刷新しました。
これまで掲げていた「Sales Promotion DX Company」から、「Corporate Promotion DX Company」へ。セールスプロモーションの枠を越え、企業全体のプロモーションを支える存在へと進化して参ります。
■新コンセプトのご紹介
旧コンセプト：
Sales Promotion DX Company
セールスプロモーション業界のDXを牽引し、各社の販促活動を支援
新コンセプト：
Corporate Promotion DX Company
企業活動全体を支える“コーポレートプロモーション”のDXパートナーへ
■新しいミッション・ビジョンも策定
MISSION:
コーポレートプロモーションのDXを通じて持続可能な未来の実現に貢献する
VISION:
Be Shinin' Star!
PXCは2つのマテリアル（ハンソクエスト：https://hansokuest.jp/の手法と、AMAIZIN：https://amaizin.biz/の手法）をMIXした「MMMピラミッド」と
PXCのコアコンピタンス「P-Triangle」を合体させ、世界の一隅を照らす恒星になります
■ これからのPXC
PXCは、人 × マテリアル × AIテクノロジーを掛け合わせ、企業活動全体を支えるプロモーションのDXを推進していきます。祖業であるセールスプロモーション領域のDXを起点に、さまざまな業界・領域へと支援の幅を広げてまいります。
PXC株式会社
本社：〒110-0016 台東区台東4-19-9 山口ビル7 7階
代表取締役CEO : 菅野健一、代表取締役COO：飯澤満育
事業内容：
ハンソクエスト事業グループ：セールスプロモーションのDX化/セールスプロモーションに関連する企画、デザイン、制作、及び運営販促物の企画、製造/キャラクターグッズの企画、製作、販売に関する事業/EC事業
AMAIZIN事業グループ：AIを活用したデジタルマーケティング事業/クラウドワーカーエンパワーメント事業
Webサイト： https://pxc.co.jp/