¡Ú¥Óー¥È¤Þ¤ê¤ª¡ß¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¡Û¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥ºÈ¯Çä·èÄê¡ª¡ª
¡À¡Ú¥Óー¥È¤Þ¤ê¤ª¡ß¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¡Û¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬È¯Çä·èÄê¡ª¡ª¡¿
²¶¤Î²ÇÂç¹¥¤Vtuber¡Ø¥Óー¥È¤Þ¤ê¤ª¡Ù¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥ô¥£¥ì¥ô¥¡¥ó¤ËÅÐ¾ì!
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡ØµþÅÄ¥¹¥º¥«¡Ù»á¤¬Ã´Åö¡ªÄ¶¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÀ§Èó¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡Á´2¼ï¡¡³Æ\1,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÁÇºà¡Û
¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó
¡Ú¼ïÎà¿ô¡Û
Á´2¼ï¡Ê¥Óー¥È¤Þ¤ê¤ª/¥í¥´¡Ë
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û
¥Óー¥È¤Þ¤ê¤ª¡§H8cm
¥í¥´¡§W8cm
¢£¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¡Á´2¼ï¡¡³Æ\300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÁÇºà¡Û
»æ
¡Ú¼ïÎà¿ô¡Û
Á´2¼ï¡Ê¥Óー¥È¤Þ¤ê¤ª/¥í¥´¡Ë
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û
¥Óー¥È¤Þ¤ê¤ª¡§H7.5cm
¥í¥´¡§W8.5cm
¢£¥Ñー¥«ー¡¡Black¡¡³Æ\8,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÁÇºà¡Û
ÌÊ
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û
M¡§¿È¾æ67cm/¿È¶Ò53cm/¸ª¶Ò47cm/Âµ¾æ62cm
L ¡§¿È¾æ70cm/¿È¶Ò56cm/¸ª¶Ò50cm/Âµ¾æ63cm
XL¡§¿È¾æ73cm/¿È¶Ò59cm/¸ª¶Ò53cm/Âµ¾æ63cm
¢£T¥·¥ã¥Ä¡¡White¡¡³Æ\4,000 ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÁÇºà¡Û
ÌÊ
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û
M¡§¿È¾æ70cm/¿È¶Ò52cm/¸ª¶Ò47cm/Âµ¾æ20cm
L ¡§¿È¾æ74cm/¿È¶Ò55cm/¸ª¶Ò50cm/Âµ¾æ22cm
XL¡§¿È¾æ78cm/¿È¶Ò58cm/¸ª¶Ò53cm/Âµ¾æ24cm
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¡\1,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÁÇºà¡Û
¥¢¥¯¥ê¥ë¼ù»é /Å´
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û
H7cm¡ßW4.4cm
¢£´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¡Á´2¼ï¡¡³Æ\500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÁÇºà¡Û
¥¢¥ë¥ß
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û
Ä¾·Â5.7
¢£¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¡\3,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÁÇºà¡Û
ÌÊ
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û
H37cm¡ßW36cm¡ß¥Þ¥Á10cm
¢£¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡\5,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÁÇºà¡Û
¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û
H45cm¡ßW45cm
¡Ú¼õÃí´ü´Ö¡Û
2025Ç¯3·î31Æü¡Ê·î¡Ë19¡§00～2025Ç¯4·î7Æü¡Ê·î¡Ë23¡§59
¡Ú¤ªÆÏ¤±Í½ÄêÆü¡Û
2025Ç¯5·îÃæ½Ü～2025Ç¯5·î²¼½Ü
¡ÚÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Û
¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://vvstore.jp/feature/detail/21879/
¢§¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
https://www.village-v.co.jp/news/item/19888
¡Ú³Æ¼ï¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷¡Û
¢§¥Óー¥È¤Þ¤ê¤ª/¸ø¼°X
https://x.com/beatmario
¢§¥Óー¥È¤Þ¤ê¤ª/¸ø¼°YouTube
https://www.youtube.com/@beatmario
¢§µþÅÄ¥¹¥º¥«/¸ø¼°X
https://x.com/suzukannn
¢§¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºî¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥È¡Ø¥é¥ô¥ô¥¡¥ó¡Ù¤¬¥ªー¥×¥ó¡ª
https://cheer.village-v.co.jp/
POP¤¸¤ã½ñ¤Â¤ê¤Ê¤¤¡ª¡©
¥ô¥£¥ì¥ô¥¡¥ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¿¤À¤¿¤À¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥È¡Ø¥é¥ô¥ô¥¡¥ó¡Ù¤¬¥ªー¥×¥ó¡ª¥³¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¤¤ÍÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡Ú³Æ¼ïURL¡Û
¢£¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¸ø¼°HP
https://www.village-v.co.jp/
-----------------------------------
¢£¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
https://vvstore.jp/
¡Ú¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¸ø¼°X¡Û
https://twitter.com/vv__official
¡Ú¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¸ø¼°Instagram¡Û
https://www.instagram.com/village_vanguard/
¡Ú¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¸ø¼°TikTok¡Û
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
-----------------------------------
¡Ú¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡Ô¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡Õ
TEL¡§0120-911-790 ¡Ê11:00-19:00 ÌµµÙ¡Ë