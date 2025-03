カラフルに生きよう！好きな色をもっと身につけられる世界に。

株式会社クラッセ

当社は、4月1日を夢を発信する日にしようとするApril Dreamに賛同しています。

このプレスリリースは”コスプレ総合専門店”としてウィッグやカラーコンタクト、コスメ、衣装などを広く手掛ける株式会社クラッセ(https://classe.jp/兵庫県姫路市)の夢です。

■ランドセルに続け!人類カラフル化計画!

街で見かける小学生達が背負っているランドセル。

赤と黒の2色しかない時代があったなんて考えられないくらいカラフルで、柄や形にもバリエーションがあってまさに十人十色!学校に通うのが楽しくなりそうですよね。

あ、もしかして

「今の子たちは良いなぁ~。」

って思いましたか?

そう思ったあなたの人生を豊かにするのが、当社の夢なんです!

今を生きるあなたは、ランドセルのようにもっともっとカラフルになれます。

服やカバンだけじゃなく、髪も、瞳も、全部好きな色にしちゃいましょう!

■あなたの色がきっと見つかる!バリエーション豊かな商品高発色カラコン エティアワンデーシリーズ

コスプレ総合専門店として誕生した当社ならではのカラーバリエーション豊かな商品。

ウィッグは260色以上、カラコンは80色以上の品揃えです。

スタイルやデザインも豊富にあるので、心ときめく商品がきっと見つかります。

ウィッグをかぶったことがなくても大丈夫!

当社のSNS等で様々なお役立ちコンテンツを発信しているので安心です。

例えば、ウィッグのかぶり方はこちら!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=G7sZO4oRimc ]

意外と簡単ですよね。

こんなに気軽に変身できちゃうって考えたら、なんだかウキウキしてきませんか?

なりたい自分って思ったより身近なんです。

ウィッグ PRO/SARAシリーズ

https://classewig.com/wig/index.php?main_page=fp&pn=pro_sara_hikaku(https://classewig.com/wig/index.php?main_page=fp&pn=pro_sara_hikaku)

高発色カラコン エティアワンデーシリーズ

https://classewig.com/wig/index.php?main_page=info_etia(https://classewig.com/wig/index.php?main_page=info_etia)

クラッセ公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/classe(https://www.youtube.com/c/classe)

■私たちが『当たり前』を変えていく!

今日は春らしくピンクの髪にイエローの瞳でお仕事。

明日はお気に入りのパープルの髪とグリーンの瞳でおでかけ。

帽子を選ぶように、アクセサリーを選ぶように、カラフルなウィッグやカラコンを毎日のコーディネートの一部として取り入れるのが『当たり前』な世界を作りたい。

当社はそれができると信じて、これからも彩り豊かな商品を世に送り出し、どんな色でも認め合える世界をプロモートしてまいります。

「April Dream」は、4月1日に企業がやがて叶えたい夢を発信する、PR TIMESによるプロジェクトです。 私たちはこの夢の実現を本気で目指しています。

Meet the new you ~ あたらしい、私らしい。をビジョンに掲げ、

人々が「まだ知らない自分に出会う」「なりたいを叶える」ことをモットーに、多くの人が自分らしい姿で元気に生きることを応援する企業です。

株式会社クラッセ https://classe.jp(https://classe.jp)

X https://x.com/classewig(https://x.com/classewig)

TikTok https://www.tiktok.com/@classewig(https://www.tiktok.com/@classewig)

Youtube https://www.youtube.com/c/classe(https://www.youtube.com/c/classe)