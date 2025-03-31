TVアニメ『ブルーロック』より、コンテンツシードオリジナル PALE TONE series「ホログラムカンバッジ、カード型アクリルスタンド」他、新商品が登場！
株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）はTVアニメ『ブルーロック』 より、コンテンツシードオリジナル PALE TONE series「ホログラムカンバッジ、カード型アクリルスタンド」他、新商品を発売いたします。
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【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct3876(https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ctct3876)
【注文受付期間】
・2025年3月31日(月)18:00～4月30日(水)23:59
【発送予定日】
・5月下旬～6月下旬以降順次発送
【製品情報】
ホログラムカンバッジ(ブラインド) PALE TONE series Frame ver.
価格 : 660円（税込）
セット：4,620円（税込）
種類数：全7種
※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
カード型アクリルスタンド
PALE TONE series Frame ver.
価格 : 各1,320円（税込）
種類数：全7種
キャンバスプレート PALE TONE
series Frame ver.
価格 : 各1,870円（税込）
種類数：全7種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ctct3876
【注文受付期間】
・2025年3月31日(月)18:00～4月30日(水)23:59
【発送予定日】
・5月下旬～6月下旬以降順次発送
【権利表記】
(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売