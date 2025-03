JAPSAと大韓幹細胞治療学会が合同学術集会を初開催

一般社団法人日本美容医療学会

一般社団法人日本美容医療学会(事務局:東京都港区、代表理事:寺西 宏王、略称:JAPSA)は、韓国の再生医療をリードする大韓幹細胞治療学会と初の合同学術集会を開催しました。

日韓の両国を代表するトップドクターが一堂に会し、美容医療と再生医療の法的枠組みや市場環境、最新技術の実装状況を比較し、グローバルな展望を探りました。国境を超えた専門家同士の交流により、美容医療の未来を見据えた最先端の知見が交換され更なる発展が期待されます。

■日本美容医療学会×大韓幹細胞治療学会 合同学術集会

[日時]2025年2月18日(火) 18:00~21:00

[場所]フォーポイント・バイ・シェラトン・ソウル 江南(韓国・ソウル)

[テーマ]美容と再生の架け橋 日韓の規制と技術 ~現状と未来~

講演内容

■ Dr. Hiroo Teranishi(寺西 宏王医師)

The Current State of Regenerative Medicine in Japan

■Dr. Sung Kisu(ソン・ギス医師)

Korean Aesthetic & SVF Clinical Applications

■ Dr. Hisaaki Munakata(宗像 寿祥医師)

UMEDA study:Upper eyelid burial surgery for Middle-aged and Elderly patients with Dermatochalasis: A retrospective Analysis.

■ Dr. Kwon Young dae(クォン・ヨンデ医師)

Clinical Effects of Whitening and Skin Regeneration Treatment Using Nd-YAG Laser Toning and GD Gold & Black Diamond Cream

■一般社団法人日本美容医療学会(JAPSA) 概要

JAPSAは、美容医療業界をリードする医師の育成、全国の美容外科医の技術向上に取り組んでいます。美容医療の最新情報や、手術手技の知見を共有する学会を開催し、美容医療のさらなる発展に尽力しています。



名称:一般社団法人日本美容医療学会(JAPSA)

代表理事:寺西 宏王

所在地:〒105-0003

東京都港区西新橋3-16-11 8F

オフィシャルサイト:https://japsa.or.jp/

■お問い合わせ先

日本美容医療学会 事務局

(電話番号)03-5843-7539

(E-mail)stas@japsa.or.jp