「SOLSO FARM MARKET」2025年4月12日（土）湘南T-SITEに NEW OPEN！
solsofarmmarket.com
パース
4/12にオープンを迎える「SOLSO FARM MARKET」は、川崎の住宅街に土日祝日のみ営業する『SOLSO FARM』の系列新店舗として湘南T-SITE 2号館1階にOPEN。平日も営業するSOLSO FARM MARKETではガーデンやグリーンのある暮らしを楽しみたい方が気軽にいつでもフレッシュなグリーンに出会える場所です。
営業時間は、平日11：00-18：00 休日9：00-18：00。
休日は湘南の空の下、朝からグリーンマーケットを楽しんで頂けます。お客様のライフスタイルに合ったアウトドア&インドアグリーンを楽しんで頂くための植物・雑貨・ツールなど、欲しいが見つかるこだわりの商品/サービスを取り揃えています。お庭のコーディネートご相談も受けておりますので気軽にスタッフにお声がけください。
▶SOLSO FARM(https://solsofarm.com/)
▶SOSLO FARM MARKET(https://solsofarmmarket.com/)
SOLSO FARM MARKETオリジナルアイシングクッキー
先着100名様に、
OPEN記念クッキープレゼント！
4/12（土）-4/13（日）にご購入いただいたお客様先着100名様に、SOLSO FARM MARKETオリジナルアイシングクッキーをプレゼントいたします。辻堂を拠点に活動されるCOOKIE MAGICさんの素敵なオリジナルアイシングクッキーです。
COOKIE MAGIC(https://coyuri1993.com/)
SOLSO FARM MARKET
オリジナル商品多数販売
OPENを記念し、オリジナル商品を多数準備してお待ちしております。
日本でも数少ないハンドメイドラグファクトリー『MIYOSHI RUG』のSOLSOコラボRUGマットの再販も決定。 SOLSO FARM MARKETでしか手に入らないグッズを店舗で是非チェックください。
（@miyoshirug(https://www.instagram.com/miyoshirug/#)）
MIYOSHI RUG × SOSLO オリジナルRUG再販決定！
オリジナルBottle（hydro Flask）
オリジナルPLANTS POT
オリジナル栽培缶 4種
オリジナル靴下(PALETTE)
※PALETTEは、大阪の障がい福祉サービス事務所で、個性を活かしたものづくりに取り組んでいます。オープン記念にMARKETオリジナル靴下をデザインしてくれました。
【SOLSO FARM MARKET詳細】
・営業時間：平日 11：00-18：00 / 休日 9：00-18：00
・所在地：〒251-0043 神奈川県藤沢市辻堂元町6-20-1 湘南T-SITE2号館1階
・Access：JR東海道/小田急江ノ島/江ノ電鉄「藤沢駅」より北口2番バス乗り場より15分「藤沢SST前」下車、小田急江ノ島線「本鵠沼駅」より徒歩約15分
・問い合わせ：market-shonan@solsofarm.com
・Instagram：@solsofarmmarket
湘南T-SITE 外観
STORE HP :
https://solsofarmmarket.com/
【会社情報】株式会社DAISHIZEN
本社所在：東京都渋谷区代官山町20-23 Forestgate 3F
Recruit：daishizen.co.jp/recruit/(https://daishizen.co.jp/recruit/)
SOLSO :
https://solso.jp/
DAISHIZEN.inc :
https://daishizen.co.jp/