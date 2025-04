チームプリンのコミック新刊発売記念！ポムポムプリンと‶ちむぷり”の書店限定グッズが、4月9日（水）に新発売！

株式会社マリモクラフト

株式会社マリモクラフト(本社:東京都江東区)は、株式会社サンリオのキャラクターである「ポムポムプリン」の公式Xで大好評連載中の「チームプリン漫画」のコミック新刊発売を記念して、オリジナル描き下ろしアートを使用した書店限定グッズ『ポムポムプリンの本屋さん いつだって、チームプリン!』を企画し、4月9日(水)より順次発売いたします。

■『ポムポムプリンの本屋さん いつだって、チームプリン!』特設ページ

https://marimocraft.co.jp/event/ppp0409/

サンリオの「ポムポムプリン」と“ちむぷり”ことチームプリンのマフィン、スコーン、ベーグルの、のんびりマイペースな日常が描かれた「チームプリン漫画」のコミック新刊の発売を記念して、『ポムポムプリンの本屋さん いつだって、チームプリン!』フェアを開催いたします。

こちらの企画は4月9日(水)より書店限定で開催!プリンと“ちむぷり”のお友だちが「ちょっぴりねむれない夜のおともにお気に入りの本を探す」、オリジナル描き下ろしアートを使用した、書店限定の特別なグッズ(全7アイテム)を販売いたします。

商品ラインナップは、A4クリアファイル2枚セット、4連キーホルダー、メガネケース、ミニタオル、クリアマルチケース、スタッキングプラカップ、フレークシールの全7アイテム。税込2,200円以上のお買い上げで、描き下ろしアートの漫画が描かれた限定ノベルティステッカーもプレゼントいたします!

この機会にぜひ、お近くの開催書店へお立ち寄りください。

※販売商品は状況により予告なく変更、中止になる場合がございます。

※在庫状況など取り扱い商品についてのお問い合わせは、各店舗に直接ご連絡下さい。

グッズのご紹介

・A4クリアファイル2枚セット 770円(税込)

・4連キーホルダー 1,320円(税込)

・メガネケース 1,650円(税込)

・ミニタオル 660円(税込)

・クリアマルチケース 880円(税込)

・スタッキングプラカップ 990円(税込)

・フレークシール 770円(税込) ※全9種、18枚入り

ノベルティのご紹介

『ポムポムプリンの本屋さん いつだって、チームプリン!』フェアでは、書店限定グッズを2,200円(税込)以上お買い上げのお客様に、描き下ろしアートが描かれた「ノベルティステッカー」を1枚プレゼントいたします。

お取り扱い店舗

お取り扱い店舗は、下記特設ページにてご案内しております。

「ポムポムプリン チームプリン」公式サイト・SNS

公式HP「チームプリンのんびりサイト」:https://www.sanrio.co.jp/specialsite/team-purin/

公式X「ポムポムプリン【公式】」:https://twitter.com/purin_sanrio/

(C)2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660045

株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。



マリモクラフト公式HP https://marimocraft.co.jp/



【マリモクラフト公式SNSアカウント】

マリモクラフト イベント用X https://x.com/marimocraft_eve

マリモクラフト 公式X https://x.com/marimo_craft

マリモクラフト 公式Instagram https://www.instagram.com/marimocraft/