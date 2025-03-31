東海道新幹線 特別編成 「Wonderful Dreams Shinkansen」 運行記念旅行商品を発売中！
東海旅客鉄道株式会社
運行記念旅行商品について
オリジナルデザインアクリルスタンド
※写真はイメージです。(C)Disney
オリジナルバッグチャーム
※写真はイメージです。(C)Disney
特別編成「Wonderful Dreams Shinkansen」について
東京ディズニーシー(R)の「ファンタジースプリングス」をテーマとした東海道新幹線の特別編成「Wonderful Dreams Shinkansen」の運行を記念し、オリジナルデザインの特典が付いた旅行商品を主な旅行会社より発売しています。
運行記念旅行商品をご利用いただき、「Wonderful Dreams Shinkansen」で行く東京ディズニーリゾート(R)への旅をお楽しみください。詳細はこちら(https://recommend.jr-central.co.jp/wdshinkansen/)をご確認ください。
運行記念旅行商品について
特別編成「Wonderful Dreams Shinkansen」で運行予定の指定列車に乗車して東京ディズニーリゾート(R)へ行く、オリジナルデザインの特典付き専用旅行商品です。
オリジナルデザインの特典は、「Wonderful Dreams Shinkansen」がデザインされたアクリルスタンドまたはバッグチャームです（お１人様いずれか１つ）。
※お渡しするオリジナルデザインの特典（アクリルスタンドまたはバッグチャーム）は、各旅行会社の旅行商品の出発日や申込時期等により異なります。
オリジナルデザインアクリルスタンド
※写真はイメージです。(C)Disney
オリジナルバッグチャーム
※写真はイメージです。(C)Disney
特別編成「Wonderful Dreams Shinkansen」について
■運行区間
東海道新幹線（東京駅～新大阪駅）
■運行期間
2025年２月21日（金）～2025年9月中旬
■運行スケジュール
ホームページ(https://recommend.jr-central.co.jp/wdshinkansen/)にてご確認ください。