【2025年ゴールデンウィークに「 CINEMA CARAVAN 」が贈る「逗子海岸映画祭」開催決定！】2025年4月25日(金)-5月6日(火祝)

逗子海岸映画祭実行委員会

News Release【2025年ゴールデンウィーク「逗子海岸映画祭」開催決定!】

『 Play with the Earth 』をコンセプトに、世界を旅する「 CINEMA CARAVAN 」が創る、

ゴールデンウィークに逗子の砂浜に現れるスペシャルな空間、「逗子海岸映画祭」の開催が決定!

逗子、三浦半島のローカルをはじめ、インドネシアやアフリカなど、世界のコミュニティとの

活動を通して「Mobility」を体現していく、さまざまなムーブメントをご体感ください!



開催場所:神奈川県逗子海岸

日程:2025年4月25日(金)~5月6日(火・祝日)

URL:https://zushifilm.com/

instagram: cinemacaravan(https://www.instagram.com/cinemacaravan?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

2025.3.30(sun)

TICKETS NOW ON SALE !!

チケットはこちら(https://cinema-caravan.zaiko.io/e/zushifilm2025)から

【About Zushi Beach Film Festival 】

「逗子海岸映画祭」とは、『 Play with the Earth 』をコンセプトに、世界を旅する「 CINEMA CARAVAN 」が創る、ゴールデンウィークに逗子の砂浜に現れるスペシャルな空間。自然の中で人々とカルチャーがリアルに交わるプラットフォームとして、日常は静かな逗子海岸に「CINEMA CARAVAN」がこれまで出会ったコミュニティの人々と、ローカルコミュニティが共同で創っています。

12日間の会期終了後には、また静かな逗子海岸へと戻っていく期間限定の映画祭です。



日中は、縁ある人たちによる日替りのフードにBAZAARやさまざまなアクティビティ、そして黄昏に染まる日没とともに始まる海辺での映画体験は、人生を彩る思い出の一つとなるでしょう。

日々変化する海辺の自然環境の中で

五感をフルに使ってカラダ全部で楽しみ、

地球を感じ、地球と遊ぶ。

「CINEMA CARAVAN」が表現する、ローカルの繋がりと国内外の地域交流のコミュニティから生まれた温かい空間をぜひご体験ください。

【上映作品】

2025年のおすすめは、逗子海岸映画祭ならではの生演奏とコラボする「CINEMA CARAVAN」オリジナルの映像作品や、国内スクリーン初上映の作品など。名作からドキュメンタリーまで魅力的なラインナップをお愉しみください!

おすすめ(1)国内スクリーン初上映!

「GRIOT」2012年/82min

監督:フォルカー・ゲッツェ

西アフリカの伝統を、語り、歌い、奏でる世襲楽士「グリオ」を美しい音と映像で描き出した珠玉の音楽ドキュメンタリー作品。セネガルとNYCを舞台に、ジャズ・トランぺッターでもあるゲッツェ監督が、伝統楽器コラ奏者のアブライ・シソコと新たな音楽表現をひらきつつ、グリオの歴史と現在を探る。NYCではジャズ・ピアノの巨匠ランディ・ウェストンや、米国コロンビア大学のママドゥ・ディオフ教授も出演。本作は、逗子海岸映画祭に限り特別にスクリーン上映が許可された、まさにここだけでしか観られない必見の1本!



おすすめ(2)数々の映画賞を受賞!

「ガッジョ・ディーロ」1997年/100min

監督:トニー・ガトリフ

ロマ音楽の魅力溢れるトニー・ガトリフ監督の代表作「酒と仲間と音楽があれば、人生はいつだって輝く」。アルジェリア出身の監督自身のルーツであるロマを題材に、フランス人青年とロマの人々の交流を描き、ロカルノ国際映画祭銀豹賞を受賞するなど国際的に高く評価された人間ドラマ。色鮮やかな衣服や花の香りを身にまとった女性たちのダンスや歌声、実際にロマの楽士であるイジドール・サーバンをはじめとする男たちの力強い演奏はまさに圧巻で、ロマの歴史と彼らが置かれる過酷な状況を鮮烈に描き出してゆく。



おすすめ(3)逗子海岸映画祭ならではの生演奏とのコラボ!

「Beyond “documenta fifteen”」2023年

監督:志津野 雷

生演奏:Play with the Earth Orchestra

志津野雷監督ドキュメンタリー作品「Beyond “documenta fifteen”」。コレクティブとして、アジア出身として初めてドクメンタのディレクターに就任したルアンルパが目指したものは何だったのか。ルアンルパのメンバーのインタビューを紡いだ “ドクメンタの向こう” の物語。今年も音楽家たちの生演奏と共に上映する。砂浜で生演奏と映像がクロスする素晴らしい時間で最終日を飾りましょう!

他、毎日上映予定。

【PICK UP CONTENTS!】

○会場では、日替わりで楽しめるフードコートや、毎年賑わう縁ある人達が出店するバザール、潮風を感じながら学ぶワークショップ、ここでしか体験できない砂浜のスケートランプ、海辺のメリーゴーラウンドなど日中楽しめるテントや華やかなブースが並びます!



◯陽がおちる前の日中から楽しめる「CINEMA TENT」がパワーアップして登場!国内外の映像制作チームによるショートフィルムの上映や、無声映画に生演奏をアレンジするライブも必見、トークセッションなど様々なカルチャーを楽しめるコンテンツが充実!



◯こどもの未来は未知数!多様なゲストが紡ぎだす世界観を愉しもう!4月2(日)は「KIDS DAY」!! 映画はさかなクンの人生を描いた「さかなのこ」。3年目となるBEATBOXワークショップはヒューマンビートボックス演奏者のAFRAとスチャダラパーのMC BOSEによるスペシャルなWS&LIVE!ヘリーハンセンによる木工WSのほかキッズスケート大会が初開催!!今年のキッズデイは遊びの集合体!親子で最高に楽しめる1日を!



◯4月29日(火)は、逗子海岸映画祭を体験しながら育った、コミュニティーの申し子たちがオーガナイズする「YOUTH CULTURE DAY」。今年のテーマは「SOUND ROOT」さまざまな音楽に囲まれながら生きる現代。日本で暮らす私たちが「日本のルーツ」に立ち返り、探し出す一日。ゲストに日本民謡とワールドミュージックのリズムを融合し、21世紀に再生させる「民謡クルセイダーズ/MINYO CRUSADERS」が登場!時代の最前線を生きる私たちだからこそ感じることができる日本のサウンドに酔いましょう!



◯4月26日(土)・4月29日(火)・5月3日(土)・5月5日(火・祝)は「SBY」によるモーニングビーチヨガ。モデル・ヨガ講師として活躍する野沢和香、もったいない野菜を使ったドレッシング作りのワークショップとセットにして、沖縄からTAMAO&ディジュリドゥ奏者NATAのクラス。人気の三品茜&山口陽平コンビのほか、NANA&ウクレレのユカリシャスなどを迎えてエネルギーチャージ!毎年恒例、野沢和香と一緒にランチを楽しめる、人数限定・完全予約制のレストランも!(ヨガは雨天時順延)



◯5/3(土)は JAZZY SPORT x Luz e Sombra presents 毎年恒例のビーチサッカー大会からスタート!音楽とスポーツを愛する「JAZZY SPORT」とフットサルに特化したスポーツウェアを中心に展開するカルチャーブランド「LUZeSOMBRA」が送る音楽とスポーツの1日。日中のフットサルイベント観戦で盛り上がった後は夕日とともに映画をお楽しみください!音楽とスポーツで刺激的な1日をお届けします。



◯5/5(月)は、毎年多くのスケーターが集結する「STREET CULTURE DAY」!!︎ 日中は日本トップレベルのスケーター達によるミニランプでの『Grind dub Disco jam session』を開催。上映作品は日本のストリートカルチャーとの結びつきも多く、90年代の東京を異国の目線で映したソフィアコッポラ監督による「ロスト・イン・トランスレーション」を上映。



(敬称略)

上映作品、出演者などは都合により変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

【チケット販売】

前売りチケットご購入はこちらから

https://cinema-caravan.zaiko.io/e/zushifilm2025(https://cinema-caravan.zaiko.io/e/zushifilm2025)

オンラインでの前売り券のみの販売となります。

枚数限定となりますので、お早めにご購入ください。

※逗子市民割引チケットのみ、枚数限定で当日会場にて販売いたします。

⚠️一般の当日券の販売はありませんのでご注意ください⚠️



【Instagram・Xで映画祭の情報をCHECK!】

CINEMA CARAVANの公式HPに加え、インスタグラム公式アカウント

( Instagram:cinemacaravan(https://www.instagram.com/cinemacaravan?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==) )と、X: @zushifilmfes (https://x.com/zushifilmfes?s=20)では、逗子海岸映画祭の

最新情報を発信します。ぜひフォロー&チェックしてください。



【開催概要】



名称:第14回逗子海岸映画祭

会場 : 神奈川県逗子海岸

日程:2025年4月25日(金)~5月6日(火・祝) 12日間 (雨天開催・荒天中止)

開場:4月25日(金)15時~22時/4月26日(土)~5月6日(火・祝) 13時~22時 映画上映:19時~

入場料金:◆一般 \3,000/◆逗子市民 \1,500(※要身分証明証)/◆中学生以下無料(※中学生は要学生証)

チケット:

◆前売り券 2025年3月30日よりオンライン販売中 https://cinema-caravan.zaiko.io/e/zushifilm2025

◆当日券 逗子市民割引チケットのみ枚数限定にて会場で販売 ※一般の当日券の販売はありません※要身分証明証

内容: 国内外映画上映/ライブ・トークショー

主催: 逗子海岸映画祭実行委員会

共催: 逗子アートフェスティバル実行委員会

協力:逗子市 逗子市観光協会

※プログラム・出演者につきましては予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください

URL: http://zushifilm.com/